百度12亿美元控股UC浏览器：360竞价致提高

消息人士透露，百度春节前与优视科技（UC浏览器）达成控股协议，估值约为12亿美元，按市值计算，相当于三分之一个奇虎，UC的4亿用户每人价值3美元。
去年年中时，UC浏览器提出10亿美元估值，高于百度的8.16亿美元预期，因此双方并未谈拢。
业内人士分析，随着运营商的数据补贴加大、WiFi部署扩大，UC浏览器特有的省流量、速度快等优势降低，影响了UC浏览器的估值。但后来因为360竞价，UC浏览器的估值反而得到提高。
就价值来说，UC浏览器在中国的移动互联网市场份额约占40%居于首位，在印度市场也有抢眼表现。
百度则因为在移动互联网的布局慢了一拍，其浏览器应用并未挤进国内前三。UC之于百度，在技术上并没有多大的吸引力，而在于其市场份额和入口地位。
李彦宏也在去年的财报会议上透露，百度计划加大收购力度，推动移动等重要业务的增长。
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