iPhone 6今年上市无望 苹果或面临毁灭性打击

据国外媒体援引消息人士的话称，苹果本希望在今年十月推出大屏iPhone 6手机，但由于制造环节的问题迫使其不得不将这一计划推迟至2014年。

iPhone一直是苹果最重要的产品，苹果营收约50%是靠iPhone，公司超过一半的利润也来自iPhone。苹果想要股价再显雄风，首先要夺回在智能手机市场地位。苹果希望推出一款大屏版的“iPhone Maxi”，以及一款低价iPhone抢夺市场。

报道称，咨询机构Jefferies分析师彼得透露，苹果希望今年十月推出大屏版iPhone手机“iPhone Maxi”，但由于iPhone采用in-cell屏幕技术，使得供货商很难在今年生产出足够大的屏幕来支持iPhone 6的推出，不得不将该计划推迟至2014年。

今年春天，三星已经准备好推出新一代Galaxy手机，公司预计该机今年销售将达1亿台。如果苹果直到明年才能推出新型号手机，这意味着三星将有9-12个月的时间用新型号手机在市场上同苹果竞争。若果真如此，三星对苹果iPhone的蚕食无疑将是毁灭性的。