立意生命全周期打造一生之宅 当代MOMA主编见面会成功举行

搜房网讯 4月19日，“立意生命全周期打造一生之宅——当代MOMA主编下午茶讨论会”于当代MOMA项目处成功举办。活动当天包括搜房网、和讯网等10余家主流媒体主编到场，共话“一生之宅”宜居梦，以及当代MOMA的科技、环保、艺术建筑之路。

科技点亮绿色，价值改变生活

从万国城MOMA到当代MOMA·历峰，十年以来，当代品牌一直站位国际绿色环保建筑与艺术生活内涵，为人们筑造"高舒适度、低能耗"同时充满艺术氛围的居住空间，为中国精英们的生活方式呈现着从未有过的深刻变革。

当代MOMA系中国首个LEED-ND认证的绿色社区，它是最早结合置换新风系统和内置混凝土楼板天棚辐射采暖制冷系统投入的安居场所。为使业主享受到世界级的高品质，当代MOMA采用全球领先的恒温恒湿科技系统，通过土壤源热泵系统、天棚柔和辐射采暖制冷系统、全置换新风系统、外围护结构优化系统等10大科技优势，实现常年保持温度20－26℃之间，相对湿度30%－70%，声环境35－45分贝的高舒适度人居环境，基于建筑而改变生命的品质。

艺术筑家，以人文情怀诠释豪宅新意

经过十年的国际社区经营，当代MOMA拥有中国大陆第一家艺术影院——百老汇影院；现代艺术圣地——后山艺术空间；明星最爱的书店——库布里克书吧，艺术影友会平台——艾可森酒吧，艺术主题酒店与目的地型一站式商街也正在筹建中，将形成完整的艺术产业链。

当天的茶会中有媒体人士提出疑问，当代MOMA坐拥东二环绝版稀缺地块，即使不打“艺术地产”的牌也能取得不错的销售业绩，为什么还要不遗余力的去营造社区的艺术氛围呢？当代节能置业华北区总经理乔廷夫谈到，艺术可以说已经成为了企业的信仰，当代并不是一个“只知道赚钱的公司”。作为北京最早的一批成功的开发企业，当代放弃了很多让利润最大化的机会以实践自己艺术地产理念，而这样做的原因是基于企业对社会的责任感，同时为业主带来更丰富的生活体验。

一生之宅：时间轴上不断延展的综合服务概念

目前，当代节能品牌已经延伸至海外市场，立意为全生命周期生活方式提供者，当代MOMA·历峰的业主可享有投资加拿大温哥华拥有具备UBC大学教育资源的移民项目，以及美国休斯敦拥有世界顶级医疗配套的养老型移民项目的资质。当代节能品牌为家族世代提供享有全资源，全周期的生活方式，真正实现一生一宅的终极居住理想。

乔廷夫认为，“一生之宅”中的宅不仅是房子的概念，而是在时间轴上演变为更多服务和未来能够给客户提供的不可限制的拓展空间综合服务包概念，而当代节能置业也会为打造一生之宅而孜孜不倦的努力。