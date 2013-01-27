唯品会暴涨4倍：垂直B2C盈利第1家 未啃硬骨头

三个季度后，唯品会(NYSE：VIPS)“流血上市”的故事，被改写成了扭亏为盈的“神话”。

截至记者发稿时，这只备受瞩目的中概股股价已经攀升到22美金，与上市当天即破发，最低跌至4美元的惨状形成鲜明对比。

去年11月13日发布的Q3财报显示，唯品会净营收同比增长197%，达到1.56亿美元;净亏损则从去年同期的1.754.6万美元减少到145.6万美元，剔除期权激励后，唯品会第三季度财报实质已实现盈利，达到64万美元。

在中国垂直电商中，这是第一家盈利的公司。

在2012年服装行业普遍产能过剩的重压下，市场目光重回唯品会，评估其“闪购”模式的价值。

早期的唯品会，曾借用法国Vente Privee和美国Gilt的奢侈品打折销售模式，但奢侈品市场不够成熟，订单寥寥，上线数月后，唯品会及时转舵，将业务调整为二三线服装品牌销售，定位于二三线市场的人群。

利用反经济周期的做法，唯品会向上应对存货压力巨大的服装品牌商，往下面向希望享受更高折扣的消费者，身处其中而受益。

然而，周期退潮之后，唯品会的后续动力和发展空间又有几何?

反经济周期的库存解决平台

唯品会Q3财报推出后，一位电商从业者在微博上写道，“华南传统服装库存50%以上都是通过vipshop卖掉的”。

二级市场上的投资者曾向CFO杨东皓进行求证。在接受本报记者采访时，他说，“华南地区有大量的服装品牌商与我们有合作，但我们打折销售的服装库存不可能占到华南地区的50%，那是一个天量。”

有数据显示，国内的女装市场大概拥有10000亿人民币的体量，男装约为5000亿人民币，此外，童装等其他类别亦有5000亿人民币。而库存 是服装行业的核心问题：即便在美国，成熟的服装品牌卖完一个季度后，还有20%的存货。并且，一个品牌从设计、采购、生产、流通的时间很长，一般需要 12-18个月，漫长的周期意味着库存的持续。

杨东皓计算，如果20%为存货，那么整个服装折扣零售市场有4000亿人民币。以唯品会近两年的销售额，只是其中的九牛一毛。

对于寻求库存倾销渠道的服装品牌商来说，唯品会是不错的合作伙伴之一。深圳某知名女装市场传讯总监告诉本报记者，该公司通常会将一年以前的库存 放在类似唯品会这类电商平台销售，用天猫发售网络正价新品，再由银泰网等百货类电商解决掉另一部分过季服装——线上的销售量约占其全部库存的20%。

尽管唯品会在减轻库存压力方面对服装品牌商确有帮助，但双方合作的深度还取决于品牌商自身的库存特色，例如上述女装公司旗下某品牌，由于款多量 少，库存量分散，不利于做唯品会闪购形式的倾销。此外，唯品会的佣金如果过高或者折扣过低，使得品牌商的利润空间狭窄，也会影响合作的热情。

唯品会定义的一线城市为北上广深，四城市的销售额约13%，二三线为省级和地级市，占比60%，县级市和乡镇是第四线，约占20%多。

Q3财报中，唯品会披露的合作品牌已经超过5000家，杨东皓告诉记者，通过内部的品牌定级和频道设置，唯品会对这些品牌进行了分层。按销售额 计，所有的品牌被分为A+到D的数个层级。大部分低端小品牌通过团购频道消化，主频道特卖会上则集中了三千多个品牌，其中有900多个B+以上评级的好品 牌。

唯品会与大部分品牌合作方的框架合同一年一签，在年初的时候规划好上线的次数。通常能够卖出50%以上，剩下的一部分则退换给商家，有效地降低 了唯品会方面承担的风险。但这一策略对中小品牌较为奏效。杨东皓说，耐克、阿迪达斯等强势品牌无法退货，奢侈品更是如此，“这也是我们奢侈品销量不大的理 由之一”。