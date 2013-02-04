华为中兴回应美“337调查” 均称将积极应诉

美国国际贸易委员会近日宣布，对华为、中兴、三星、诺基亚公司的3G和4G无线设备发起“337调查”，以确定这些产品是否侵犯美国公司专利权。这是今年以来美国对中国产品发起的第4起“337调查”。

所谓“337调查”是美国国际贸易委员会根据美国《1930年关税》第337条款，对与进口相关的某些投诉进行的调查，并作出裁决，大都涉及知识产权问题。“337调查”与出口美国的企业关系紧密，特别是高新技术企业。去年8月份，美国就曾对华为、中兴和HTC等企业发起过一轮“337调查”。

根据美国国际贸易委员会此次发表的声明，包括InterDigital在内的4家移动设备公司在今年初向美国国际贸易委员会提出申诉，认为华为、中兴、三星和诺基亚公司的移动电话、移动电脑卡、移动优盘、个人电脑和其他具有移动功能的网络设备侵犯了公司专利，要求启动“337调查”并发布排除令和禁止进口令。

中兴股价暴跌

受该消息影响，中兴通讯4日A股股价暴跌8.07%，H股股价跌4.82%。

自去年12月以来，中兴通讯股价一直处于攀升状态，从每股7.6元人民币上涨至每股10元以上。

4日，中兴通讯A股大幅下跌8.07%，成交量比前一交易日明显放大，据称是遭到五家机构席位联手出货。

分析认为，中兴通讯此次股价大幅下跌与美国国际贸易委员会发起的“337调查”有关。“337调查”大都涉及知识产权问题，与出口美国的企业关系紧密，特别是高新技术企业。

据悉，此次“337调查”旨在确定这些公司出口美国、在美销售的具有3G和4G功能的无线设备及组件是否侵犯美国本土公司的专利权。

据美国国际贸易委员会的声明，涉案产品范围非常广泛，几乎涵盖上述4家厂商的主打产品，有包括智能手机在内的移动电话、个人计算机和其他具有移动功能的网络设备。

记者了解到，中兴通讯在美国市场主要销售终端产品，并且有良好增长。但与中兴通讯全球销售相比，美国市场销售额占较小份额。

中兴通讯上周五晚间回应称，“已关注到此项调查，中兴拥有大量的国际专利，并将基于公平合理的原则积极应诉”。

中兴通讯此次股价下跌与基本面亦有关系。今年1月21日，中兴通讯发布了2012年业绩预报，预计将亏损25亿元至29亿元人民币。民生证券近日发布报告称，2013年中国移动大规模启动4G利好设备市场，但中兴通讯经营仍面临不小的压力。

华为积极应诉