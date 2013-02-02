小米盒子“生存战”：选靠山，一切为了批复

[导读] 一位知情者透露，“小米盒子”目前最大的问题还是等待行业主管部门正式批复，得到批复后，“小米盒子”才能在上海、杭州和长沙三个试点地区上市销售。

雷军 第一次没有脱稿演讲。

1月28日，在与未来电视的合作发布会上，雷军老老实实地站在台上念了5分钟发言稿。这甚至令小米盒子的合作方CNTV的人都十分意外。

一切口径都以CNTV为准，小米决定三缄其口。

也难怪，去年11月23日，小米官方论坛宣布，暂停“小米盒子”上所有视频应用服务，进行升级，同时视频服务开通时间未定——真实的原因其实是没取得视频内容营运牌照，距离宣布“小米盒子”的诞生才仅仅7天。

两个月后，“小米盒子”宣布与未来电视达成战略合作，推出全新的“小米盒子”接入未来电视运营的中国互联网电视集成播控平台，包括节目集成与播控、EPG管理系统、客户端管理系统、用户管理系统、计费认证系统和版权管理系统等将全部由未来电视进行管理，“小米盒子”通过中国互联网电视集成播控平台向用户提供服务。

一位知情者透露，“小米盒子”目前最大的问题还是等待行业主管部门正式批复，得到批复后，“小米盒子”才能在上海、杭州和长沙三个试点地区上市销售。

对于“小米盒子”来讲，现在生存是第一位的。

七选一

目前，广电拥有播控平台资质的机构有七家：CNTV、百视通、华数传媒、南方传媒、湖南电视台、中国国际广播电台、中央人民广播电台，全部是广电旗下企业。凡想做互联网电视生意的公司，必须找一家牌照方合作，将所有内容接入这七家的平台，进行内容管控。

此前曾有传闻，小米在和百视通接触，小米方面则表示，与七家牌照方都有接触。

此次小米的合作方——未来电视是中国网络电视台(CNTV)旗下的子公司，背靠央视。据悉，未来电视的资源主要是超过50万小时的节目，以及奥运会、世界杯、欧洲杯的互联网电视转播权。

事实上，如果按照未来电视董事长、CNTV总经理汪文斌的介绍，未来电视所具备的高清、3D、家庭互动娱乐等特色服务，家庭相册、视频通话、电视购物、多屏互动等增值服务，都是未来的重点方向。

不过，未来的“小米盒子”已经与其“前生”截然不同。据悉，在目前由未来电视上报给广电总局的合作方案中，没有了此前的腾讯、PPTV、 搜狐 、华数、迅雷、凤凰网等7家视频机构的内容。

而去年“小米盒子”推出时的主要卖点就在于，可以通过“盒子”观看互联网上这些视频网站的内容。

未来电视所建立的是一个统一的播控平台，这意味着接入这个平台的“盒子”们内容几乎一样，这就让这些“盒子”的主人们面临一个严峻的内容高度同质化问题。

据悉，现在的解决办法是建立“专区”——例如未来电视的另一家合作方乐视，就在未来电视的播控平台上有自己的“乐视专区”，乐视需要把自己的内容上传到这个专区里，“乐视盒子”的用户才能访问到这些内容。

而小米的问题在于，小米并非一家内容商，没有自己的片库和版权内容可供建立这样的专区。

配角和入口

“小米盒子”相关负责人透露，“小米盒子”最重要的功能其实是将小米手机里的图片、视频可以通过盒子转投到电视上——按照这个目的，“小米盒子”只不过是小米手机连接其他屏幕的“配角”。

不过，在未来电视相关人员眼中，更看重的是小米手机上的应用和游戏未来的潜力。此外还有电子商务。

小米总裁林斌对本报称，去年小米手机卖了719万台，估计2013年要在1000万台以上。事实上，2012年，小米2的上市并不那么顺利，由于 高通 28纳米芯片的良品率迟迟达不到理想状态，让小米2的推出被业界认为是在搞营销手段做“期货”——这也是颇让林斌头痛的问题，他称，外界的这种误解是“违反商业逻辑的”。

而小米的商业版图，除了用手机硬件为米聊、MIUI保驾护航外，就是未来走“平台”路线——争夺入口，包括移动互联网和互联网电视，MIUI的商业模式已经基本清晰。

林斌称，目前MIUI的用户刚刚过千万，现在在MIUI上做主题市场已经开放，按照小米三成，开发者七成的比例分账，开发者可以自己定价，现在已有开发者月收入达到3000元以上。此外，还有小米的游戏平台，也是这种模式，目前有4000多款游戏，游戏收入可以分账。而小米应用商店的下载量已经突破2亿。“我们尝试的是一个付费的生态系统。”林斌表示。

事实上，小米盒子既是小米手机的一个“配件”，也可以算是小米在电视屏上的一个“入口”，如果按照原来的产品，小米完全可以将MIUI的商业模式复制过来，小米成为电视端的一个平台运营商。但现在，无论是视频还是应用、游戏，都必须要先移植到未来电视的播控平台上，才能让小米盒子用户使用。