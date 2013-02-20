阿里云搜索前世今生：做搜索为防御 成就云计算

阿里云搜索

2月19日消息，阿里云在去年就推出了搜索服务，但是由于一直没有推广，很多人到现在才知道，这其中就包括这个项目最早的负责人、现唱吧创始人陈华 。

陈华告诉腾讯科技，阿里云搜索是一个通用搜索，其功能和百度、搜狗、360搜索一样。他自己2009年4月加入阿里巴巴就是去做搜索，并且从零开始组建了阿里巴巴云搜索的团队，2011年离开阿里后创立了现在的唱吧。“但阿里云搜索是一个比较艰难的产物。”陈华说。

做搜索为防御 附带额外责任

陈华表示，当时阿里做搜索的想法更多是从防御的角度，觉得必须要有一个这样的产品。另外，由于阿里要做云计算，而搜索是云计算最典型的应用，要用到海量数据，所以“顺便”做一个搜索，可以用来测试云计算的可靠性。

一开始阿里云搜索和阿里云计算都属于阿里集团研究院，这两个项目几乎同时启动，可能阿里云云计算项目稍微早一两个月。由于阿里想做的是基于云计算的搜索，搜索需要建立在云计算的基础上，因此阿里云搜索进展比较缓慢。

另外，陈华表示阿里云搜索有额外的责任。因为阿里云搜索的基础引擎会同时被阿里的其他搜索产品使用，比如淘宝搜索和一淘搜索。这就给阿里云搜索增加了很多负担。不过陈华表示，自己不清楚现在这一点是否有变化。

由于阿里集团业务已经非常多，一些部门也有涉及到搜索相关的业务，这就导致阿里做搜索的部门划分很混乱，比如做分词的团队根本不在搜索部门。这些相关团队到后期才逐渐合并到阿里云搜索部门。“直到我离开阿里，搜索部门才基本成型。”陈华说。

云搜索成就云计算

虽然阿里云搜索一直做的很艰难，但是阿里云计算却取得了不错的成绩。陈华现在的唱吧就使用了部分阿里云计算的服务。“我们当时也是一起做的，虽然知道阿里云计算有很多问题，但还是相信它基本的可靠性。”

对于云计算而言，可靠性是最基本也是最重要的指标。但是如果没有用户，云计算的可靠性也无从测算。所以很多时候是阿里云搜索承担了测试阿里云计算可靠性的工作。

在阿里云成立初期，由于可靠性低，即便是阿里集团的一些部门也不愿意使用阿里云的服务。但是阿里云搜索需要基于云计算，所以云计算可靠性问题对阿里云搜索有直接的影响。很多时候陈华所带的搜索团队会去帮云计算的团队修改 bug。

这种云计算和搜索“绑定”的方式，让阿里云计算有了一个最可靠的“合作伙伴”。阿里云搜索的测试也让阿里云计算在可靠性方面不断加强，帮助其在今后获得更多客户。

阿里云搜索可与搜狗匹敌 挑战百度难

阿里云搜索是一个通用搜索，但是很国内主流搜索引擎相比，阿里云搜索目前并没有什么优势。陈华认为，凭借阿里集团的资源，阿里云搜索可以做到和搜狗的市场份额相当，但是要挑战百度就会很困难。

不过，要做好阿里云搜索的前提是，阿里集团要有决心，要对阿里云搜索做出创新，并且还要有一个适合的负责人。

最初做阿里云搜索的时候，阿里集团投入的更多是人力和硬件资源，在市场推广方面并没有给于太多支持。但是现在做搜索引擎，渠道和市场推广已经是重中之重。因此如果要进入搜索市场分一杯羹，阿里云搜索就必须要有投入资源的决心。

在创新方面，阿里云搜索只是有了搜索引擎的基本框架，目前还没有看到什么特殊的优势。搜索质量上两年前接近搜狗，现在搜索质量上仍然有很多改进空间。而搜索功能的创新上有更大的机会，还需要不断尝试。

陈华认为，这里面最重要的是“要找到一个合适的人，比如像搜狗的王小川这样，能为自己去争取资源，并且把这种资源都整合起来，可以直面进攻百度、360、搜狗的人”

目前阿里其实已经有了很多和搜索相关的业务，比如浏览器、输入法和地图。阿里手里也有万网和phpwind，可以快速把搜索框推广出去。如果能将这些资源和产品整合利用，并且投入资源进行推广，阿里在搜索市场完全还可以有所作为的。