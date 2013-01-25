微电影未来“钱途”将超越传统电影

微电影《老男孩》3个月超过1亿2000万人点击，某口香糖微电影形式的广告让人耳目一新，即将上映、被无数影院寄望冲票房的大片《寒战》，也选择了拍一部微电影前传《唯一抉择》来做宣传。微电影，如今已成为互联网、无线运营商、电影等多种产业内最热的话题，在“微时代”，它能成为视频产业异军突起的一支重要力量吗？

大腕支持 刘德华：微电影可直接挖掘新人

昨天下午，上海戏剧学院端钧剧场，《寒战》官方前传微电影《唯一抉择》吸引了几百名观众到场，这是这部微电影的首映式，也是2012新媒体视频作品大赛的启动新闻发布会。

同时，这次发布会有个重要任务，就是为“上海青年新媒体联盟”揭牌。此联盟发起于本次新媒体视频作品大赛，将联合青年社团、新媒体产业以及各影视专业院校共同为扶持青年电影人搭建成长平台，拓展发展空间。

由于有官方背景，所以这也被业界看作是微电影被扶持的又一大动作。微电影果真已引起广泛关注了吗？这次在《寒战》中客串演出的刘德华，主要目的其实是扶持新锐导演梁乐民的这部新作。刘德华向来以扶持新锐导演著称，此前《疯狂的石头》和宁浩[微博]就是他的得意之作，这次《寒战》斥巨资拍摄微电影做宣传，他也是眼光独到的建议者之一。

日前，他通过剧组告诉本报记者：“我对微电影作品和微电影产业的发展，充满了期待，我觉得，微电影或许将成为一个更加直接的挖掘新人的途径，最简单的，用手机就可以拍摄电影，将给予更多有创意和梦想的年轻人展现创作能力的机会。”

而这部电影，片中主角梁家辉、郭富城[微博]等巨星，也都共同参与策划与支持了这部微电影。剧组说，他们这么做，也是期待微电影与大电影能有良好的互动效应。

当然，并不仅仅是这部剧，也有越来越多的明星加入到微电影的大圈中，萧亚轩[微博]、彭浩翔[微博]、蔡康永[微博]、黄渤[微博]、张静初[微博]、张亚东[微博]、徐铮等明星，都有过类似的经历——虽然有部分人，仅仅是想借微电影过一把导演的瘾，但不可否认的是，这确实带动了这个产业的起步。

美好前景 微电影产值将轻松超越电影

无数人对微电影的前景持乐观态度，是基于对手机这个微电影主要战场或者说是主要平台的认可。

记者也从某电信运营商处了解到，2012年全球手机用户数已经超过60亿，全球目前有40多个国家运营商开展了手机视频业务，手机视频市场用户规模2011年底突破了1.31亿，预计2013年中国手机视频市场用户规模达到2.82亿。而在市场收入规模上，2010年为6.67亿元，2011年年底达到21.6亿元，到2013年预计达到116.1亿元。

而国内电影市场上，2010年底才达到100亿的票房规模！广东省电影公司总经理赵军曾评价这个100亿大关：“这是一次艰难的突进，是近十年电影市场最艰难的一次攀爬。无数阵亡影片、数以百计付诸亏损的影城，以及上十万殚精竭虑披肝沥胆的忠勇影人和投资者建设者，所有痛苦的付出都写在了100(亿)高地上。”

电影如此惨烈的努力，将轻松被手机视频超越，而微电影如果按照目前的势头良性发展，将在手机视频业务中，占据极大的比重。据未经证实的统计数据称，包括了广告类微电影在内的微电影产业，在2012年已达100亿。

窘迫现状 精美制作基本都是广告片

但一切，都只能说“如果”。微电影的现状窘迫、盈利模式不明朗，都将考验业界智慧。

《寒战》投拍的这部15分钟微电影，成本是数百万元。虽然对拍电影来说算很小的投资，但对普通的微电影来说，却是超奢华级的投入。除却那些纯属自娱自乐的微电影，稍微能讲点制作的微电影，数千、几万到十几万是主流投入。

“目前，网络上流传的微电影，制作稍微精美的，基本都是广告片。”2012新媒体视频作品大赛的主办方告诉记者说，“成立这个大赛，就是希望能出真正的作品，让微电影不再只是广告片的天下。”

然而，这样的期待，是否能实现仍是个疑问。目前，微电影创造价值的方式，除了广告形式，就靠在手机视频或者网站上的点击率分成，这笔钱“无限接近于无”。微电影是否会出现当年无线音乐走过的老路——无线运营商收费吃肉，版权方喝汤，创作者只能吃点残渣甚至什么都分不到？

这样的顾虑，在大赛的某主办方和部分青年导演签约时，得到了充分的体现，他们都担忧两点，一是微电影本身的盈利模式，一是盈利后的分成问题。前者，是对现状的担忧，后者，是对未来的担忧。要解答，微电影还需拿出更过硬的成绩。