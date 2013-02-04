互联网2013：360抄百度后路 崛起的第二方阵

一年的任务结束，终于抽出时间总结并分析一下今年的中国互联网格局与大家分享。

文中的指数、数字全部来源于真实的数据分析，为便于分享，数据分析过程略去，有兴趣的可以和我讨论。

一、3B大战不了了之，只因那些无处安放的流量

从3Q大战、揭露小米，到现在的3B大战，只有你不敢想的，没有360不敢做的。360当前与百度在搜索上激战正酣，若说360能在PC上挑战和颠覆百度的地位，不是太小看百度，而是太抬举360了。在PC端，百度当年不管是有意还是无意弄出来的东西成为了百度今天在PC端最有价值的资产，成为百度不可逾越的护城河。百度贴吧，中国80%的流行词汇诞生在这里，准确的说，在魔兽世界和D8混的人才是流行语的缔造者；百度百科在普通群众眼里就是官方解释的代名词；百度知道是一般人获取答案的第一途径，知乎这类东西显然只属于一小部分人；百度文库是国内获取一般文档材料的第一选择；地图、翻译……360的优势来自于其全面的产品线，安全卫士、杀毒软件、浏览器以及围绕这些核心的大量应用给360带来了巨大的流量，在中国消灭IE6的重担微软挑不动，最终还得360出马，而且360也确实做到了，一个杀毒软件弹窗警告，一个安全卫士推荐安装，用户就自然而然的抛弃IE6投向360浏览器，同时越来越多的网吧在转向360浏览器，因为他们装了360杀毒和安全卫士，一个小小的现象可见360的强大。

面对这么巨大的流量，360不知道怎么变现和使用，所以瞄准了搜索，因为电商太烧钱，IM用户壁垒太高，百度自然就成了目标。

百度在年中登顶之后股价大跌的原因不在于被360抄了后路，而在于百度不淡定、自乱阵脚。百度基本上垄断了内地的搜索市场，即便在美国，Google的份额也只占到了65%左右，Google也没有因为Bing和Yahoo存在就紧张的不行，搜索的利润都被Google拿走了，Bing和Yahoo连汤都喝不到多少。相反百度紧张了，安安稳稳过了两年数钱的日子之后，突然一个刺儿头跳出来，还没有判断清楚对方实力，百度先慌乱了。

不论是李彦宏反复强调百度缺乏狼性，还是后面百度的种种反击措施，都让投资者和资本市场感觉到百度原来并不强大，百度竟然也会紧张和不知所措，因而对百度没有了信心。其实绝大多数投资者根本不懂技术也不确定360到底能不能干掉百度，他们更在乎百度的反应，百度自己紧张了，也怪不得在资本市场遇冷。为什么秦始皇出巡途中驾崩要秘不发丧，刨除胡亥赵高密谋篡位的方面，更多的是为了稳定局面。百度即便害怕360，起码也装作毫不在乎，表露太明显再傻的投资人都看出来，就不要怪自己股价大跌。看来百度还真是缺少狼性，有哪只狼在受别人攻击之后不是迅速回敬，却要CEO出来批评缺狼性——那应该是咬死360之后总结用的。

百度真正要解决的是自己在移动端布局不足的问题，搜索还是一个刚性的需求，但是更多移动端的搜索已经不再需要通过百度框来作为入口。在移动端的缺失是百度下一步必须面对的问题，移动端的APP生态也逼迫百度需要开发自己的APP，但长期以来百度重心完全集中于网络服务，在软件开发上的积累不足现在暴露无遗。先不管百度的APP数量和效果，单看APP的图标，除了少数几个之外，其余简直是粗糙到了极限，丑陋到了极致。长久以来不开发软件，没有好的产品经理和产品眼光，这些百度都要在今年付出代价。

百度的股价基本上触底了，安稳数钱的百度突然的不适应之后，改革是必然的。360挑落不了百度，进攻百度只是因为他有太多无处安放的流量，当打百度没有得到利益，当给巨大的流量找到了出口，360自己就走了。百度今年的市值会回升至460亿美元，如此慢的增速只是前两年数钱太轻松放了没顾得上朝前看，碰壁是必然的。

二、电商领域，老大老二IPO前夜的寂静

两年前，我写过一个行业分析报告，肯定京东自建物流的魄力和远见，当时持反对意见的占到70%。那时京东的自建物流完全处在烧钱不见效益的阶段，没有哪个公司认可这种看似“傻到极致”的行为，当时普遍测策略是急速扩张品类，全力覆盖能够触及的所有领域，甚至拖把都终于可以自称“我是凡客”了。

两年过去了，当所有的电商同质化越来越严重，没有哪个电商提供的东西是别人所无法提供的，也没有哪家的东西是比别人都便宜实惠的，除了名字大家都一样，这个时候，提供更加高效快速物流的京东自然脱颖而出。阿里系已经把自身电子商务平台做到了极致，需要突破的阿里把目标放在了物流上。相比于阿里要实现自己的金融梦想，如何解决好物流这个薄弱环节，才是当务之急，毕竟电商是阿里的根基，根基动摇了，再伟大梦想也永远就是一个梦想。但是阿里自身的平台性质，决定了物流这个短板解决起来困难重重。

2013年，京东的交易额将突破1000亿人民币，京东已经暂时没有了可以挑战的对象，跟阿里一两年之内也还不在一个数量级上，如果非要出击，也许家具装饰行业可以是一个突破点，这个行业适合大型卖场。在今年，京东不会再主动挑起太多的战争，一是没得可打，更重要的是需要为下一次的更大规模的挑战做积累。京东的POP平台是一个不错的尝试，但是这还是用阿里的方式来挑战阿里，同样这个过程中阿里遇到的问题京东也将再一次的面对，一个小小的问题会影响自己多年积累。淘宝上一个店铺不好，消费者会认为这个店铺的问题，没有信誉；相反在京东上，某个POP卖家导致的不良体验却会让消费者对整个京东留下很差的印象。消费者对淘宝和京东在脑海中的认识已经定型。

对于阿里，我理解不了马云是以一种什么样的想法，把阿里拆分成25个部分，一个国家的部委数目都不敢超过25个。把企业分割成这么多的部门，部门之间的协调怎么解决，阿里功臣之间分封行赏是必须的，这样也能够调动再次创业的激情，但是也将陷入各自为战的境地。马云的威信可以完全镇住25个头领，但是除了马云还有谁有这个能力，25个部门有几个会对新的上司心服口服。柳传志走后杨元庆就完全镇不住联想各个头头，最后柳传志不得不再次出山，这还是在杨元庆早就被钦定接班人的情况下。看遍整个阿里，谁有这样的魄力让25个都自我感觉劳苦功高（事实上他们也确实是劳苦功高）的头领服从自己？当然这是每一个企业都要面对的问题，早遭遇早解决最好。

“双十一”是不可能被阿里放弃的，就像国庆节阅兵一样，没有哪个国家是会放弃的，这是一个展现自己的时刻，这是阿里检阅自己的时刻，也是向外界展示阿里肌肉的时刻，之前几次的威慑效果已经相当不错。2013的“双十一”只能更加火爆，将至少超过310亿左右的交易额。至于垂直电商，这是个很有前景的领域，但是依然是黑夜，因为他们全都还没有摸到门道。

三、腾讯在自我纠结中摸索前行

在PC互联网时代，QQ简直就是一个超级入口，抛开工作和学习，你的所有互联网需求基本都可以通过这个入口获得，可怕的一站式服务也只有腾讯在中国做到了。聊天可以用QQ；邮箱有qqmail，而且明显优于国内大部分邮箱服务；社交有QQ空间，在人人用户流失的情况下，QQ空间坚挺依然；门户有腾讯网，这个最初依靠QQ弹窗成长起来的最终访问量超越新浪；即便是微博，有了QQ的支撑，最后都能够坚持下来；游戏、音乐、购物、搜索、绿钻、黄钻、会员……依赖于QQ这个超级入口，腾讯的产品可以所向披靡。腾讯曾经也希望将这种可怕的力量移植到移动端。手机QQ就是这样一个产品，臃肿而且繁杂。在小小的手机屏幕上堆砌了能够想到的所有功能。在那个塞班和功能机站主导地位的年代，由于QQ的垄断地位，在移动端你只能是手机QQ。随着智能机时代的到来，特别是苹果的崛起和微信的诞生，腾讯才意识到，在移动端，简洁才是王道和根本。微信的简洁，甚至手机QQ也正在越来越简洁。在移动端，提供基本服务，同时简洁明了的产品成为了标准。

在PC聊天框显示的广告无法在移动端显示；附着在QQ客户端上的各种应用和推广现在也没有办法放到移动端；腾讯开天辟地创造的各种钻，所附带的效果和些许炫耀作用无法在移动端体现出来，使得这些钻的效果和会员的价值大大折扣；同时PC游戏已经发展到了一个瓶颈期，虽然不会衰落或者消失，但是高速的增长是不可能再现，在移动端，缺少了QQ这个可靠的入口，游戏如何能够最大限度的推广是腾讯面临的巨大挑战。

在PC端，腾讯把赚钱能力发挥到了极致，移动互联网时代的突然到来，让腾讯发现自己的这些摇钱树居然没有了生存的空间。各种广告没有了显示空间，在不破坏整体结构的情况下，移动端的QQ和微信也没有了推广自身应用的位置，同时，会员和钻的所带来的好处无法完全体现在移动端。最可怕的是移动端的QQ和微信正在替代短信的作用，使得用户不需要再时时刻刻关注QQ的消息，当一个应用成为了生活的必需品，就像水电短信一样，很重要，但给不了你多少折腾的机会。如何在移动端对用户收费，或者间接产生效益，这个是腾讯需要面对的最大的挑战。

“如果腾讯抄你怎么办”这是所有创业者都需要面对的问题。但是今天腾讯也迷茫了，在移动端无人可抄，需要自己寻找方向，然后摸索，这个也给所有创业公司提供了大好的机会，腾讯暂时没有功夫理你们了（当然，不是腾讯不抄你就会成功，好的公司不怕抄）。

腾讯的股价在2013年会达到顶峰，超过6100亿港币，成为美国之外最逼近千亿美元市值的互联网巨头。之后增长会放缓和停滞，股票上涨的原动力来自于公司前景和创收能力，腾讯的不论在PC还是移动端的前景都毋庸怀疑，但是如何通过移动端创收需要腾讯在下一年里摸索，或许这就是腾讯急于通过微信涉足电商的初衷。摸索就要承受股价徘徊的无奈现实，找到方向之后将迎来新一轮的增长。

三年内，腾讯将真正成为一个千亿美元公司，企鹅才是世界上最富有的动物。因为有光明的前景，所以徘徊是暂时的，增长是早晚的！

四、崛起的中国互联网第二方阵

BAT是中国互联网的三座大山，数百亿美元的市值让其余的公司可望而不可及（阿里没有上市，但没有人会质疑它值几百亿美金）。长期以来，中国互联网领域没有形成第二方阵，除了网易介于50-100亿之间，其他好一点的停留在30亿，剩余基本就十来亿徘徊，个位数的更多。三大巨头，没有中间过渡，然后一群小公司是中国互联网近几年的生态。但是毫无疑问今年这个生态将被打破！

360将迅速崛起，360虽然在搜索上杀死不了百度，但是360做产品的能力已经完全展现了出来。在中国，除了腾讯之外，没有哪家做产品的能力超过360，不管是在PC端还是在移动端，不论从使用效果还是功能体验上，360无疑做到了优秀。360手中的浏览器是其进行所有扩张的平台，而安全卫士则是这个平台的根基，在安全和PC浏览器领域做到了垄断，如何使得自己的这些优势在移动端能够体现出来，相比于在搜索上打击百度这个更加重要。如何利用抢占移动端的浏览器和安全服务，并利用这些基础服务无往不利的扩大自己的其他产品线，对360来说值得思考，这点倒是和腾讯很像。360在今年的股价将突破55亿美元。对于做软件来说，360说自己第二，除了腾讯没人敢称第一，这样的成绩55亿只是下限，如果你到网吧走走，信念会更加坚定，杀毒就是360，浏览器还是360，这就是当前的PC生态。

另一个崛起的是优酷。优酷在蛰伏数年之后，将要迎来自己的超越。视频领域虽然所有的巨头都在涉足，但没有一家去全身心投入的，这个烧钱又没多少利润的领域对于巨头来说并不是他们的核心，只是扩张的一种必然尝试，同时创业者目前阶段已经没有足够的资源来杀入这个领域。优酷现在已经度过了最艰难的时刻，下一步是如何增长。

在视频刚起步的年代，视频网站的流量很大一部分来自于搜索引擎，其余来自门户或者其他平台的链接，用户主动进入观看的比例很低。那段时间优酷们都在苦苦挣扎，百度甚至一度将所有的流量全部导给自己或者合作方，致使优酷损失半数流量，但是百度又不认真搞自己的视频服务，导给自己流量能给自己的儿子一个更高起跑点，能不能跑到终点还需要不断的努力，这就是大多富二代不成器的原因。百度的举动也促使了优酷的改变，思考自己的定位和用户的使用习惯。最终优酷突围了，在普通人眼里，现在优酷就是视频，视频就是优酷，很少有人再通过搜索引擎接入优酷，普通用户最多也是通过百度搜索优酷然后进入而非在百度上直接搜索视频内容，百度的逼迫使得优酷真正的成长。优酷成功了，虽然依然烧钱，但是当你烧到别人烧不动的时候盈利就自然而然了。今年优酷的市值将超过45亿接近50亿美元，如果你就是中国视频领域的代名词，值50亿美金一点都不过分。

中国互联网长期没有一个第二阵容集团，今年这个局面将真正改变，除了BAT，NY3（依次为NETS网易、优酷、360）将成为坚实的互联网第二方阵。如果京东能够在两年内上市，那么这个方阵将扩大到四家。庞大的中国互联网市场，完全容得下。