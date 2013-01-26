12306真实建站成本调查 业内称1亿可建却花5亿

一份招标采购合同，将12306网站再次推到风口浪尖。

日前，有媒体报道称，太极集团承接12306网站项目的两份合同被曝光，合同金额达到2亿元，加上此前爆出太极集团与同方集团分别中标12306网站，中标金额分别是1.99亿元和1.3亿元。至此，12306网站的花费就超过5亿元。

“按照12306网站的访问量与订单成交量的需求来计算，满打满算，建立这个网站的总成本花费了1亿多元，最多不需要超过2亿元。”一位知名电商网站的技术负责人在向本报记者评价此事时说。

这位负责人认为，12306网站的巨额花费是一种“不经济”的行为。12306网站的访问高峰只有每年的春节与国庆节两次，使用频次太低。因此， 12306网站可以开放接口，让淘宝、京东、携程等电商公司帮助卖票，这样可以节省很多资源。

最低1亿可建站

一般来说，建立一个网站的花费大约在硬件（服务器、数据库）、软件、人工研发等部分。

上 述知名电商网站的技术负责人给记者算了一笔账：按照12306网站的访问量规模，硬件部分的服务器需要1000多台，一台服务器以均价5万~10万元的成 本来计，那么购买服务器的花费在5000万~1亿元。数据库一般以CPU的个数来计算，一般一个20多万元，可能采用32个CPU或者64位，这部分钱约 需要1000万。软件部分的花费需要1000万~2000万。除了这些需要购买的费用外，剩下的便是人工费用，差不多2000人月（软件行业的工时计法， 如200个人工作10个月），4000万~5000万元便足够。

如果网站对安全性、稳定性要求比较高，那么再加上一层防火墙，这个软硬结合的防火墙花费在1000万~2000万之间。至此，花费2亿元，12306网站便是豪华配置。

但 是，依据目前媒体曝光的情况来看，12306网站的花费总计超过5亿元。根据媒体的公开报道，2010年12月18日，太极集团与铁道部签订了“铁路客户 服务中心信息系统铁道部级一期工程”了金额为5451万元的合同；2011年5月18日，太极集团与铁道部签订了金额超过1.46亿元的“铁道部级二期工 程互联网售票部分”项目。此前，2011年，太极股份和同方股份发布公告称，两家公司都中标了铁道部“新一代客票系统一期工程项目”，中标金额分别为1.99亿元和1.3亿元。

原 本只需要花费2亿元的12306网站，缘何最后却花费5亿多元？媒体的公开报道称，12306网站的采购是铁道部的“自循环”。太极公司给12306网站 提供系统集成、软件开发运维服务，但其采购的产品来自中铁信金、中铁信等铁道部信息技术中心旗下的公司。并且，层层招标也滋生了大量的腐败空间。

此前，媒体公开报道称，IBM也曾给12306网站的建设出了一套咨询方案，但并未被12306网站采纳。对此，这位软件行业人士称，这在软件行业亦属正常，国际IT公司进入政府行业大多是“曲线救国”。12306网站的服务器由IBM、戴尔、HP三家提供，存储则由EMC公司提供。“中国很多政府行业都有一些国有的、本土的系统集成商，但这些系统商往往只是一个‘搬运工’的角色，服务器、数据库、部分软件还都使用国际IT大公司的产品。”

“12306网站这个项目也是一波三折。”一位接近12306网站的业内人士告诉本报记者，此前，刘志军在任铁道部部长时，曾一度将12306这个项目按压不发。后来，刘志军下台，12306网站的项目才得以上马。2011年6月1日，12306网站试运行，出售高铁、动车的火车票。2012年1月1日，12306抢在春运前正式上线。