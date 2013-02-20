搜搜“沦落”或被搜狗收购 腾讯出言否认

新年伊始，中国搜索引擎市场便上演了一场扑朔迷离的洽购案。

2月16日，“搜狗将收购搜搜”的传闻在业界不胫而走。这是继360、阿里巴巴、百度等公司之后，搜狗又和一家公司传出“绯闻”，且目标直指中国互联网的巨无霸“腾讯”。

传闻中称，如果谈判顺利，搜狗将全盘接手搜搜桌面端搜索业务，并将在团队、渠道和流量以及战略层面进行全盘整合。

搜搜曾是马化腾重要的战略部署之地，如今沦为国内排行第三搜索引擎的“猎物”，着实令人一惊。

对此，腾讯随后在发给记者的声明中指出，“腾讯没有出售搜搜的计划。”

在这份简短的声明中，腾讯并无深入谈及桌面端搜索业务的前景，但表示，“流量业务是腾讯重要的平台，腾讯尤其关注在移动互联网平台方面的发展。搜搜SOSO的发展形态健康，未来在移动互联网和地图街景等方面有很好的机会。”

从这一则声明中可以看到，腾讯着重强调了“移动搜索”的前景。搜狗CEO王小川则含糊其辞：“我们不会对市场的任何传言做出明确回应。”

2月19日，一位不愿透露姓名的业内人士接受记者采访时透露：“搜狗收购搜搜可能只是虚晃一枪，背后真正的合作内容是搜狗有望引入腾讯的投资。”

但是，由于腾讯对搜狗的投资可能将引起包括百度、360等公司的防御和抨击及内部的不安和谨慎，在公关策略上引入“搜搜”这一已逐渐被忽略的主体。

著名互联网分析师洪波接受记者采访时认为：“搜狗真正目的并不在于获得搜搜的市场份额和地位，而是需要获得像腾讯这样巨头的支持，帮助稳定在搜索引擎领域中地位。”

不过，一切都还在迷雾中。

搜搜为何成为被购主角？

搜搜没有亮点，就是它的一大痛点

空穴不来风。“搜狗收购搜搜”抑或“腾讯投资搜狗”，或许都还要从搜搜的境况说起。

在马化腾心中，搜索引擎作为互联网流量的中流砥柱，从未被忘记。只是，搜搜的发展一直不尽如人意。

搜搜起步于2006年，2010年谷歌退出中国、搜搜斥重金吸引前谷歌高管，此为搜搜发力之开端。

当时，腾讯从谷歌请来三位大将：谷歌图片搜索创始人朱会灿、谷歌中国工程研究院副院长颜伟鹏、谷歌中日韩文搜索算法的主要设计者吴军。

吴军担任搜搜负责人后，大刀阔斧地对产品的技术和体验进行改良。在吴军看来，未来搜搜需要在无线搜索、本地化搜索方面下大功夫。但前提是，基础的产品和服务要先超越百度。

这是非常典型的工程师思维模式，谷歌、微软亦遵循了这一规律。但是，它的前提是，搜搜的管理层有足够的话语权，且有强势、核心的领导人，并孤注一掷地走下去。

但遗憾的是，在吴军等人认为搜索质量有重大改善，并将于2012年6月上线新的搜索引擎时，腾讯进行了规模空前的架构调整，搜索业务受到极大冲击。

2012年5月，搜搜被打散到腾讯的移动互联网事业群和技术工程事业群。搜索营销部、搜索拓展部、搜索广告平台部划归移动互联网事业群，搜索平台部、社区搜索部划归技术工程事业群。

在此背景之下，包括吴军在内的多位搜搜高管纷纷离职，吴军选择回归谷歌。吴军回到谷歌后，在总结搜搜的成败时曾透露：“两年多时间里，腾讯的无线搜索流量涨了六倍，市场份额从5%涨到25%，PC搜索可变现流量涨了三倍，搜索广告收入涨了六倍。”

在吴军等人看来，这些指标远远高于百度和整个行业。但是，在腾讯内部甚至整个业界看来，搜搜的过去两年并不给力。

根据第三方互联网数据服务机构Hitwise发布报告数据显示，截至2012年12月，百度访问量份额上升至66%，而360搜索访问量则下降至8.7%，搜狗份额为6.2%，谷歌为4.2%，搜搜为3.3%。

一淘搜索、淘宝搜索产品负责人文德认为：“如果搜搜有一个强有力的领导者，其或将避免今日之境。”但是，显然，吴军等人扮演的只是职业经理人角色，当业绩不如人意，且集团战略重大调整时，只能靠边站。

“搜索是一个需要长期积累的行业，搜搜发力较晚，且没有找到真正核心的突破口。”洪波认为，搜搜没有亮点，就是它的一大痛点。“百度、谷歌等做什么，搜搜也做什么。”

同时，有业内人士认为，搜搜的战略路线是错误的，其忽视了品牌效应、入口能力和周边相关产品的建设。就如：必应的搜索质量已经被认为不亚于谷歌，但是，必应仍然无法超越谷歌。与此同时，搜狗、360等公司借着“三驾马车”（搜索、输入法和浏览器等），急追直上。

虽然，马化腾曾下定决心要做搜索引擎，但是，当搜索引擎不能给公司业绩带来重大改善时，资源的投入也变得保守。“这是腾讯一贯的做法。”

世易时移，当搜搜仍然停留于摸索PC搜索引擎之路，移动互联网的竞争已然白热化，这逼迫马化腾“壮士断腕”，桌面端搜索引擎被弃也是必然的结局。

并购模式的猜想

短期来看，这次合作可以给既得利益者受益，但从长远来看，搜狗自身并没有具备打败百度、360的契机出现

搜搜的发展虽不如人意，但是，借用搜搜，腾讯与搜狗进行合作则给业界一个巨大的想象空间。

文德认为，腾讯旗下产品线多样，QQ、电子商务、视频以及无线等都需要搜索流量，在自身发展境况不佳时，通过投资方式换取市场不失为一个有效的方式。

而一览业界，似乎找不出比搜狗更合适的合作伙伴。百度占据中国搜索引擎市场第一份额，不屑于收购。360自从“3Q大战”与腾讯交火后，双方已是水火不容。

对于搜狗而言，在搜索模式没有重大创新、渠道受到百度、360等公司的钳制下，通过引入腾讯这样的巨头来加强技术、渠道等资源也不失为上策。

但是，腾讯对搜狗的估值、投资比例及可能的合作方式等尚不得而知。业界猜测，腾讯若投资搜狗，应不会只像三年前阿里巴巴对搜狗的财务投资，而是应该有更多业务层面的合作。

对此，搜狗公关总监王冠雄表示：“我无法对此进行回答。”

此前，王小川曾预测，未来两年搜狗的市场份额有望上升到25%，而360则曾表示，有望上升到25%-30%，百度将会进一步下滑。如果两者相加的市场份额达到半壁江山，将对百度形成致命的打击。

不过，文德认为：“短期来看，这次合作可以给既得利益者受益，但从长远来看，搜狗自身并没有具备打败百度、360的契机出现。”

根据CNZZ数据显示，在2013年1月，搜索引擎市占率，百度以72%位居第一，360搜索10.5%位居第二，搜狗7.95%排第三，第四名为谷歌，市占率为4.8%。搜搜以3.5%排名第五。

搜狗若并购搜搜，市场份额将接近12%，暂时略超过360。但是，既有格局仍然没有重大变化。百度依然是龙头老大，360和搜狗不分上下。

“360的搜索技术如果能有重大突破，依靠其强大的渠道推广和品牌效应，其仍然非常强势。”文德指出，只是搜索技术的积累一般需要3-5年，360起步相对较晚。

“2012年是搜索引擎重大变革一年。”王冠雄说：“它彻底打破了此前多年谷歌、百度双对峙的格局，形成了百度、搜狗、360三国鼎立的局面，这个局面预计将会持续很长时间。”

而2013年，搜索市场的变化将主要发生在移动搜索引擎领域。王小川认为：“未来搜索引擎不再是一个框，可能是语音、APP或者其它，它的竞争形态将和现有的搜索引擎有巨大差别。”

在传统PC市场，搜索引擎与其它产品存在着Link（链接）的关系。所以，在百度一家独大的情况下，搜狗、360等启动“三驾马车”（搜索、输入法和浏览器等）后均切入这个市场。但是，移动搜索将是一套全新的游戏规则。