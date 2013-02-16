互联网巨头春晚营销战：重现“8.15电商大战”

腾讯将人们生活中最常见的细节连接起来，拍成具有故事性的微电影，使观众深深地感受到亲情、友情、爱情带来的温暖，同时以“弹指间，心无间”作为主题，将腾讯的产品理念深深地融入到人们心中。

不知不觉间，春晚已经陪伴我们走过了30年。赵本山的小品，刘谦的魔术，春晚，俨然已经成为了中国人的必备“年夜饭”。正是因为如此，从另外一个角度看，春晚也成为了企业年度营销的主战场。

从美的多年的春晚倒计时、“格力空调祝全国人民新春快乐”，到2009年百度独家赞助春晚，“搜狐视频刨根问底栏目组”，科技公司，尤其是互联网企业的烙印已经深深融入到春晚中。

但随着春晚“拒绝植入性广告”政策的出台，互联网公司想要在那4个多小时里出现在全国亿万观众面前，已经变的遥不可及。于是，春晚前的30分钟，成为新的“春晚营销战”主战场，而在今年的这场战争中，移动互联网和电商公司成为了主角，腾讯、京东、小米、苏宁、国美、360以及金山猎豹等企业集体出击，大抢风头。

腾讯再推春晚大片 微信让“爱更清晰”

继“亲情篇”、“兄弟篇”后，腾讯在今年的春晚黄金时段推出了“弹指间”系列广告的爱情篇，并且主打微信牌。广告在延续“弹指间，心无间”理念的基础上，将腾讯品牌的情感诉求从亲情、友情延伸致爱情，影片通过一对夫妻恋爱、婚后的情感故事，带领大家探讨“沟通“对于维系夫妻关系的重要性。影片中的“跨出一步，爱更清晰”，让人不禁回忆起青春年少时期恋爱的甜蜜，与现实中钢筋水泥的都市丛林形成鲜明的对比，引发了观众深层的思考。

随着移动互联网的规模性爆发，中国手机网民数量逐年增长，微信用户已经突破了3亿，成为国内最火热的移动互联网应用之一。在这种大背景下，腾讯此次对微信的高调宣传，正是腾讯2013年市场策略的重要组成部分。

“低调”小米首次冲击春晚 360不惜代价转移负面新闻

相比同为国产品牌的OPPO、金立手机，小米过去在电视广告方面一直比较低调，但是小米去年首次参加央视招标，最终拿下蛇年春节贺岁套装。相信不少小米用户2月7日那天就收到了短信提醒：“小米手机《嘿嘿》广告将在除夕央视春晚前3分钟首映。”而且细心地观众也发现，在央视春晚宣传片中，也出现了小米手机的身影。

《嘿嘿》以青年人为主题，“嘿嘿声”贯穿整支广告，意在告诉人们，哈哈的是2B青年，呵呵的是苦B青年，只有嘿嘿的才是牛B青年。但是不管苦B、2B还是牛B，绝不装B。

小米现身春晚，“小三大战”的另一个主角360自然也不会放过这样的机会。不过从广告形式、内容上看，360的广告并没有太多的新意，广告代言人还是刘仪伟，主打360手机卫士，突出拦截垃圾短信、骚扰电话等功能。

与小米、360相比，在春运期间火了一把的猎豹浏览器这次则要低调很多，仅有一句“买票快，就上猎豹浏览器”，亮相不到10秒钟。不过凭借在春运期间积攒了良好的口碑，猎豹浏览器今年的市场份额一定会有一个新的突破。

春晚黄金时段重现“8.15电商大战”

相信有不少人还对去年的电商“8.15价格大战”记忆犹新。半年过去，电商领域的京东商城、苏宁易购、国美在线，在春晚的舞台上，再一次上演激情碰撞。

京东商城的广告主打亲情，游子漂泊在外，双亲望眼欲穿，广告突出了京东商城物流便捷等特点。

苏宁易购和国美在线同样抢去不少眼球，但广告片都相对简单。

电视媒体成互联网公司未来布局利器

前不久，墨迹天气、唱吧等几个火热的App应用，百度、360、爱奇艺三家公司纷纷登陆湖南卫视的《天天向上》。如今，几大互联网公司又纷纷进驻春晚战场，一夜之间，互联网公司心有灵犀的组团，陆续奔往电视媒体，其背后透露的是互联网公司未来布局三四线城市的野心。

酷讯创始人张海军曾表示，2011年时中国移动互联网用户获取成本还相对较低，而从2012年开始，大家都开始砸钱抢用户，导致用户获取成本大幅上升了5到6倍。

当一二线城市的用户渐渐趋于饱和时，移动互联网公司开始将目光盯在尚待开发的三四线城市用户身上。与此前不同，三四线城市的用户群有自成一派的典型本土特征：对硅谷风潮不感冒，乐衷于本地化的泛娱乐体验，希望跟从潮流，但不愿付出学习成本。相比微博等社交媒体，电视媒体自然成为了拓展三四线城市的主要工具，而每年收视率近50%的春晚，也就入了互联网公司的法眼。