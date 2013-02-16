高端白酒成“烫手山芋” 礼品回收：不敢开高价

据中国之声《新闻纵横》报道，每年春节期间，礼品回收的店铺前，生意都十分火爆。今年春节，受"塑化剂风波"和"严控三公消费"影响，记者调查发现：茅台、五粮液、剑南春等高端白酒遭遇寒冬，回收价跌幅超过了30%，有的只收整件白酒，有的干脆停止收购。高端白酒如何从当年的"抢手货"，变成了"烫手的山芋"？
在北京市海淀区一家烟酒专卖店门口，大大的灯箱广告上，"回收名酒"的字样特别醒目。走进店铺，不同品牌、不同档次的烟酒摆满了五六平米的房间。记者向店主打听茅台酒的回收价格，店主说今年不敢开高价：
店主：新的茅台现在800，他们说现在团购价差不多1000-1100就能买得到，我们不敢收高，因为现在茅台不好卖。三公消费也不让喝了，所以茅台现在特别(多)，大家都存货。
店主：去年吧，酒缺货。
店主：卖的很火，今年货多得很，茅台现在卖不出去了。
也就是在一年前，茅台酒的回收价还在1100-1200元，五粮液在650-700元之间。一年之内，回收价分别跌了三成、两成多。往年礼品回收市场上的这些"抢手货"，今年都成了"烫手的山芋"，不仅是价格下跌，高端白酒的回收数量也比往年要减少了很多。不少收酒的老板甚至表示：茅台先别送上门，需要的时候再电话联系。
酒就不收，只是代卖。
回收老板：你留一个电话号码，别人要说买茅台，或者买多些，我家没有，打电话你就送，你就能卖出去。
一位店主还向记者"建议"，要想处理礼品得趁着节前，要是放到节后，送礼的人多了，他们这货源自然也就更多了，到那时候处理高端白酒价格可能还要往下走。这位店主认为，回收价格低，还和假货太多有关系。
店主：你肯定是有50%的风险，一样的300块钱的酒，他顶多给你150，因为你这东西看不好，我要是收了你的东西，万一是假的，我卖给别人，砸我自己生意。
实体店白酒回收遇冷，在互联网上注册为"烟酒礼品回收"的网站，今年的生意也不太好，一家网上注册"青岛高价回收烟酒"的店主告诉记者，今年礼品回收生意整体都很冷淡，特别是名烟名酒的价格根本就上不去，交易量跟去年相比减少好几成。
记者：53度飞天茅台现在是什么价格？
店主：800。
记者：五粮液呢？
店主：五粮液500，高度的。
记者：怎么今年的价格这么低啊？
店主：今年白酒受塑化剂的影响都没买的，卖不动。
记者：是不是也跟近期限制公款消费有一定关系？
店主：应该说或多或少有一些关系吧。
记者：记者接连拨通好几个礼品回收的网店电话，得到的价格都没有超过1000元的。
记者：53度飞天茅台？
店主：七百。
记者：我刚才问了一家说八百。记得去年好象更高？
店主：对呀，今年是塑化剂的问题，白酒不好卖压？不是价格问题，他们卖了900都可以，现在是没有需求，商场卖不动这个酒，人也不敢喝，也没人要，你知道吗？单位现在都不敢上，差不多十天八天打个电话看需求量上来没有，价格上来没有，我们常联系联系。
记者在调查中发现，眼下的回收市场：不问卖主身份，不问礼品来源。用回收店铺老板的话说"我们的分歧只有价格"，在礼品回收这个灰色市场，工商部门不查，纪检部门也管不了，究竟该如何监管这一"两不管"的真空地带？
采访中，有些回收烟酒的老板话说得很直接，买卖之间唯一的分歧，就是价格。
回收老板：我什么都要，就是价格问题，一年到头都收的，有时候行情好，价格就高一点。行情不好，价格稍微低一点。其他都一样。
当记者表示自己有很多烟酒要处理时，回收店的老板都表示，绝对替客户保密有的甚至可以24小时提供上门服务。
回收老板：不可能卖完东西，我还得问你贵姓，还得问你那个什么，不可能是这样。这个东西收完了以后，哪怕是碰了面也不认识。因为收这个东西从来不会说比较张扬，我们自己也比较那个什么吧，你看你时间吧，我们晚上一般10点关门，几点都可以，现金这方面你放心。如果要拿现金的话，提前跟我说一声，有的人愿意转帐，但是转帐不太方便的话，咱们就给现金，东西多的话，得提前说一声，把现金先准备好了，看你方便，我们怎么弄都行，马路边上也行，在车上看都行，你看你方便就行。
用回收店老板的话说，不问卖主身份，不问礼品来源，是礼品回收行业内遵循的最基本规则。但记者在采访中了解到，工商注册经营范围中并没有"礼品回收"这一项，工商部门对"礼品回收"项目也不予受理注册。现在存在的礼品回收交易，都属于超范围经营或无照经营。对于工商部门不查，纪检部门也管不了的真空地带，究竟该如何实现有效监管呢？中国消费者协会律师团团长邱宝昌认为，礼品回收登记制度是一个不错的尝试。
邱宝昌：回收时候的环节应该要有一个登记制度，对一定的商品达到一定的金额要进行登记，我认为多少金额以下的可以免登记，多少金额以上的要登记，要实名，这样既避免了行贿受贿，也避免了很多人涉嫌违法。
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