携程增资途家网：选择“减肥”摆脱重资产困境

近一年来，途家网已经顺利完成两轮融资，融资额合计达4亿元人民币。

携程增资途家网

17日，度假租赁预订平台途家网CEO罗军向《每日经济新闻》记者证实，途家网已经顺利完成B轮融资，领投方之一便是携程。

对于携程投资途家网的举动，记者在采访后发现，这是一笔两家重资产模式下的公司，通过合作以实现互相“模式减肥”的行为。

在线旅行业资深分析师魏长仁在接受记者采访时指出，遭遇发展天花板的携程，未来会进行更多的类似投资行为以寻求脱困。

摆脱重资产模式困境

《每日经济新闻》记者注意到，近一年来，途家网已经顺利完成两轮融资，融资额合计达4亿元人民币。

去年5月，上线仅5个月的途家网宣布首轮融资完成，领投方为光速创投、鼎晖、携程网等，以及全球度假公寓行业巨头HomeAway参与投资。而在目前这轮融资中，携程网、HomeAway，以及鼎晖创投等均为再次跟投。但是罗军昨日在接受《每日经济新闻》记者采访时，并未透露携程网具体的投资金额以及所占的相应股权比例。

罗军表示，此轮融资的资金将主要用于扩大房源数量，以及覆盖城市的范围。同时，公司还会继续加大研发、市场开拓、产品开发、服务等方面的投入。

在采访中，魏长仁指出，在当前房地产资源过剩和旅游业需求不断扩大的背景下，途家网所在的在线度假租赁平台还有很大的市场潜力。不过“途家网现有资产太重，只要有房源的城市基本都要有线下配套的车队、保洁、服务人员等，人力成本太高。另外，途家网还必须找到质和量上的平衡。”

对于途家网模式是资产过重的质疑，罗军表示，途家网并不像其他网站一样买断房源，因此在这一块是完全的轻资产，也并不意味着覆盖新的房源就招聘新的人员。“大多数我们都是采取合作共用的模式。比如，我们一开始选择和携程网合作，便是看中了它能带给我们庞大的资源，比如千万级别的用户共享，还有携程首页带来的流量和宣传效应。”

记者了解到，途家网类似于Airbnb和美国HomeAway模式，但途家网与他们间的最大不同在于有很“重”的线下团队。不过目前该公司正通过加强与外部公司的合作，以减轻其资产模式。如在去年年底，途家网宣布与HomeAway合作，面向中国用户在34个海外城市推出两千套房源。而此次进一步加强与携程的合作，也体现了这种思路。

值得注意的是，携程以电话呼叫等模式起家，其模式正深陷重资产的痛苦中，而通过与途家网的合作，可以进一步挖掘内部资源的价值最大化，以有效软化其重资产模式的痛苦。

魏长仁就指出：“从长期来看，度假租赁模式还是被看好的，途家网与携程酒店业务模式十分接近，尤其是地面服务和电话呼叫两块业务方面的合作，都有助于携程网节约成本，并发挥最大效应。”

加大投资扩业务半径

据罗军透露，途家网成立一年多以来，每个季度的销售额都获得了两到三倍的增长。反观其合作伙伴携程网，其在大本营的酒店预订市场的霸主地位正在被颠覆。

此外，酒店业务在携程内部营收中的占比也在下滑。携程财报显示，携程2012年来自酒店预订业务的营收为17亿元，同比增长15%，但是携程网2012年酒店预订业务营收占据公司总营收的39%，低于2011年的40%。

业内认为，在线旅游霸主携程网在该业务市场已经遇到了无法突破的天花板。于是，不得不将战略投资瞄准了新兴的在线旅游服务模式。

携程是途家网两轮融资的重要投资人，也是其业务合作的战略合作伙伴。携程CEO范敏也表示，“我们非常高兴看到途家在成立一年多的时间便取得了突飞猛进的发展，正式基于这一原因，我们对度假租赁行业和途家未来发展的前景充满了信心。”

记者注意到，此前携程已经在海外注册了专门的投资公司，2013年还将加大收购力度，主要集中三大领域：第一是与携程目前主业相关的旅游服务企业;其二为新业态公司(手机在线预订等);第三是海外市场的相关旅游休闲服务企业。近两年，携程已先后投资了驴评网、途家网、松果网、订餐小秘书、太美旅行等公司，以及飞常准等旅游相关服务。

魏长仁则认为，创新型休闲旅游、商务旅行产品是在线旅游增长的亮点，在目前的困境下，携程必然会投资更多新兴模式的公司，以对抗淘宝旅行、去哪儿等轻资产公司带来的冲击。“携程这么多年建立的庞大地面团队不可能轻易撤掉，与途家网合作，最起码资源共享方面能有效降低成本，另外，途家网也最接近酒店预订模式，两者可以很方便对接。”