给中国财富“算命”：下一站怎么当富人？

中国的经济列车，已经从过去几十年的高速运行状态放缓放稳。这辆缓行的列车，在可预见的未来10年时间里，会择取哪些领域的弄潮儿，放入它的VIP富人包厢？

观察家认为，一个会大规模产生富豪的行业，应该具备三个条件：第一，市场规模要比较大；第二，比较适于创业；第三，市场要处于成长期。

而与过去不同的是，未来中国创业者的创富速度会比以前更快、更猛。以前，创业者需要积累第一桶金，而现在，只需找到一个好的商业模式。

在这组封面故事里，我们结合业界人士的分析，列举分析了一些可能是创富大户的领域，其中有的已经出现可复制的商业模式，也有看上去很美，但在实际运作中问题迭出的行业。

给中国财富“算命”

“如果你是一个聪明人，现在创业会比以前更快。以前你需要积累第一桶金，现在不用了，你只需要找到一个好的商业模式。”

未来十年的中国，哪些会是生产富翁的领域？其财富增长方式如何？如果你是投资者，会将资金投到哪些产业？带着这些问题，《中国新闻周刊》近日分别采访了《福布斯》中文版总编辑周健工，以及胡润百富董事长兼首席调研员胡润，请这两位业界人来给中国的财富“算算命”。

记者：一个会大规模产生富豪的行业，应该具备什么样的条件？

周健工：第一，市场规模要比较大；第二，比较适于创业；第三，市场要处于成长期。因为比较成熟的市场相对稳定，新的富豪不太容易产生。对中国来说，还 有一个特殊的情况，就是市场开放和准入的问题。你拿中国和印度来比，印度很多的富豪产生在能源、电信、航空、金融这些领域，而在中国，这些领域对民营企业 开放还有限。

胡润：这个要看消费的潜力。消费潜力巨大的行业，都有可能产生富豪。

记者：如果按此标准来衡量，你比较看好哪些领域？

周健工：可以对比一下中国和美国，很多人认为美国的今天就是中国的明天。还有一个有参考价值的是印度。它和中国的人口规模很近，发展的程度也大体接近。

我觉得房地产仍然是一个很重要的领域，以及和房地产相关的行业。其实印度房地产富豪也挺多的，而美国就比较少。由于中国的城市化还要持续一段时间，最直接受益的一个产业就是房地产及其相关领域。

还有一块是IT互联网。互联网仍然是目前最活跃的创富领域，不断有互联网的概念出来，移动互联网出来了，云计算出来了，大数据也出来了，将来说不定还有人工智能。

从美国来看，高度城市化之后，他的服务和零售业创造了很多的富豪。中国虽然已经产生一批了，但跟高度城市化相关的服务业仍然还有很大的创富空间。不光是零售业，各种各样的连锁服务业，与人们衣食住行密切相关的服务业，都有很大的创富空间。

还有金融服务和投资领域。中国是一个储蓄率很高的国家，随着城市化的进程，不仅会产生很多富豪，还会产生一大批中产阶层。他们在家庭投资理财方面需求是非常大的。这在美国已经很充分。

还有生物制药领域。这方面，印度比中国要发达。中国正在快速进入老龄化，这些都会给医疗、保健和生物制药带来很多的机会。

还有一个是比较难确定的，就是媒体领域。美国有很多媒体的富豪。2011年统计过一次，在美国的400富豪榜上，有十分之一是跟媒体有关的。我说的是 传统媒体。印度也有很多。但是在中国，首先，传统媒体将来往哪方面发展还不清楚；其次，传统媒体仍然管制得很严格。如果这个领域对民营开放的话，也会有很 多创富的机会。

还有一个不能忽视，就是多元化的，不是指某个具体的领域。很多富豪都是多元化的产业集团。比如做制造业的可以很轻易进入房地产领域，然后可以做文化产业，做个主题公园，然后进入零售业，进入电商，很多是慢慢滚雪球滚出来的。

胡润：我比较看好服务业、传媒以及在线购物。

金融业也比较看好。现在第一代企业家很多把孩子送出去，很多人学的是金融，因为你不懂金融，企业就做不大。将来，很多企业家都会转行到金融行业。

互联网我也非常看好。它对我的祖国英国的影响也很大。很多老牌的店都在关掉。互联网和生物结合在一起，将来的潜力会非常大。另外，医疗、教育的造富前景也不错。

记者：现在很多人在说新能源和有机农业，它涉及到中国增长方式和消费的转型。你对这两个行业的造富前景怎么看？

周健工：太阳能这一块，很多人都从富豪榜上下去了。

我对有机农业不太看好。中国很多地方的土壤、水质和空气都被污染了，不存在严格意义上的有机作物。你要真正做有机农业，就要对这块土地进行清理，你要保证不用杀虫剂，实际上成本是非常高的。如果做出这种东西，多少人能消费的起？它很难形成一个很大的市场。

记者：现在是不是有这样的趋势：制造业正在向投资的领域转化？感觉做投资的越来越多，从事制造业的越来越少了。第一代创业家现在似乎都在忙于投资。

周健工：在制造业的某些领域出现了这种情况。第一个是劳动密集型产业，第二个是严重依赖出口和出口退税的产业。你不能排除在广东、浙江一些民营制造业要么破产，要么用积累下来的资本投资其他的领域。

但是，制造业仍然存在很多机会。第一，从低端到高端制造业转化，国内还是有不少成功的案例。另外，也有一些制造业进入到进口替代的领域。比如苏泊尔，2007年把制造业卖给法国的一家公司，最近决定重新进入制造业，专门生产很高级的不锈钢水龙头。他们觉得，可以用很低的成本生产出同样质量的东西。这是一个制造业走向高端的过程，是一件好事。

另外，中国的“富二代”或新一代的企业家的确有不愿意从事制造业的趋势，这是比较让人担忧的现象。

胡润：我也看到这种趋势。很多企业家把企业卖掉，或者从日常管理退出，利用积累或套现的钱投资。

记者：在产生富豪的几个因素中，将来发挥的作用会不会有所变化？比如，过去房地产势头凶猛，资本在其中发挥了重要作用，现在互联网无处不在，今后技术会不会发挥更大的作用？

周健工：对。技术是一个永恒的因素。刚才列举了好多领域，实际上都跟技术有关，比如在互联网领域，在生物制药领域，技术起的作用比较明显。在房地产领域，将来的技术含量也会增加，越来越多的建筑都是智能建筑。

记者：将来的创富模式会不会跟现在有所不同？

胡润：如果你是一个聪明人，创业会比以前更快。以前你需要积累第一桶金，现在不用，只需要找到一个好的商业模式，找一个天使投资就行。所以，老的创业者在公司中占的股份一般较高，现在的年轻人则占比较低。

记者：胡润先生，2011年，你曾经用三个人来说明中国产生富豪的三个方向：三一重工的梁稳根代表中国城市化；百度的李彦宏代表新技术；娃哈哈的宗庆后则代表着内需和消费。以后这个格局会有变化吗？

胡润：我认为这是三个主要的方向。城市化作为一个大概念，在未来还是会拉动很大。因为中国还有那么多的农村人要变成城市人，这里还是有很大的空间。但 是如果你到现在还没有积累品牌，你会发现越来越困难，这点我们看得很清楚。比如房地产，虽然宏观调控很紧，但大的房地产商，比如万科、万达都上升很快。这 个行业越来越呈现集中的趋势。将来，不进入行业前20名的开发商，空间有限。

记者：如果你自己投资，在中国会投资哪几个领域？

胡润：从个人投资来说，最想投的还是房地产。但作为外国人，我在中国只能限购一套。我在上海有一套。如果没有限制，我肯定会增加一套。因为中国还要继 续城市化。上海的豪华地产已经10万元一平方米，但伦敦的豪华地产比它还要贵一倍。但中国未来10年会有很大的增长，而英国的房地产变化不会特别大。如果 我有钱，我觉得投资到中国更有希望。另外，虽然我个人不懂股票，过去投资两三只股票都亏了。但我还是希望能选择一些全球化的股票。