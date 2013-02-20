沃尔玛高管内部邮件被曝光 大型连锁已衰落？

前不久彭博曝光了沃尔玛的高管内部邮件，称公司二月份的销售情况”一塌糊涂”。自去年第三季度开始，沃尔玛业绩增长开始出现疲态，营业收入仅同比增长3.4%，低于市场预期。本文所探讨的正是美国大型连锁销售模式的衰落。阿里巴巴的马云所推崇的“小而美”是否也是这种趋势的另一种解读呢？（原文来自Business Insider，由虎嗅编译。）

还是大型零售超市开始在美国遍地出现的时候，我曾经参加过许多城镇规划委会的讨论，正反两方的分歧在于是否批准该类项目的实施。会上总要争个面红耳赤，几乎每次都是支持批准的一方获胜——原因很明显，这些会议都是由连锁购物公司赞助组织的。

获胜一方的秘诀并不是因为他们四处派钱——有时干脆直接放进公仆的钱包里面——而是因为每个地区都渴望能有一个令人炫目的新商业项目。“我们想要便宜的购物店。”

1970年代及其之后的一段时间，该趋势的盛行带来了一个意料之外的结果：本地经济网络遭到彻底摧毁（也就是大街和市中心的区域），许多当地人没有了生计。这代价便宜吗？

除了现在每个美国小镇随处可见的废弃建筑，沃尔玛成功把品牌植入到美国梦的概念里，当然还有苹果派、母爱和可口可乐。在美国大部分农村地区，除了购物中心没有别的地方可以买东西（也没有别的地方可以领工薪，能提供的就业机会勉强满足需求，也不是很受尊敬的工作）。美国就这样让自己成为购物中心的人质，坐以待毙。从中我们又发现另一条得到应验的真理：人们会得到他们所应得的，而非所期望的。生活就是这么悲剧。

老一辈美国人要为已经发生的事情负责任，但趋势的发展现在转向了一个相反的方向。尽管公众对此尚未有切身体会，沃尔玛及其体内的恶性细胞已经进入了大量扩散的晚期。如今是永久合同的经济时代，大购物中心的模式败的一塌糊涂。现实经济体系中的每一个元素都注定要把它们挤个粉碎。

柴油价格再次攀升至4美元以上。如果今年涨至5美元的话，你就可以跟这种“车轮上的仓库（warehouse on wheels）”的分发模式说再见了。（卡车司机们，大部分都是独立的合同工，则要等着回购人员上门开走他们抵押的汽车。）

全球货币战争（competitive devaluations，竞争性货币贬值）将会摧毁贸易伙伴关系。向长达1万2千英里的供应链说再见吧，从广州到哈肯萨克（Hackensack）。向驱动增长的金融模式说再见吧，业已成为每年新开十几家新店、保证信贷供应的必要条件。

然后就是美国消费者们自己了。沃尔玛的顾客恰恰是权贵资本经济体制下遭到公司寄生虫排挤的那部分人。和美联储不同的是，沃尔玛的顾客没办法自己印钱，他们也没办法把万事达卡和Visa信用卡的欠款捆绑进债务抵押债券（CDO）当中，找个斯堪的纳维亚的退休基金骗钱。

他们只有一个选择：减少消费，特别是花在休闲和放松方面的消费。

大型零售业的崩溃即将到来，但是对于年轻人来说则意味着巨大的机会，他们可以在这场本地经济势不可挡的重建中创造属于自己的人生。

当下的现状可能不是很鼓舞，因为他们的生活内容都是以成为大公司的人质为前提，这让人感觉十分无助。比如说我曾经生活过的那个古老的工业小镇（人口2500人），几乎没有年轻人会冒险开一家零售店，特别是主干道上有大量空闲店铺的情况下。

往西走四分之一英里的商业区就有K-Mart、Tractor Supply和Radio Shack，对于年轻人所隐约表达出的想法，这些商店的存在将会像是一种嘲笑。但是K-Mart今年会有超过200家店关门，Radio Shack肯定有500家店关张。可能在圣诞节来临之前，两大连锁商店已经离开这座小城了。如果它们走人，会出现大量的商业机会。将会有一个新的连锁商店品牌取而代之，这段商业历史将告一段落。

实体店的规模在大幅缩减。美国人商业生活中所有大规模的事物都会变小，要么就死掉。所有支持大规模商业行为的事物都是我们未来发展的障碍。

我希望年轻人能够看到这场变革的价值，唤起热情投身其中。在一些地区的农场经济环境中已经有类似的情况发生；现在需要在商业经济中出现，以此来支持当地的农业。

大规模购物中心模式所造成的另一个悲剧是，破坏了所有美国社区中的社交关系和角色。

我们能够再次迎接那些美好的事物，但这一次不会是便宜的购物中心。