创业失败的经验教训：任何生意都是一个公式

都说失败的经验比成功更有价值，创业不易，创业的成功率很低，下面看看知乎网友总结的经验教训，这些经验分享者既有创业者，也有投资人，也有创业公司的员工；既有连续创业者，也有刚创业不久的在校大学生……可以说是比较丰富的样本。创业邦对这些网友的回答进行了整理，供创业者们更全面地认识创业这件事，更全面地借鉴他人的经验教训。

@陈曦

08年-10年，我做了一家手机阅读公司，20多个人的队伍，做了kjava、symbian、iOS的客户端。开始做过盗版，后来得到了一个内容巨头的授权，靠SP代收费和最后卖产品做外包两年赚了几百万。再后来SP被整顿，收入下降到每个月只够发工资，最后我把团队裁到最小，但没关，因为还有用户在用，时不时还有人打客服电话到我手机上。

这次创业不能说是完全失败，我学到了很多，认识了很好的人。分享下我对这段经历的想法：

1、任何生意都是那么一个公式：流量大小及成本*转化率*客单价*回头客比例-产品服务的成本-公司运作的成本 >0

这导致我现在看任何事情，都最快的时间套到这个公式里。

2、看好价值链。手机阅读是个价值链很长的事情。上游有作者、有内容供应商，下游有SP、有运营商、有推广公司。各个利益点都是要钱的主儿不说，很多环节都是不可控的。我羡慕Apple这样通吃产业链的公司，当然我也知道这很难做到。

3、永远不要心存侥幸。当时认为最可能出问题的地方，最后一定出问题。

4、对员工好一点。如果跟随我的人都没有赚到钱，创业就没有任何意义。不过这次创业后，我会请最贵最好的人，不会吝啬钱。请不到最贵最好的人，就是没有效率。最贵是因为最好，有道理的。

5、永远不要因为要卖掉公司而做一家公司。我以后再也不会。

6、心存感激。我认识了很好的投资人，他仍是我下一次创业的投资人。我认识了很多很好的人，他们给了我很多帮助。其中很多人，在下一次创业中我才认识到他们的帮助原来那么的有价值，我真心的感激他们。

7、我应该坚持我认为对的东西。

@杨明慧

我创业5次，很早之前是百度的一名员工，08年辞职和朋友一起做第一家公司，做电视购物，当时的愿望是做最好的电购公司。当时我们对产品筛选非常严格，对广告渠道的筛选也非常谨慎，包括用户服务都做得很好，不到一个月的时间里我们员工增加到20 人。也有了不错的收入，积累了一些回头客。但好景不长，一个季度以后，开始有一些冒充我们公司的假公司在通过某种途径买到我们的客户资料后进行非法销售。我们不停的接到投诉，并且无法解决问题，当时感到非常困惑。这是第一次创业并且第一次遇到比较严重的难题，业绩下滑，团队中的两个朋友选择了离开，当时还剩下我和另一位伙伴，我们砍掉了2/3的员工，留下了5、6个人来坚守阵地。

这次创业给我的启发就是：前期的选择过于草率，没有调查并了解整个行业的状况就进来干，等于没有了解战场地形的士兵去打仗，必死无疑！还有就是经验太少。

第二个项目是在一个月以后，我在我所居住的小区做了一个社区代购服务网站 - “生活时间”， 启发是：这次学到了不少经验，而且比较后悔当初把这个网站卖掉。这次创业的缺点也比较明显，没有合理的商业计划，这也怪我当初并没有想把它做到多大，我只是想服务一下社区居民而已，管理经验不足，导致心态不能合理的调节，这也都是我总结下来的缺点。

第三个项目是在线教育，最后泡汤的原因是资金链断裂。这次本应是一次成功的创业，但是因为当时个人资本力量不够，两次遇到的投资人都是非专业人士，实在是觉得很倒霉。现在“星职场”已经的很大了，而我的公司却因为资金问题，死的很惨!教训是明显的。经验也是刻骨的!

目前我与朋友又开始了新项目合作，创业越来越有意思，它不断的在用事实告诉你问题的根源在哪里，然后吸引你去继续做新的事情，你会习惯性的去避免之前遇到的所有问题，你还会像孩子等着看动画片一样的等待新问题的到来，然后从赤膊上阵到全身铠甲，解决一个新问题就多了一片新铠甲，最后的你必然会是——刀枪不入，战无不胜!