苹果供应商报告：亚洲占88% 中国占44%

北京时间2月18日消息，据国外媒体报道，上个月， 苹果 曾发布了该公司748家供应商的名单。据ChinaFile的最新数据显示，苹果供应链中约有600多家供应商来自亚洲，而其中又有一半以上是来自中国。

这一数据并不让人吃惊。业界都知道，苹果外包了大量的产品——事实上近乎所有产品都由亚洲供应商生产。当然，苹果公司也因为亚洲供应商在使用劳工的法律和道德等问题上而面临了一些挑战，尽管苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）和其他合作伙伴都采取了各种措施来改善工作环境。

以下就是生产苹果外包产品供应商所在国家和地区、以及该国苹果供应商的数量情况：

中国内地：331家供应商；

日本：148家供应商；

美国：76家供应商；

中国台湾：35家供应商；

马来西亚：27家供应商；

新加坡：25家供应商；

菲律宾：23家供应商；

泰国：17家供应商；

英国：7家供应商；

以色列：5家供应商；

奥地利：4家供应商。

从上述分布情况来看，苹果约88%的供应商位于亚洲，位于美国本土的供应商只占总数的11%，而位于欧洲和中东地区的供应商所占总量的比例就更小了。

苹果已经计划把一些生产工厂引回美国国内。蒂姆·库克去年曾宣称，苹果将花费1亿多美元，以此将一些生产工厂引回美国。目前，苹果位于美国国内的生产工厂主要生产iMac产品。从上个财季的财报情况来看，iMac营收只占苹果财季总营收550亿美元的一小部分，与之相反的是，苹果的iPhone、iPad和iPod等产品的营收占到了总营收的四分之三以上——约为76%，而这些产品多数由美国之外地区的供应商所生产。