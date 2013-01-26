埃克森美孚超越苹果成全球市值最高公司

由于苹果不利财报股价连续大跌，埃克森美孚在2012年丢失桂冠之后再次成为全球市值最高公司。
苹果公司周五股价走势
埃克森美孚周五股价走势
北京时间1月26日凌晨消息，由于不利财报造成的股价连续大跌，科技巨头苹果公司在周五的美股交易中让位于石油巨头埃克森美孚，后者在2012年丢失桂冠之后再次成为全球市值最高公司。
苹果公司股价自本周早些时候公布最新一个季度财报之后持续下跌，并在周五交易中再跌逾2%，截至美股收盘，苹果股价跌2.36%至每股439.88美元，市值为4130.6亿美元。埃克森美孚股价则在周五上涨了0.42%至每股91.73美元，市值达到4182.3亿美元，超过苹果市值51.7亿美元。
苹果公司在周三晚些时候公布的财报显示，对这种超大规模公司来说已经是相当罕见的高速增长局面可能已经结束；公司股价在周四的交易中出现了2008年以来的最大单日跌幅12.35%，苹果市值一日之间蒸发近600亿美元。
苹果公司市值在2011年夏季首次超越埃克森美孚，两家公司在当年秋季之前多次交换领先位置。苹果公司最终在2012年初压倒埃克森美孚成为全球最值钱的公司，并将这一位置维持至今。
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