戴尔拟240亿美元私有化 抹除PC烙印转型服务

据知情人士2月1日透露，全球第三大个人电脑制造商戴尔已接近达成协议，公司将退市并出售给其创始人兼首席执行官麦克·戴尔和银湖合伙基金公司领衔的收购团队，交易金额预计将达240亿美元。
据了解，评估公司对戴尔的估价在226亿美元至244亿美元。知情人士称，买卖双方商谈的收购价约为每股13美元至14美元。
收购团队1月31日在纽约与戴尔协商，将从巴克莱、美林美银、瑞信和加拿大皇家银行获得约150亿债券融资。
完成私有化交易后，麦克·戴尔将拥有戴尔的多数股权，银湖合伙基金公司和微软[微博]公司也将拥有少数股权。退市的最大好处在于，戴尔将不再需要向公众披露公司细节信息，可以更有利于戴尔实现业务转型。
据了解，此项收购有望在本周末达成，一旦达成将成为自全球金融危机以来最大金额的杠杆收购案。
2月1日，戴尔公司股价上涨2.5%，收报每股13.57美元。
另据国外媒体报道，美国著名财经网站MarketWatch专栏作家约翰·德沃夏克(John C. Dvorak)周五撰文指出，戴尔公司之所以选择私有化，是为了抹除公司PC制造商的烙印，让自身转型成为一家服务公司。以下为其内容摘要：
依据我个人的观点，除了进行私有化之外，这家公司没有了任何的选择。在私有化之后，这家公司能够重塑形象，或者是拆散业务对外出售。
与其它大型企业一样，历经多年发展的戴尔公司内部已萌生出官僚主义，中层管理岗位设置太多，导致问题出现后总是相互推诿。一般而言，这种问题的出现，主要是人力资源筛选程序过于懒散，或是强制性的排名。这一理念的背后，是部分(通常为5%至25%)的员工需要被解雇。
在戴尔公司私有化之后，究竟会发生什么，仍有待于观察。据新华社、央视
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