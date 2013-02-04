邮储银行任命吕家进为行长 李国华兼任董事长

中国邮政储蓄银行股份有限公司最新发布的公告显示，中国邮政集团公司总经理李国华将继续兼任邮储银行董事长、党委书记，此前担任邮储银行副行长的吕家进则担任邮储银行行长、党委副书记。
根据公告，邮储银行董事会由李国华、吕家进、张学文、李财林、唐健、杨松堂、张立宪等7名董事组成；董事会聘任吕家进担任行长，聘任张学文、李财林、姚红、曲家文、徐学明、邵智宝担任副行长，徐学明兼任董事会秘书；陈跃军担任监事长。
截至2012年12月末，邮储银行资产总规模达到4.9万亿元，居民储蓄存款突破4万亿元；全国邮政金融业务收入完成1300多亿元，实现利润总额340多亿元；资本充足率约为10.40%，核心一级资本充足率9.24%，均满足监管要求；全行信贷资产不良率0.35%。
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