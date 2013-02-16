高端白酒成“烫手山芋” 礼品回收：不敢开高价

据中国之声《新闻纵横》报道，每年春节期间，礼品回收的店铺前，生意都十分火爆。今年春节，受"塑化剂风波"和"严控三公消费"影响，记者调查发现：茅台、五粮液、剑南春等高端白酒遭遇寒冬，回收价跌幅超过了30%，有的只收整件白酒，有的干脆停止收购。高端白酒如何从当年的"抢手货"，变成了"烫手的山芋"？

在北京市海淀区一家烟酒专卖店门口，大大的灯箱广告上，"回收名酒"的字样特别醒目。走进店铺，不同品牌、不同档次的烟酒摆满了五六平米的房间。记者向店主打听茅台酒的回收价格，店主说今年不敢开高价：

店主：新的茅台现在800，他们说现在团购价差不多1000-1100就能买得到，我们不敢收高，因为现在茅台不好卖。三公消费也不让喝了，所以茅台现在特别(多)，大家都存货。

店主：去年吧，酒缺货。

店主：卖的很火，今年货多得很，茅台现在卖不出去了。

也就是在一年前，茅台酒的回收价还在1100-1200元，五粮液在650-700元之间。一年之内，回收价分别跌了三成、两成多。往年礼品回收市场上的这些"抢手货"，今年都成了"烫手的山芋"，不仅是价格下跌，高端白酒的回收数量也比往年要减少了很多。不少收酒的老板甚至表示：茅台先别送上门，需要的时候再电话联系。

酒就不收，只是代卖。

回收老板：你留一个电话号码，别人要说买茅台，或者买多些，我家没有，打电话你就送，你就能卖出去。

一位店主还向记者"建议"，要想处理礼品得趁着节前，要是放到节后，送礼的人多了，他们这货源自然也就更多了，到那时候处理高端白酒价格可能还要往下走。这位店主认为，回收价格低，还和假货太多有关系。

店主：你肯定是有50%的风险，一样的300块钱的酒，他顶多给你150，因为你这东西看不好，我要是收了你的东西，万一是假的，我卖给别人，砸我自己生意。

实体店白酒回收遇冷，在互联网上注册为"烟酒礼品回收"的网站，今年的生意也不太好，一家网上注册"青岛高价回收烟酒"的店主告诉记者，今年礼品回收生意整体都很冷淡，特别是名烟名酒的价格根本就上不去，交易量跟去年相比减少好几成。

记者：53度飞天茅台现在是什么价格？