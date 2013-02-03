华为中兴在美遭337调查 被指侵犯专利

今年以来美国针对中国产品的第4起“337调查”；中兴称将积极应诉，华为暂未回应

新京报讯 (记者沈玮青 刘兰兰)美国国际贸易委员会(ITC)当地时间周四宣布，对华为和中兴公司的3G和4G无线设备发起“337调查”，以确定这些产品是否侵犯美国公司专利权，这是今年以来美国对中国产品发起的第4起“337调查”。三星和诺基亚也被列为调查对象。

去年多次被“调查”

美国4家移动设备公司今年1月2日向该委员会提出申诉，指控在美国市场销售的上述涉案产品侵犯了该公司专利，要求启动“337调查”并发布排除令和禁止进口令。此次调查涉及的产品包括智能手机在内的移动电话、移动电脑卡、移动优盘、个人电脑和其他具有移动功能的网络设备。

“337调查”最早得名于《1930年美国关税法》第337条。根据该条款，美国国际贸易委员会有权调查有关专利和注册商标侵权的申诉，并采取制裁措施。

随着近年来中国产品竞争力的不断提高，美国企业利用知识产权对中国产品设置壁垒，频频对中国企业发起“337调查”。统计显示，去年ITC共发起“337调查”案件40起，我国企业涉及13起，其中，华为公司涉案3起，中兴通讯[微博](10.90,0.01,0.09%)涉案2起。

中兴通讯昨日回应称，已关注到此项调查，并将基于公平合理的原则积极应诉。华为暂未对此作出回应。

今年以来，ITC共发起7起该调查，其中中国企业涉案4起，涉案产品除无线设备外，还包括碎纸机、移动手持设备和电子设备保护套。

45天内确定终裁日期

根据程序，该机构在启动“337调查”后，会在立案后的45天之内确定终裁的目标日期，一般为12个月，较为复杂的案件可以延期6个月。如果涉案企业被裁定违反了该条款，ITC将会发布相关产品的排除令和禁止进口令，禁止相关产品进口到美国。

中国商务部此前多次表示，希望美国政府恪守反对贸易保护主义承诺，共同维护自由、开放、公正的国际贸易环境，以更加理性的方法妥善处理贸易摩擦。

该部门还提醒，在生产经营和对外贸易活动中，我国对美出口企业可以采取一系列预防性措施，如生产时应先初步调查美国同类产品中是否适用相同或类似技术、外观设计及商标，以及在接受进口商委托生产对美出口产品的订单时，在委托加工合同中加入关于知识产权侵权纠纷的免责条款等，避免成为337调查的被告。

(原标题：被指侵犯专利 华为中兴在美遭调查)