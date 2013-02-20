iPhone mini今夏或中国上市：裸机售330美元

大摩预计苹果可能会于今夏在中国推出iPhone mini

北京时间2月20日凌晨消息，摩根士丹利分析师凯蒂·胡伯蒂(KatyHuberty)周二称，苹果可能会于今年夏天在中国市场上推出iPhone mini，其裸机售价预计为330美元，将为苹果在中国的智能手机销售表现注射一剂“强心剂”。

胡伯蒂表示，低价iPhone将令苹果在中国市场上所占份额另外增加20%，目前iPhone 5所占份额为10%。中国智能手机价格将开始趋于稳定，将为iPhone mini打开市场。但与此同时，苹果与中国移动达成经销协议也将是个关键因素。苹果目前通过中国联通和中国电信出售iPhone，该公司一直都在尝试与中国移动达成协议，但一直都面临多个“绊脚石”。

胡伯蒂认为，中国移动对iPhone销售量增长来说将是主要的推动因素。首先，苹果将推出新的iPhone迷你机型；随后，有关TD-LTE授权和“移机不改号业务”的立法可能会在今年晚些时候或2014年通过；其后，中国移动将可为使用TD-LTE网络的高端智能手机提供补贴。

胡伯蒂在今天发布的投资报告中称：“我们认为，苹果将以330美元的价格发布iPhone mini，与联想、华为、中兴通讯和酷派旗舰手机的价格相符。哪怕利润率仅为略高于40%，且iPhone自相蚕食率为三分之一，我们仍认为iPhone mini也可带来更多营收和毛利润。”他指出，iPhone mini还将以中国以外的其他新兴市场为目标。

《华尔街日报》和彭博社上个月报道称，苹果将会推出iPhone mini，随后有关该公司将发布低价iPhone的传闻甚嚣尘上。多名分析师都预计，苹果今年将会推出低价iPhone。美国市场研究公司Strategy Analytics分析师尼尔·茅斯顿(Neil Mawston)也预计苹果将推出iPhone mini，但认为最早要到2014年才会发布。