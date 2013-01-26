京东商城CEO刘强东出任上海政协委员

晚报讯 1月25日起，京东商城CEO 刘强东将履行他的另一新身份：十二届上海市政协委员。记者上午从市统战部、市政协求证后得知，这个中国最大综合网络零售商的掌门人，此前是经嘉定区工商 联、嘉定区统战部等部门民主推荐、层层审核后，才拥有了这一新身份。目前，他所在的政协界别是第二十二组经济界。刘强东在回复记者的电邮中透露，将就如何 发展现代物流方面在合适的时候进行提案。

虽然是电商界的标志性人物，但在担任政协委员一职上，刘强东显然希望保持低调。记者在此前市政协第十二届委员会新任委员大会领到的委员名单上发现，刘强东登记的委员信息是“上海圆迈贸易有限公司首席执行官”。

在市工商行政管理局网站上，上海圆迈贸易有限公司注册成立于2007年8月22日，坐落于嘉定工业区叶城路912号2幢一层，法定代表人姓名刘 强东，注册资本1亿元人民币。经营范围包括家用电器、电子产品、照相器材等近60种。该公司下属10家分公司，分别注册于黄浦、虹口、杨浦等区域。

来自民建上海市委组织部的消息是，作为该民主党派成员，目前刘强东的组织关系尚在北京。