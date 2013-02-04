“三通一达”过年“不打烊” “托管看店”应运而生

对于春节期间的快递运营，国家邮政局曾下发通知，要求确保春运期间邮路和快递网络的正常运行。春节临近，申通、圆通、中通、韵达这“三通一达”民营快递企业日前发布了春节运营方案。虽然快递企业均表示“年中无休”，但也坦承，节日期间快递可能会出现延误情况，还有部分快递企业表示将在春节期间涨价。

不少快递网点自行放假

记者在圆通快递官网上看到公告称，春节期间圆通全网络实施正常快件收寄服务，并维持正常价格与服务时间。不过，节日期间可能会出现快件收发时效延误1-5日。申通快递在春节期间虽然全网络转运中心、全国各网点正常运营，但营业网点取派件时间缩短。韵达快递公告称，2月10日至15日期间提供收派服务，但服务时间、服务区域和收费价格会有所调整。汇通快递表示，春节期间各省市快件揽收价格将上调。顺丰快递的客服人员也表示，节假日可能会另收服务费。

由于快递行业普遍采取加盟模式，并非所有终端网点都会严格遵守公司总部的要求。昨天，记者联系了申城部分快递网点。一名韵达快递员表示，他所在的网点从2月3日起就不收件了。一家圆通网点的工作人员也表示，下周起基本只收发同城快递。相关工作人员表示，由于春运期间的交通问题，以及员工返乡等现实情况，快件比较难保证收发时间。

由于快递进入“半打烊”状态，网购热潮也在近期渐渐退去。淘宝网将从今天起对商家网购发货时间做出临时调整，直到2月20日才恢复正常。公告称，春节期间(2月2日00：00至2月19日24：00)双方已约定发货时间的订单，按约定时间进行发货，未约定发货时间的订单，卖家需在2月22日24：00前发货。

“托管看店”服务应运而生

昨日，记者登录淘宝网发现，由于春节期间不少店铺的客服人员都回家过年了，有商家推出了“托管看店”的服务，由代班客服来帮卖家照看店铺、与买家交流。

“春节期间正规售前、售后客服外包，过节我们帮您看店。”在一家淘宝网店铺内，记者看到这样一则广告。该店的客服人员表示，平时的售前客服代班费用是每小时12-15元，春节期间的费用则是每小时20元。不过，这一服务模式并未受到店主的青睐，近期这一服务的售出量为零。

一名店主表示：“将店铺交给其他人还是有些不太放心。”记者注意到，大部分过年回老家、店铺无人照看的卖家还是选择“暂停营业”的方式度过新年。

淘宝网方面表示：“如果选择网店托管，把自己的网店用户名和密码告知别人，存在一定的风险，网店店主要谨慎考虑，注意信息安全。”

值得一提的是，由于春节期间很多买家也放假回家了，网站针对买家的付款时间也有所调整。对于商家在春节期间发货的商品，买家未确认收货且未申请退款的，淘宝网通知支付宝打款给商家的时间由现在的10天延长至20天。