百度UC绯闻第2季：旷日持久的求爱能否双赢？

【中国企业家网】百度收购UC的传闻，再次活灵活现地出现在人们的面前。

截止到现在，这已经是该绯闻的第二季了。据悉，百度春节前与UC达成控股协议，估值约为12亿美元。去年年中UC提出10亿美元估值，高于百度的8.16亿美元预期，因此双方并未谈拢。

UC优视CEO俞永福也已经对外否认，他称UC一直是坚持自己独立发展。此前，他一直将UC形容为“非卖品”。19日上午，他也在微博中晦涩的写道，“如果是真的，现在报出来对谁最有利？如果是假的，又对谁最有利？只有一点明确，对媒体最有利，有阅读量了。”但俞永福也坦承欢迎任何能帮助UC产品、技术发展的举措，不否认正在谈判。

网易科技也从接近百度的消息人士获悉，百度收购UC案并没最后落定，百度确实曾在春节前就入股UC出了7.5亿的估值，但双方还处于“非决策状态”，目前李彦宏还在休假。

由此看来，百度与UC之间关于收购的谈判一直在进行，只是关于UC到底值多少钱存在分歧而已。这是双方没有谈拢最重要的原因。一位接近UC高层的人士也表示， “百度先是伸出了橄榄枝，然后又觉得太贵了不划算。之后，360做了搜索让百度很紧张，360移动安全产品1亿多的用户量让百度倍感压力，跟UC的接触再次重启，反反复复。”

业内人士分析，随着运营商的数据补贴加大、WiFi部署扩大，UC浏览器特有的省流量、速度快等优势降低，影响了UC浏览器的估值。但后来因为360竞价，UC浏览器的估值反而得到提高。

UC欲迎还拒

左林右狸分析指出，UC现在需要一个靠山了。之前功能机时代有运营商靠，现在智能机时代运营商势微，靠上去也不过尔尔，腾讯又咄咄逼人，以浏览器起家的UC得找个百度这样的大东家才能继续辗转腾挪。

而UC在移动互联网上有卡位，有团队，也有收入，这些百度都缺，因此，百度买UC，是再正常和自然不过的事情。

UC本来是想让的，但腾讯内斗给了UC喘息的机会，2012年下半年QQ浏览器所在的MIG一直处于调整动荡中，没有给UC足够多的压力，UC想投靠百度，一多半是因为腾讯，一看腾讯打得不猛，自然乐得继续太极。当然俞永福一直想做家十亿美金的公司也是这桩交易没那么痛快的隐性因素。

但俞永福和UC势必要作出一个抉择，跟百度的谈判时断时续，受到360的不断蛊惑，这些都是外在选择，而之前，UC已经完成了4轮融资，基本上没有再次融资的可能。真正关于发展的内部选择，只有两条路可走：继续坚持带队，指导带领团队IPO，或者干脆被某家互联网公司收购。

去年下半年，UC优视CFO戎胜文在接受彭博社采访时直言不讳的表示，2012年启动IPO(首次公开招股)时机不佳，计划2013年赴美上市，公司已实现盈利。新浪科技表示，IPO迟迟不能进行，最“受伤”是等待回报的员工。一位UC内部员工对新浪科技表示，由于公司短期IPO无望，不少中高层已经心生倦意，这股力量是推动俞永福考虑被百度收购的重要原因。

UC是百度的最佳选择

目前，PC桌面的搜索市场已接近饱和，就连中国市场最大份额的百度也很难寻求突破，而移动互联网的兴起，成为各大厂商拓展市场的必争之地，百度想要加快自己在移动互联网战略布局的步伐，寻求合适的资本并购是必然之举。

李彦宏也在2012年财报会议上透露，百度计划加大收购力度，推动移动等重要业务的增长。而就价值来说，UC浏览器在中国的移动互联网市场份额约占40%居于首位，在印度市场也有抢眼表现。百度的求爱，的确也是时势下的最佳选择。

“百度在PC上的hao123（流量份额）被360蚕食份额，在手机上没有浏览器份额，所以相对最需要UC。”互联网观察人士程苓峰认为。

多名百度内部人士透露，从去年开始百度对UC抱着“势在必得”的态度。首先百度确实不缺钱，之前完成15亿美元的债券融资，也是为在移动互联网领域的收购、并购做充分准备；其次，对于在移动互联网道路上慢了半拍的百度，将UC收入囊中会有效弥补百度在移动入口上的劣势。腾讯已经有了微信这张船票，作为巨头的百度，也需要有在移动互联上能拿得出手的船票才不会被远远甩在身后。在这个关键时期，UC当然是绝佳的选择。

同时，作为一个上市公司，李彦宏必须要掌握资本市场对其移动战略的支持力度。如果移动战略迫不及待，李彦宏再不想给业界百度落后于移动互联的印象，都得该出手时就出手。

但到底，虽然UC是百度的最佳选择，李彦宏仍然不太着急，他内心虽然认可并购可以帮助百度在移动互联网时代用时间换空间，但在时间上，百度还输得起。

由以上看来，虽然收购对于百度和UC来说是双方共赢的局面，但是短时间内，绯闻仍将继续。