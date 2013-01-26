李宁库存高企已超36亿元 欲4折回购高于甩货价

“昨日，李宁公司发布公告称，其董事会提议以公开发售可换股证券的方式，筹集约为18.5亿至18.7亿港元的资金，用于提供整体变革计划的资 金，优化资本结构以及用于一般运营资金。中投顾问轻工业研究员朱庆骅认为，此举表明李宁尚未从库存高企中恢复‘元气’，财务状况堪忧，通过筹资以缓‘火烧 眉毛’之急。”

李宁筹资超过18亿港元

昨日上午，国内体育品牌知名企业李宁公司宣布以可换股证券筹集约18.5亿至18.7亿港元的资金，用于包括落实整体变革计划在内的公司发展， 充实一般营运资金及优化资本结构。复牌后，由于市场担忧库存问题将使李宁公司现金流告急，李宁公司的股价应声而落，跌幅超过14%。

李宁公司称，中国体育用品行业在已往的过度扩张导致了渠道合作伙伴存货滞压，严重影响了门店店效、盈利以及整体财务状况。公司承认在过去两年，销售渠道的问题已逐渐影响到品牌集团的财务状况。

去年12月17日，李宁公司曾对外公布全面实施“渠道复兴计划”，公司将支持经销商清理库存、回购、整合销售渠道，以及通过具针对性的复兴方案，重组经销商的应收账款。李宁公司计划以抵消应收账款方式，一次性投入14亿到18亿元。

库存难题困扰李宁

中投顾问轻工业研究员朱庆骅认为，李宁此次筹资的意图主要是为了优化企业内部结构，实行企业的产品、渠道改革，以及补充企业的现金流量。李宁尚 未从库存高企中恢复“元气”，财务状况堪忧，然而目前正处于转型的关键时期，其只有发售可换股证券筹资，以缓“火烧眉毛”之急。

李宁公司的财报显示，截至2012年6月，公司库存已达11.38亿元，而从应收账款来看，压在经销商环节的库存更高达25亿元，两项相加达 36.38亿元。据业内分析，如果不能解决如此庞大的库存，李宁的经销渠道将被拖垮，其新的销售计划也将受到影响；而如果经销商在还款压力下自行展开消库 存，李宁的品牌和价格体系也将动摇。

此前，李宁公司高管金珍君曾表示，针对经销商的支持政策包括回点返利、清货补款和退货。有消息称，李宁公司从经销商回购库存，抵消应付账款，达成的回购价格大体在四到五折之间，这样的价格普遍高于经销商对外的甩货价。

清理库存之路仍漫长

朱庆骅认为，李宁此次筹资将对公司股价造成较大影响，但从长远看，对其发展意义重大，李宁公司就此展开漫长的复苏之路。目前来看，清理库存仍然 是李宁最急需解决的问题。体育品牌清理库存的方式，一般通过打超低折扣从工厂店、折扣店等渠道再次售出，或低价销往海外，捐赠等。

金珍君此前称，回收的货品将通过已经建立的清货渠道，如工厂店和折扣店消化。如果清货之后，还有退货产生，还将考虑体系外的清货渠道。

据悉，李宁公司清理库存的折扣店和工厂店快速增加。2012年半年报显示，截至去年6月，李宁共有271家工厂店和394家折扣店，比2010年底相比翻番，而工厂店的折扣已经低至三折。