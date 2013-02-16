春节期间电商“歇菜” 百货商场成功“上位”

春节期间，快递变“慢递”，电商“歇菜”让百货商场成功“逆袭”，各大商家纷纷使出浑身解数，吸引顾客，百货商场的衣服鞋帽购销两旺。从渠道为王到面对网络消费抢占市场，2013年百货商场能否再次成为“宠儿”，业内认为关键还在其自我转型，方能从扩大内需的蛋糕中多分一杯羹。
电商“歇菜”百货商场购销两旺
春节期间，快递运力紧张，不少C2C电子商务店铺早早关门，让百货商场迎来了购销两旺的“红火景象”。记者近日走访上海、安徽等多地的百货商场看到，促销打折等活动吸引了众多顾客纷纷前来。
大年初一，记者在安徽合肥的华联购物中心看到，多家商铺都打出“5折”“满减”等促销信息。一家商铺的销售人员正在将“满300元减120元”的销售牌换成“满200元减100元”。销售人员说，岁末年初促销力度很大，“现在销量比平时增长了至少40%”。
针对网店对实体店的冲击，上海五角场东方商厦女鞋专柜莱尔斯丹的店员举了一个例子：消费者来店里看好样式回去网上买了，结果来对比过发现在质量或颜色上有出入，后来还是改回到店里来买。而且有时候商场搞促销，不比网上贵。“当然，不能和淘宝上那些很便宜的比。那些便宜得离谱的鞋子恐怕质量也没有保证。”上述店员说。
北京商业信息咨询中心的数据显示，春节黄金周首日，北京消费市场货源充足，各式促销活动丰富多彩，除夕京城120家重点商业服务业企业销售额达到10.6亿元，同比增长8.2%。安徽省商务厅的数据显示，2月10日安徽16个大型综合商场共实现销售额4570.17万元，同比增长6.17%；16个大超市共实现销售额5376.76万元，同比增长8.36%。
难以降低成本百货商场屡受冲击
虽然在春节期间百货商场购销两旺，平时电商的侵袭却让很多商场苦不堪言。专家认为，电子商务对百货商场最大的冲击在于单价优势。
第一纺织网总编辑汪前进介绍，假设一件衣服的出厂价为100元，百货商场的零售价可能达到1000元甚至更高，即使是一件很普通的衣服，出厂价与零售价之间也相差三四倍。一级、二级、三级甚至四级代理商等中间环节层层加码，价格自然水涨船高。
中国百货商业协会副秘书长范艳茹说，实体店比网店的成本高，主要是租金、人工成本、渠道费等导致的。“实体店不光卖商品，还要卖服务、卖环境，这些都需要成本。不像网店，一两个人就能搞定采购、服务、售后等所有环节。”
中华全国商业信息中心统计数据显示，2012年全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长12.3%，增速比2011年低8.1个百分点。而仅仅“双十一”当天，天猫淘宝的销售额就达到了191亿元，同比增长260%。
扩大内需能否带动百货商场“逆袭”？
随着国务院批转了发展改革委、财政部、人力资源社会保障部制定的《关于深化收入分配制度改革的若干意见》，收入分配改革的大幕正式拉开。
专家认为，随着收入分配改革不断深入，使得2013年消费扩容成为大概率事件。但蛋糕做大后，百货商场能否从中多分一块，主要还得靠自身转型。
有业内人士表示，百货商场首先要把眼光放远一点，不能只是简单地卖产品，要结合城市的文化、商业、旅游，为消费者增加体验值，这样的商业模式才能促进消费。
范艳茹建议，百货商场应尽快改变“坐地收租”的形象，加快扩大自营的步伐，例如将一些品牌“买断经营”，丰富百货店内的自主商品种类，消除消费者逛百家如逛一家的苦恼。同时，也可像王府井“触网”，毕竟实体店面积有限，利用网络渠道两条腿走路的多元化零售模式，可以挽回和创造一些“宅消费”。
盈石资产管理有限公司总裁助理谭赐元建议，百货商场还可以重塑、分布成为品牌折扣店、时尚潮人区、女性精品区等各种小规模、有主题的服务提供商，不仅针对用户定位清晰，而且这些商区所占面积小，可缓解成本压力。
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