国美回应库巴“大瘦身”　员工称库巴名存实亡

国美对于电商的整合还在继续。近日，有媒体报道，国美在线裁员已经涉及人数近400余人，90%以上为原库巴员工。

“我们的一个同事被部门经理约谈的时候，这位经理明确告诉他，裁员分四拨，现在是第二拨，还有两拨。”已离职库巴员工杨晓（化名）对《投资者报》记者说道。有媒体报道称，春节后，第四批将裁经理级以上的员工。

对此，国美在线新闻发言人彭亮对《投资者报》记者表示：“国美在线与库巴网两大平台在整合时不免有岗位重合的情况存在，此时将采取优胜劣汰的原则。正常的优胜劣汰是企业发展过程中必须经历的。”但是对于此次裁员计划以及涉及人数多少，彭亮并没有明确说明。

国美在线大裁员

2012年12月3日，国美宣布将旗下国美在线与库巴整合，之后，库巴开始往国美在线搬家。而第一轮裁员整合也正式开始。

“从2012年12月份开始，每周基本上都有员工被约谈要求离职。这一次是因为突然一下子裁了200人才引起媒体关注。但是据我了解远不止这个数字。”杨晓说道。

杨晓是2012年大学应届毕业生，去年7月份被招聘到库巴网实习。到去年10月份的时候，他已经实习了三个月，这时候也到了转正期。但是因为当时国美在线要合并库巴网，包括杨晓在内的一大批员工的转正被拖了下来。

结果转正没有等下来，反而被裁员了。“1月24日，部门的领导对我说，部门只有两个人的编制，现在多了两个，要求我主动签离职申请书，说到时候给我补偿半个月的工资。”杨晓说：“按照劳动法，需要补偿我两个月工资。但是人事部门告诉我，不答应就强制解除劳动关系，到时候一分钱也拿不到。”无奈之下，杨晓只能屈服。

另一位离职库巴员工王山（化名）对《投资者报》记者说道：“库巴以前每年都会招好多大学生，叫做知学班。2011年是第一批大约有五六十人，2012年第二批两百多人。2011年第一批都很不错，很多人成了部门的顶梁柱，但现在好多主动走了。2012年第二批好多都是这次被裁的。”公开资料显示，库巴在这次裁员之前大约有员工1200人左右。

杨晓对记者表示，目前的裁员只是开始，后边还将陆续进行。不过国美在线新闻发言人彭亮则对记者表示，这一说法并不准确，而且库巴还将继续招聘更多的人。

“国美电商业务还将向更多的新领域快速拓展，并在医疗产业、文化艺术、家居家纺和母婴教育等领域迅速跻身领先地位，2013年国美在线将根据新领域业务招聘大量优秀人才，并且针对2013年校园招聘人才也将于7月份到岗。”彭亮说道。

对于此次国美在线裁撤库巴员工，电子商务观察员鲁振旺对《投资者报》记者表示：“目前，没有看出国美在电商上有多大的动作，感觉还是在采用保守的策略。因为国美在线和库巴都在亏损，如今国美不想在电商上投入太多，所以只能裁员止损。”

公开资料显示，库巴网2011年销售额 20亿元，2012年的销售目标是50亿~60亿元。

员工称库巴名存实亡

“库巴要比国美在线好很多，因为国美网上商城好多人都是从线下上来的，这些人在门店工作十几年甚至二十多年，他们没有库巴的人懂电商。但是实际上是他们在领导库巴。因为国美网上商城是亲生的，而我们是后妈养的。”杨晓认为，现在的库巴已经名存实亡。

“以前我们库巴自己做，还能在行业里面有点名气，当时做的不比谁差，但是现在这么一搞就废了。”王山认为，国美集团的问题是想做电商但是没有苏宁那种魄力，高层领导都没想明白电商是怎么回事儿，更没想明白应该怎么做。

其实还有不少员工和业内人士都有类似的看法。但是国美却并不这样认为。“库巴作为电商领域内一个有影响力的品牌，已经被众多消费者熟知并认可，今后也将长期存在下去。国美电商整合的原则是使两大平台在内部共享的基础上‘求同存异’。”彭亮对记者说道。

2012年12月，国美集团对旗下两大电商平台国美在线与库巴进行了整合。值得注意的是，国美一直强调是整合而并非合并。

按照计划整合后，国美电器网上商城将更名为“国美在线”，专注于B2C综合购物平台，全面推进国美电子商务战略的实现。而库巴购物网将依托国美在线强大的后台能力，以平台的方式进一步延展经营品类，打造独立品牌、独立网站、独立运营的B2B2C平台。

不过这一模式并不被看好。

“库巴与国美网上商城还是有一定的差异性。现在你让库巴做开放平台了，部分老用户群，还是有问题的。现在开放平台竞争非常激烈，天猫、京东商城、苏宁易购都在搞平台化，库巴本来就已经差异化了，现在很难再做起来。而即使搞开放平台为什么还要独立运作呢？这个我完全看不清楚，也看见这里边的价值在哪里。”鲁振旺说道。

而独立电商分析师李成东则对《投资者报》记者表示：“国美的电商分成两个，两边都要投入，成本压力很大。去年我就说过国美和库巴只选一家。现在留下库巴是因为库巴还有剩余价值，有一定的口碑。”

换句话说，如今的库巴对于国美好似鸡肋一般，弃之可惜，但食之无味。