春天百货股权大战：王恒“强娶”落败 王府井入主

金鹰商贸董事长王恒没能复制他们之前“强娶”南京中百的戏码，王府井国际的半路杀出最终宣告，陈启泰与陈汉杰兄弟的春天百货已经“名花有主”。

近日，王府井百货(SH .600859)接到其控股股东北京王府井国际商业发展有限公司的通知，称后者已与中国春天百货集团最大股东成功签署股份转让协议。根据协议，王府井国际同意以19.97亿港元受让春天百货39.53%的股权。

根据香港收购规则，该交易完成后将触发以春天百货全部上市股份为目标的强制性全面要约收购。这意味着，春天百货有望成为王府井全资控股的囊中之物，并强化王府井区域和业态布局。与此同时，目前处于第二大股东的王恒则被淘汰出局。

神秘家族的高端百货网络

是一家什么样的公司能吸引金鹰、王府井两大百货巨头出手？南都记者调查获悉，由陈启泰、陈汉杰兄弟控制的宝姿1998年与G ucci母公司PPR集团合资成立巴黎春天百货(中国)有限公司。但2006年PPR将巴黎春天百货业务剥离卖给意大利B orletti集团后，陈启泰获得了残存的中国业务的部分所有权和品牌使用权；而上海的巴黎春天百货则属于香港大亨郑裕彤的新世界百货经营。

截至2012年6月30日，春天百货共经营及管理18家百货店和3家奥特莱斯，其中包括北京赛特购物中心、北京赛特奥特莱斯，以及春天百货还在杭州、贵阳、厦门等地有储备项目，面积约28万平方米。

陈启泰在商业一直是个谜样的人物，除了面对投资者外，他也极力回避在任何公开场合出现。不过，与春天百货曾有合作的一位人士透露，打造一个“宝姿”式的中国高档百货曾是陈的梦想。而春天百货的模式则是组合阿玛尼、巴宝莉、卡地亚、杰尼亚、H ugoB oss等国际大牌，打造二三线城市商业地标。

坪效低净利润两年大幅下跌

但对于陈氏兄弟放弃春天百货的理由，至昨天截稿时，春天百货仍未给予南都书面回复。业内猜测，应该与其去年来江河日下的业绩有关。

记者了解获悉，春天百货2011年纯利跌8.2%至3.1亿元人民币。受新开百货店导致这就摊销费用和经营成本、人工费用上升等影响，2012年上半年，该公司纯利狂跌52.4%至9005万元。近日，春天百货再度发布盈警，去年全年净利润与2011年相比显著跌幅。“2011年春天百货销售所得款项48.11亿元人民币，据此测算春天百货坪效在9000万元左右，行业中处于较低水平。”长城证券分析师姚雯琦表示。

不过，“春天百货的大股东是宝姿国际，它的典型模式是将品牌和百货整合。”零售业专家丁利国表示，大股东宝姿带动的品牌入驻效应，是高端百货跨区域扩张中解决品牌招商难题的关键。这也很可能是金鹰董事长王恒构想的，并为此三度增持春天百货意图最终控股的深层次原因。

渠道互补难掩消化整合难度

然而，一贯强势收购的王恒并没有进入陈氏兄弟的法眼，最终王府井获得青睐。“这是集团的收购，具体这边并不负责。”王府井董秘岳继鹏表示。

王府井目前有29家门店，合计130万平方米营业面积，但自有物业占比不足15%。“春天百货有21个门店，合计营业面积超过50万平方米，自有物业占比接近50%，目前还有北京奥莱、厦门奥莱等多个储备项目。”长江证券分析师童兰认为，王府井收购春天百货后将直接提升自有物业占比，并实现多业态经营。此外，尽管春天百货单店竞争力较弱，但其在王府井未进入的厦门、贵阳、青岛等地均有多家门店布点，若兼并后，将有望实现两大品牌渠道互补、供应商共享的双赢效果。

“王府井国际此次收购预示着国内百货行业的整合有所升级。”在华泰证券研究员耿焜看来，这是王府井主动出击，与合肥百货、南京中商等之前对老旧国有零售资产的收购和盘活相比，此次收购有望拉开行业集中度快速提升的序幕。

不过也有分析人士认为，王恒作为第二大股东已拥有进入董事会资格，其是否会动用手中权力让该股权收购顺利进行将是下一个关注的焦点。即便交易顺利完成，王府井与春天百货之间的消化整合也是一项高难度的挑战。