苹果三星占据手机业多数利润 HTC欲逆袭

据中国之声《新闻纵横》报道，喜欢智能手机的朋友对HTC手机一定不陌生，因为当时新颖的操作系统和比较亲民的价格，HTC曾获得诸多消费者的青睐，甚至一度被调侃为街机。

但是，HTC公司最近一季的财报显示，该公司净利下跌九成。而苹果似乎也不再新鲜，正被后来者步步逼近。而同期，三星崛起最快，去年第四季度三星公司的净利润达到83亿美元，差不多每分钟卖出500部手机。正所谓三十年河东三十年河西，智能手机市场的大战今年会有怎样的局势？

很多人或许还记得已经停产的LG巧克力手机的广告，2006年时，这款LGKG90手机一下子抓住了中国大多数消费者的心，此后LG手机销量一路扶摇直上，也因此铸就了它最辉煌的时刻，2009年LG顺利晋级成为全球第三大手机制造商。而如今LG的地位早已被他的同乡三星所取代并超越，知名电信观察家项立刚分析认为：

项立刚：三星看得比较远，它的整个产业链不仅是手机本身，同时在芯片、屏幕方面也做了很多工作。在品牌树立方面，它下了很大功夫，这样一个情况使得它在整个市场竞争中取得了优势地位，现在它是全世界出货量最高的手机厂商。

现在三星正和苹果把持着手机大部分的利润，苹果去年获得了整个手机市场69%的利润，几乎是排在第二位的三星的2倍，三星获得的利润对应的比例为34%。因此，这两家公司2012年获得的手机市场利润比例达到了103%。分析认为，之所以会出现这种看似不可能的情况，主要是因为这两家公司的3家竞争对手对整个手机行业的利润作出的贡献都是负值，也就是诺基亚、摩托罗拉和索尼都处于亏损状态，而诺基亚被认为还有崛起的可能，赛迪顾问通信产业研究中心副总经理耿岩说。

耿岩：诺基亚的CEO认识到自己处在一个着火的平台，诺基亚确实做出了一些改变，我们也看到了希望的火种，包括最新产品lumia920在全球市场还是取得了单品不错的销量，还是存在一定未来发展的希望。

要说最让人唏嘘不已的正是HTC，这个差点儿和苹果平分天下的企业在2012年也实现了盈利，但它的利润比例为1%。2012年第四季度HTC仅取得了约3400万美元的成绩，相比2011年的3亿4千万美元的季度利润，同比下滑了91%，创下了近8年来的最低值。分析认为，HTC的持续衰败与苹果和三星的夹击分不开的。苹果的iPhone越来越强势，三星凭更借Galaxy系列迅速成为全球第一大智能手机厂商。HTC董事长王雪红表示，他们现在把市场的重点逐渐移到中国，逆袭竞争对手。

王雪红：今天谁赢了不见得以后它就赢，所以我觉得也不能够讲它现在已经赢了，而是HTC要更加的努力，在市场占有地位上要更加的努力，我们有很多学习的地方。

而对于老对手苹果而言，去年11月份，HTC结束了与苹果公司之间长达近两年的专利权诉讼官司，双方选择了和解，而不是继续对簿公堂。HTC董事长王雪红认为，这对于HTC来说，无疑是雪中送炭。

王雪红：HTC，事实上是有创新、有专利能够让苹果尊重，苹果有创新有专利让宏达电子尊重，所以我们互相尊重、互相共赢，能够和解这个事情就是一个毫无顾忌的创新。

苹果在手机行业利润中所占的份额在2012年第四季度更高了一步达到了72%；业内认为，由于手机行业并未出现重要的变化，预计苹果和三星在未来将继续把持着手机行业的绝大多数利润。但是电信专家项立刚认为，这位手机老大也在经历巨大的考验。

项立刚：以前都是苹果一枝独秀，它的所有东西都是别人无法企及的。但是现在别人都赶上来了，赶上来这个情况它自己怎么给自己重新定位。一年只靠一款手机又想保住全球第一的位置，怎么可能做到。