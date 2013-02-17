苹果VS三星 智能手表领域将持续抄袭之争？

2月17日消息，日前国外媒体流传三星和苹果都会推出智能手表产品。尽管还没有确切消息证实这些说法，但联想到2013CES国际消费电子展上智能手表备受关注，两家消费电子巨头进军这一领域实属情理之中。

三星智能手表Galaxy Altius

虽然有分析指出网上流传的截图为冒牌货，不过还有更多的信息显示出三星推出智能手表是合情合理的。

从韩国网站流出的Galaxy Altius界面截图上可以看到韩国移动运营商“SK”和“SKTelecom”的字眼，说明此智能手表将支持数据网络，而“Samsung-GA7”这样的代码则应该是表示所选用的LCD显示屏材料，据推测该设备很可能采用触摸屏。系统方面“AltiusOS beta 2”的标识说明该设备可能采用三星自行开发的系统，或者是一种专门为该设备定制的Android系统。

该设备内置存储为235M，其中已经有1.5%的空间已经被占用，这说明它应该是个共生设备，而非独立使用的设备。其中某张截图显示界面上有一系列方形图标，表示该设备将支持闹钟、音乐播放、Email、电子书等功能，同时还可以显示未读信息条数。由于这些截图的分辨率都为500 x 500，推测该设备很可能在分辨率上选用该规格。

苹果将推智能手表而非智能眼镜

Google Glasses放出风声已有多时，始终未能正式上市，为何？纽约时报的分析不无道理：相比戴在手腕上使用人们早已熟悉的触摸方式操作的智能手表，在额头上挂一个智能眼镜消费者恐怕在短期内还不能接受。

无论是在笔记本电脑还是智能手机上，苹果对触摸屏的研究都已有多年，通过软件系统和硬件的配合，苹果触屏产品相比Windows或Android设备都更具优势——这两者的软硬件分别由不同厂商制造，而不像苹果那样软硬件均由自家设计。

至于智能手表，苹果早在第六代iPod nano上就做出过尝试，为其加入iOS系统成为智能手表，这对苹果来说显然是一件驾轻就熟的事情。如何用触屏操作手表、什么样的软件界面更适合手表，这些问题苹果应该已经考虑多年。

三星智能手表还会抄袭苹果吗？

目前三星和苹果已成宿敌，没有理由在苹果推出智能手表的情况下，三星会忍住不动。相信届时又会出现对“三星抄袭苹果”之类话题旷日持久的讨论。

不过我们可以预见的是，三星对智能手表的定位很可能只是一个“手机配件”，它会具备提醒你有新邮件了、该起床了之类的辅助功能，就像索尼曾经为手机推出过的类似设备一样。而苹果的智能手表将会更具独立性，不会依赖其他苹果而存在——因为它自己就是主角，这也是苹果产品一向的性格。

在产品详细信息公布之前我们很难想象这两家的智能手表用起来是个什么样子，会包含哪些功能。不过联想到以iPhone为代表的智能手机给我们日常生活带来的变化，智能手表的出现肯定会加剧这种变化的进行。