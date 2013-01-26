企业家发问省委书记：为何倒下的都是中小民企

作为民营经济大省，履新不久的浙江省委书记夏宝龙第一次参加省人大的分组审议就被民营企业家“放了一炮”。

1月25日，浙江省十二届人大一次会议开幕。代省长李强在作政府工作报告时强调，2013年浙江省主要工作之一是“推动产业转型升级和经济持续健康发展”。

而这其中的首要任务是“有效投资”，如政府工作报告中所述，包括“落实促进民间投资实施细则，推出第二批面向民间资本的大项目，建立民间投资重大项目‘绿色通道’，促进民间投资较快增长”。

作为民间投资的主体，民营企业的发展在各代表团引发了热议。

在 当天下午分组审议政府报告时，夏宝龙参加了丽水团的审议。浙江省人大代表、纳爱斯集团党委书记、董事长兼总裁庄启传对夏宝龙发问，“浙江虽然经济发达，但 独占鳌头的东西不多，有的就是民营经济，属全国最大最强。但这几年，为什么倒下去的都是中小民企，而国有大企业的日子都挺好过？”

庄启传强调，政府应该打通民企发展的通道，使他们能够自主创新、做大做强。

具体而言，庄启传建议浙江省的政府工作报告中应该确定“新36条”细则，“浙江应该在这方面走到全国前列，有的企业是有钱投资不出去，但也有很多企业缺钱，不匹配。”

同一时间，在浙江省政协经济组审议政府工作报告会场，众委员更是纷纷发表相关意见。

交通银行浙江省分行行长俞烔玲指出，大量企业银行不敢给予贷款，希望政府完善要素市场，活跃资本。浙商创业投资管理有限公司董事长陈越孟也强调，现阶段民营企业仍然面临税赋重、投融资难等问题。

而在浙江省人大丽水团，夏宝龙直言“新36条”在地方难落实有现实原因。“比如现在政府发债，由于回报率低，大型民营企业宁愿给中小企业放贷也不愿意投政府债券，温州市政府现在就面临这样的问题。民企的考虑没有错，资本都是逐利的。”

夏宝龙说，浙江省层面也一直在琢磨政府怎么吸引民间资本，“我们的基础设施建设、转型升级、科技创新、水利等领域都是需要大量投资的，这两天舟山群岛新区规划获批，少说上万亿投资是要的，关键是谁投。”

他给民营企业家出了个题目，“好好研究下提些意见，政府应该制定什么样的政策让企业愿意投进来。”