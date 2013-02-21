“三马”网上卖保险获批 定位于互联网经济服务

原题：《“三马同槽”卖保险》

马云、马明哲、马化腾（从左至右）

马云、马明哲和马化腾联手打造的在线财产保险公司已经获批，平安流露出了颠覆传统金融业的野心

三国时期的“三马同槽”颠覆了曹魏，1800年后的“三马同槽”也在颠覆传统金融业。

《第一财经日报》昨日获悉，由阿里巴巴的马云、中国平安(601318.SH，02318.HK)的马明哲、腾讯控股(00700.HK)的马化腾联手打造的众安在线财产保险公司(下称“众安在线”)，其筹建申请已经获得保监会的批复。

众安在线将是中国首家通过互联网销售所有产品并处理理赔的财险公司，反映出保险业领跑者对传统销售渠道的“突围”策略，并已令一些保险公司感到畏惧。

之前马明哲曾言，平安未来最大的竞争对手不是其他传统金融企业，而是阿里巴巴、腾讯等现代科技企业。

“这只是很小的一部分。”在2013年平安第一次临时股东大会上，马明哲对本报记者谈到“三马”合作时说，众安在线项目出来以后，平安在科技和互联网方面还有很多大的动作要做。

前世今生

早在去年8月中国平安举行的2012年上半年经营业绩说明会上，马明哲正式对外确认“三马”卖保险的存在。“这是一个创新的尝试。”他说。

事实上，腾讯和阿里巴巴还在第三方支付领域存在竞争关系，那么“三马”到底是如何走进同一个槽里吃草的？

一名腾讯内部人士对本报表示，最初，中国平安与腾讯、阿里两家互联网公司分别都有接触，后两者都有布局保险行业的规划——阿里巴巴拥有支付宝，腾讯旗下也有财付通，“互联网金融是一个新兴领域，大家都看到其中的商机”，最终，两家公司和中国平安达成三方合作。

“Pony(马化腾)与马明哲私交很好。”该腾讯内部人士说，马云与马明哲之间也保持着积极的交流，三者最后达成合作也顺理成章。

另一名接近筹备众安在线的人士对本报表示，互联网已经改变了人们生活的方方面面，但互联网在发展中也遇到了一系列不同于传统行业的风险和瓶颈。

因此，阿里、腾讯等互联网公司与保险公司一起，合作成立创新型保险公司，参与保险业，也是充分发挥了保险在互联网经济中不可替代的风险保障和社会管理功能。对于互联网行业来说，众安在线的成立初衷也大致基于此。

去年4月，众安在线递交筹备申请，此后更多细节日渐明朗。关于股权结构，阿里集团内部人士昨日向本报证实，阿里巴巴在合作中持股19.9%，新的保险公司将不设任何分支机构，完全通过互联网进行销售和理赔。

此外，平安、腾讯分别持股15%，并列第二大股东。而除了“三马”以外，还有6家小股东也浮出水面：包括携程、优孚控股、日讯网络科技、日讯互联网、加德信投资和远强投资。

事实上，从股东构成上就可以看出这家创新性的保险公司浓重的互联网基因——除了平安和两家投资公司以外，其他股东清一色的互联网公司。在互联网公司中，同为巨头的阿里与腾讯甚至在某些业务上直面竞争，比如团购业务、淘宝商城和QQ网购、支付宝与财付通等。

虚拟财产

近日媒体获得的一份马明哲的内部讲话显示，他认为现代科技企业才是平安的最大竞争对手，因为它们拥有进攻型的企业文化、反应敏捷的组织体系、先进的网上金融技术，以及黏连度极高的庞大用户群。

所谓“术业有专攻”，众安在线有望整合阿里巴巴的电商资源、中国平安的保险资源、腾讯的用户资源，但这背后也有博弈。

业内人士表示，腾讯与阿里此前在互联网金融相关领域各有布局，双方会向新组建的企业注入多少渠道资源，目前尚有悬念。

在外界关心的产品研发上，众安在线将避开传统车险业务，专攻责任险、保证险两大险种。

上述阿里集团内部人士表示，新公司的销售和理赔都将通过互联网操作；此外，在险种设定上，针对“虚拟财产”的新险种仅是业务的一部分，不排除其他可能。

另有接近阿里的人士向本报表示，目前，“虚拟财产”主要依托于电商网站、游戏平台，包括电商账号、游戏账号、游戏道具等。阿里有淘宝、天猫等电商网站，淘宝下也有游戏频道，如果与其他游戏平台达成联运合作，阿里对于虚拟财产保险的需求将进一步增加。

同样，拥有游戏、电商、QQ秀等业务的腾讯，肯定也迫切希望“虚拟财产”保险的出现。

业内人士认为，互联网与金融的合作并不稀奇，目前关于虚拟财产的法律认定尚不明确，这将是新的保险公司面临的最大挑战。

据媒体报道，计划出任众安在线董事长的并非“三马”中人，而是其中一家小股东的投资方代表——一位名为欧亚平的投资人士。除欧亚平之外，总经理一职或将属于华泰财险原营销总监尹海，此人牵头推动了华泰财险与淘宝合作“退货运费险”。

这一领导班子将带领众安在线突破国内现有保险营销模式，在互联网新金融创新上尝试“破冰”。

战火重燃

无论参股各方算盘几何，众安在线的出现，已经从某种程度上点燃了保险行业新一轮竞争的战火。

“不得不承认，马明哲这一招又很厉害。”一名保险业内人士对本报说。据他介绍，其实保险公司与互联网公司合作此前已有不少先例，但更多的是业务代理的合作，而非直接的资本融合。

近年来，各家保险公司已经充分认识到网销渠道对于未来保险市场开拓的重要性，并加大了建设力度，除了各建自家的网上商城外，第三方销售也是重要渠道之一。

比如，入驻淘宝保险渠道的保险公司就有中国人保、中国平安、阳光寿险和财险、泰康人寿、华泰保险、太平洋保险、中国大地保险、天平保险及昆仑健康险等。

“我们几个保险行业的人坐下来聊天的时候就感叹，这一轮与互联网合作的先机又被马明哲抓住了，之前平安搞电销，业内在一旁看着，后来业内搞电销的时候，他又开始网销了，等大家开始搞网销了，他又直接投入资本成立公司了，可以预见的，网销保险一定比电销更具前景。”上述保险业内人士表示。

“其实，很多保险公司挺害怕这个事情的。”他说。

而另一名业内人士也对本报表示，其实大家非常关注的是众安在线的商业模式、产品设置，“现如今保险行业高度同质化、竞争非常激烈，一个新的营销模式或者服务模式出来，很快就会被模仿，被追赶”。

这是一个创新日新月异的年代，不进则退，在众安在线筹建的这段时间里，类似模式者正在出现。

今年1月底，前海管理局在其网站上挂出《前海现代服务业综合试点2012年第一批拟扶持项目名单》，名单中一个名为“前海金融交易市场平台”的项目引起了外界的关注，该项目的建设单位为深圳前海金融资产交易所有限公司。

但本报记者并未在深圳工商局的网站上查阅到深圳前海金融资产交易所有限公司的工商资料，对此，该局一名工作人员对本报表示，这家公司并未走完工商登记流程。但他同时称，这个项目是一个电子商务平台，未来在这个平台上，将会销售不同的保险公司的产品。

也就是说，与众安在线这一基于互联网的保险公司不同，这家公司将是一个基于保险产品销售的互联网公司。

(记者杨倩雯对本文亦有贡献)