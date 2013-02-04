戴尔私有化将达成交易：微软成关键　戴尔成配角

北京时间2月4日消息，据国外媒体报道，消息人士周日透露，有关戴尔私有化的谈判当日晚仍在进行之中，预计此次谈判将在未来数天内达成交易。

戴尔私有化的协议，标志着这家总部位于德克萨斯州圆石市的PC制造和销售先驱时代的结束，这也将是自金融危机以来最大规模的私有化交易。

由戴尔董事会主席兼首席执行官迈克尔·戴尔（Michael Dell）创办的戴尔公司，曾是全球最大的PC制造商，市值曾超1000亿美元。但是戴尔一直无法赶上计算机购买习惯的转变，随着智能手机和平板电脑的崛起以及PC销量的下滑，戴尔已经沦为配角。

据熟悉交易情况的消息人士称，买方将向戴尔股东提供每股13美元至14美元的收购价格。截至周日晚，双方仍在就最终的收购价格问题进行谈判。在1月14日曝出戴尔将被私有化这一消息之前，该公司的股价仅为11美元左右。上周五，戴尔股价上涨3%，升至13.63美元，市值大约为237亿美元。

截至周日晚间，有关戴尔私有化交易的轮廓与先前的报道基本一致。准备私有化戴尔的买方包括了持有公司近16%的迈克尔·戴尔，软件巨头微软，以及私募公司银湖。四家投资银行将提供大约150亿美元的贷款，以资助这一交易。此外，部分的资金还将来自于戴尔公司的资产负债表。

消息人士称，目前谈判的关键点，是微软投资的性质、在新公司治理中的作用、以及投资对两家公司商务关系意味着什么等。消息人士称，由于微软在今年1月份提出以优先抵押的形式资助20亿美元或更多的资金，来完成这一交易，目前上述问题正在讨论之中。

戴尔目前是仅次于惠普和联想集团的全球第三大PC制造商，也是微软Windows操作系统的最大渠道之一。消息人士称，依据目前讨论情景，戴尔可能会同意使用Windows来支持公司绝大多数的设备。

债权投资人和私募公司高管一直密切关注着戴尔私有化的进程，因为这将是对投资人对大型并购交易的兴趣以及私募公司是否愿意参与私有交易的双重测试。

在美国利率长时间处于低位的情况下，投资人一直渴望进行大型并购交易，因为这能够带来更高的回报率。私募公司目前募集资金的成本并不是很昂贵，因此这种交易通常能够给他们带来更高的回报率。

与此同时，也有部分人表示，戴尔的私有化交易也不会引发大规模的私募公司收购浪潮，这部分的由于迈克尔·戴尔和微软都参与了这一交易。