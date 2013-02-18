盘点咸鱼翻身的高科技公司：苹果、IBM、惠普

科技进步日新月异，高科技公司的发展犹如逆水行舟，不进则退。一不留神就有可能从潮头跌落谷底，能够从败局中咸鱼翻身的高科技公司可以说是凤毛麟角，但也不是没有先例。如今风光无限的苹果和IBM就是最好的例子。

迈克尔•戴尔正在忙着试图扭转戴尔公司（Dell）的颓势。他亲手创立了这家公司，现在正打算通过一笔244亿美元的交易把公司私有化。虽然公司目前仍在赢利，但由 于客户大多流向那些能制造便宜机型的竞争对手，戴尔的业务因此日趋下滑。戴尔把复兴计划的希望寄托在商业服务和云计算上，但这方面的努力暂时未见成效。

如果戴尔的复兴计划最终获得成功，它将成为屈指可数的几家成功扭亏为赢的科技公司中的一员。但这是一项艰巨的任务。科技业的发展速度太快了，原地踏步就意味 着落后。如果有哪家企业忘记了创新的精髓，那么不管企业高管付出多少努力来重组企业结构，构思新的营销口号，还是“精简”劳动力，都很难再占鳌头。

苹果公司（Apple）的复兴堪称科技业的经典，它可能也是商界历史上最伟大的扭亏为赢的例子。上世纪90年代末，苹果曾濒临破产。一度被逐出苹果董事会的史蒂夫• 乔布斯重新掌权，把公司变成了一台赚钱机器。IBM也是一个成功的例子，它把重点放在向企业客户提供高价格、高利润的产品和服务上，从而再次实现复兴。戴尔基本上就是在试 图复制IBM的路子。

当然，许多科技公司的复兴之路都以失败告终，很多公司更是屡战屡败——比如一度热门的雅虎（Yahoo）、AMD和社交网络MySpace。通常这些公司失败的原因都离不 开管理失误、缺乏资金和不愿意适应新环境等因素。一般来说，这些科技公司的高管们从来不会放弃希望，但投资人可没有那么多耐心。以下谨为大家列举几个成功扭转颓势的例 子。

第一名：苹果

看着苹果今日的辉煌，我们很难想象当年它也有濒临破产的窘境。1979年，乔布斯第二次执掌苹果时，他接手的的确是一个千疮百孔的烂摊子。当时，苹果的电脑产品 在消费者中已经失去了往日的号召力。安装微软（Microsoft）Windows系统的电脑越来越呈现独霸市场的趋势。为了削减成本，集中实力，乔布斯毙掉了一些苟延残喘的产品，比 如个人电子助手Newton等。更重要的是，他一直在促进和推动公司进行创新，直到公司成功地研发了iPod、iTunes、iPhone、MacBook和iPad，这些产品也全都获得了消费者的宠爱 。

第二名：IBM

1993年，PRJ Nabisco公司的前高管郭士纳入主IBM的时候，IBM正处于一蹶不振的局面。像许多处于相同处境的CEO一样，郭士纳也采取了精简人员、削减产品、变卖资 产等一系列做法。更重要的是，他推动了公司向科技服务领域发展。今天，科技服务已经成了IBM公司最大的业务。这并不是一件容易的事，而且它需要调整公司前辈们制定的发展 计划，把公司分割成一个个更加独立自主的单元。郭士纳指出，这样可以使IBM避免成为一站式的企业科技商店，就像今天这样。郭士纳离职后，接替他的历任高管也继续做出了各 种明智的决策，首当其冲的就是2005年将个人电脑业务剥离出售。这个决定使得IBM避免了戴尔今日的窘境，不必在一个日益不景气的实体商品行业中继续竞争。

第三名：惠普

有时，科技企业的复兴只是芸花一现，惠普公司（HP）就是一个例子。有那么几年，这家花边新闻不断、业务不良的企业运转得还相当不错。马克•赫德这位以削减成 本出名的CEO在2005年入主惠普后，一度提高了公司的收益和利润。惠普的股票市值增长了一倍以上。赫德在惠普任职五年后，因为涉嫌性骚扰而被董事会扫地出门。从此以后，惠 普的业务一路下滑，尽管两位继任CEO各自开出了自己的药方，但是也不见好转，而且在此期间惠普也受到了不少批评和指责，很多批评都指向了赫德任内的一些政策，比如过度削 减成本，在长期内给公司造成了不良影响。

第四名：Priceline

Priceline是一家在线旅游网站，顾客可以在这家网站上通过竞价的方式购买机票。上世纪90年代末的互联网泡沫时代，这家网站的效益如日中天，Priceline的高管们 也有些飘飘然了，甚至开始在网站上试着卖杂货和汽油。但是随着互联网泡沫的破灭和“9/11事件”，很多用户放弃了出门度假，Priceline的好日子也到头了。为了自救， Priceline开始免收订票费，把重点放在酒店预订上，并且开始在海外进行拓展。这个计划取得了成功。当年它的股票曾一度面临被纳斯达克摘牌的风险，但如今其股价已经接近每 股700美元。

第五名：eBay

几年前，eBay面临的问题并不是能否继续生存，而是选择哪种模式扩大发展。过去在eBay上，从古驰（Gucci）手包到汽车，几乎什么都能买到。但是由于面临来自亚 马逊公司（Amazon）的激烈竞争，eBay的增长也陷入了停滞。eBay首席执行官约翰•唐纳荷努力想把eBay改造成一个让零售商销售过季商品的地方。同时他也整改了“大杂烩”式的 网页设计，并且在移动购物上进行了投资。从某种程度上来讲，他的计划取得了成功。公司恢复了增长。但eBay复兴的最大功臣，无论过去还是现在，都是它的移动支付服务贝宝 （PayPal）。eBay市场陷入疲软的时候，在线支付业务——尤其是eBay以外的在线支付业务却日益繁荣。在公司战略转型时期，有这么一个无需操心的业务，的确是帮了大忙。