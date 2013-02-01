微软搜索引擎广告技术遭遇专利侵权诉讼

北京时间2月1日早间消息，美国一家名为I/P Engine的公司已在纽约曼哈顿联邦法院对微软提起诉讼，称微软侵犯了该公司一项有关在互联网搜索引擎中有效投放广告的专利。

I/P Engine表示，微软使用的搜索技术基于I/P Engine母公司Vringo两名员工的发明。诉讼称，微软的搜索引擎必应使用了这一技术，用于向用户生成广告和相关链接。微软和Vringo均未对此消息置评。

2012年11月，美国弗吉尼亚州一个陪审团裁定，包括谷歌和AOL在内的公司侵犯了I/P Engine的同一专利，应向该公司赔偿3000万美元。不过，在此次I/P Engine宣布起诉之后，其母公司股价一度下跌10%。在本案中，该公司寻求至少6.96亿美元的损失赔偿。

在周四的起诉文件中，I/P Engine表示，微软蓄意侵犯其专利。该公司表示，美国专利商标局于2003年向该公司颁发了其中一项专利，同时拒绝了微软类似的专利申请。在专利侵权案中，如果侵权方被认定为蓄意侵权，那么赔偿数额将会更高。