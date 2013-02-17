网吧产业“进化论”：价值“逆袭” 成买车票利器

春节前，记者在松江区的一家网吧“网鱼网咖”采访时，遇到来自贵州的外来务工人员郑先生，他在网吧工作人员的帮助下，顺利买到一张回家的火车票，他坦言，以前每年回家的火车票都是排队买来的，而这次却只用到附近的网吧轻点鼠标，实在是太方便了。记者了解到，今年上海的许多连锁网吧都为想订火车票却苦于没有上网条件的人们大开方便之门，免费帮助他们订购火车票，从这个侧面，或许你已经能够读到如今网吧的“今非昔比”。

网吧，是社会文化娱乐的重要场所，然而，在很多人印象中，网吧不外乎“脏乱差”。事实上，这已经是老黄历了。日前，记者走进网鱼网咖，俨然像走进了一间office，清一色的苹果电脑，简洁舒适的桌椅，边上还有供应咖啡西点的“茶水间”……没有喧闹、更没有烟雾缭绕的升级版网吧正日益成为市场主流。

网吧产业 价值“逆袭”

近日，艾瑞咨询集团发布了《2011-2012年中国网吧娱乐平台行业研究报告》，这是第三方研究机构首次对“网吧娱乐平台行业”进行明确定义，并作出的专项研究。报告对网吧行业发展的空间及潜力做出了十分乐观的判断。从行业整体上看，在经过较长时期的调整后，网吧行业逐渐迈入了整体规划、引导向上的阶段，根据文化部的统计，全国网吧总体数量已由2010年的14.4万家回升至14.6万家，呈现稳中小幅向上的趋势。

自从我国第一家网吧在上世纪90年代后期出现后，网吧的发展可以说经历了几番起落。上海网鱼网络发展有限公司总裁助理姚亮从事该行业多年，他告诉记者，最开始是开网吧就赚钱的阶段，说暴利一点不为过，当时开网吧投入不高，但收费却不便宜，一般每小时上网费用在20元左右，经营得比较好的网吧，利润非常可观。2005年开始，网吧行业则一下子掉入了微利阶段，什么都在涨价，上网费却在降低，网吧日子越来越不好过。到了2008年、2009年，整个产业更是进入了发展瓶颈，经营成本不断上升，利润一再摊薄。

在经营压力之下，网吧不得不迈出了变革的步子。用姚亮的话来说，出现了2.0版本的网吧，环境更好，经营更有特色。艾瑞的报告也能够体现网吧产业在2010年开始发生的变化。报告认为，网吧行业经过一段时间的规范整合，其渠道价值、规模效应也得到了较大提升。资本市场近年来的一连串动作，也充分表明他们对网吧行业的渠道价值和市场潜力有着越来越清楚的认识。2010年至今，行业内先后有顺网科技与任子行两家公司成功上市，拉开了资本推动网吧行业发展的序幕。在行业终端环节，连锁网吧经营者在此之前就已经开始借助资本的力量从规范化、高端化着手对网吧经营环境进行改造、提升，深入挖掘其市场价值。例如保利公司控股江苏浪淘沙网吧连锁公司，该公司目前已拥有100多家门店;国内最大的民营传媒集团星美传媒在四川地区成立星美数码，旗下更拥有500多家连锁网吧。研究显示，2010年网吧行业的总产值高达619亿元，用户数量达1.43亿，间接经济收益过千亿元。

艾瑞报告对行业趋势的判断也很明确：网吧行业在市场和政策的双重驱动下，即将迎来一个平稳向上的阶段。通过较长一段时间的行业整合、升级，集约化效益已经得到充分体现。拓展、提升网吧的渠道、市场价值，挖掘盈利模式，则是下一个阶段的主要任务。

网吧新业态 从2.0到3.0

近年来，网吧行业朝着规范化、连锁化、高端化的方向大步跨越。拿上海来说，目前共有22家网吧连锁企业，下属门店907家，占全市网吧总量的57.4%。上海的网吧连锁企业还出现了多个知名品牌及多种经营模式。如“网鱼网咖”坚持自主直营发展，提出“网络+咖啡”，打造“都市慢生活多人休闲空间”的理念;“中录时空”和“宏大网络”为下属加盟门店提供一站式总部服务;“东方网点”则提出“多人游戏竞技平台”模式。

谈起网鱼网咖对新业态的探索，姚亮的话匣子就打开了。网鱼网络在2007年就成为上海市第一家具有连锁网吧经营资质的民营企业，在网吧产业领域可谓先行者。而将网吧与咖吧有机融合在一起，则是在2009年，网吧里可以喝咖啡、品西点就已经足够特别，而网鱼网咖还特意辟出一块休闲区，免费提供无线网络，不强制消费，任何人路过都可以进来歇歇脚、蹭个网。记者了解到，新模式并不是拍脑袋得来的，网鱼网络曾做过一项深入的市场调查，正是基于调查结果，才有了现在网鱼网咖标准配置：包括电脑型号、包房比例、收费定价、餐饮品种……当时，这一全新网吧业态的出现，为整个行业带来一股清新之风，新店一开张，就获得了市场的高度认可。姚亮强调：“更重要的是，网鱼网咖的盈利能力比传统网吧有了很大的提升，提供了一千余个就业岗位，社会效益和经济效益明显。”

2011年，网鱼网络加快新业态店铺的拓展步伐，在上海、苏州、杭州等地开设直营店50多家，总营业机器数量达到1万余台。新模式也受到了管理部门的高度关注，据姚亮透露，文化部在一次专题会议上提到了网鱼网咖的案例，之后，媒体纷至沓来，国内众多省市的官员、企业也纷纷前来参观，更有一些网吧从业者直接带着相机、尺子和本子来到店里，拍照片、量桌椅尺寸、记收费标准，很多地方甚至出现了“拷贝不走样”的网吧。

模仿和竞争催促着网鱼网咖的更新换代。2012年，网鱼网咖开出了定位更高端的3.0版本网吧。网鱼网络选址城市里的顶级商圈，找来曾为肯德基、麦当劳设计原型店铺的著名设计师，投入巨资打造店铺。这样的大手笔当然来自对于产业前景的高期望值，据透露，不少风投也因为新业态网吧的出现重新认识这一产业。上网越来越便利，人们为什么还会来网吧?姚亮坦言，他接触过的风险投资人都会问我同一个问题，而他的回答是：家里可以做饭，可人们还是爱下馆子;家里也可以泡咖啡，可人们还是喜欢光顾咖啡店。家里有的东西，如果外面做得好，更能满足需求，那么人们就会愿意去外面消费。

从2.0到3.0，网吧的进化为人们提供了便利，也创造了商机。作为连接互联网内容供应商和用户的重要平台，网吧是网络文化产品和服务的重要销售渠道;作为一个公共服务场所，网吧也可以为日常消费品特别是快速消费品提供广阔的销售平台。由此可见，不论从社会文化建设还是拉动内需的角度来看，网吧都是重要的渠道及载体，如何引导和发展网吧产业，不仅是一个经济命题，也是一个文化命题。