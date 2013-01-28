12306网站项目合同被曝光 2亿缘何变5亿？

【中国企业家】“按照12306网站的访问量与订单成交量的需求来计算，满打满算，建立这个网站的总成本花费了1亿多元，最多不需要超过2亿元。”一位知名电商网站的技术负责人在向本报记者评价此事时说。

一份招标采购合同，将12306网站再次推到风口浪尖。

日前，有媒体报道称，太极集团承接12306网站项目的两份合同被曝光，合同金额达到2亿元，加上此前爆出太极集团与同方集团分别中标12306网站，中标金额分别是1.99亿元和1.3亿元。至此，12306网站的花费就超过5亿元。

“按照12306网站的访问量与订单成交量的需求来计算，满打满算，建立这个网站的总成本花费了1亿多元，最多不需要超过2亿元。”一位知名电商网站的技术负责人在向本报记者评价此事时说。

这位负责人认为，12306网站的巨额花费是一种“不经济”的行为。12306网站的访问高峰只有每年的春节与国庆节两次，使用频次太低。因此， 12306网站可以开放接口，让淘宝、京东、携程等电商公司帮助卖票，这样可以节省很多资源。

最低1亿可建站

一般来说，建立一个网站的花费大约在硬件（服务器、数据库）、软件、人工研发等部分。

上述知名电商网站的技术负责人给记者算了一笔账：按照12306网站的访问量规模，硬件部分的服务器需要1000多台，一台服务器以均价5万~10万元的成本来计，那么购买服务器的花费在5000万~1亿元。数据库一般以CPU的个数来计算，一般一个20多万元，可能采用32个CPU或者64位，这部分钱约需要1000万。软件部分的花费需要1000万~2000万。除了这些需要购买的费用外，剩下的便是人工费用，差不多2000人月（软件行业的工时计法，如200个人工作10个月），4000万~5000万元便足够。

如果网站对安全性、稳定性要求比较高，那么再加上一层防火墙，这个软硬结合的防火墙花费在1000万~2000万之间。至此，花费2亿元，12306网站便是豪华配置。

但是，依据目前媒体曝光的情况来看，12306网站的花费总计超过5亿元。根据媒体的公开报道，2010年12月18日，太极集团与铁道部签订了“铁路客户服务中心信息系统铁道部级一期工程”了金额为5451万元的合同；2011年5月18日，太极集团与铁道部签订了金额超过1.46亿元的“铁道部级二期工程互联网售票部分”项目。此前，2011年，太极股份和同方股份发布公告称，两家公司都中标了铁道部“新一代客票系统一期工程项目”，中标金额分别为1.99亿元和1.3亿元。

原本只需要花费2亿元的12306网站，缘何最后却花费5亿多元？媒体的公开报道称，12306网站的采购是铁道部的“自循环”。太极公司给12306网站提供系统集成、软件开发运维服务，但其采购的产品来自中铁信金、中铁信等铁道部信息技术中心旗下的公司。并且，层层招标也滋生了大量的腐败空间。

此前，媒体公开报道称，IBM也曾给12306网站的建设出了一套咨询方案，但并未被12306网站采纳。对此，这位软件行业人士称，这在软件行业亦属正常，国际IT公司进入政府行业大多是“曲线救国”。12306网站的服务器由IBM、戴尔、HP三家提供，存储则由EMC公司提供。“中国很多政府行业都有一些国有的、本土的系统集成商，但这些系统商往往只是一个‘搬运工’的角色，服务器、数据库、部分软件还都使用国际IT大公司的产品。”

“12306网站这个项目也是一波三折。”一位接近12306网站的业内人士告诉本报记者，此前，刘志军在任铁道部部长时，曾一度将12306这个项目按压不发。后来，刘志军下台，12306网站的项目才得以上马。2011年6月1日，12306网站试运行，出售高铁、动车的火车票。2012年1月1日，12306抢在春运前正式上线。

改变系统架构

虽然花了5亿多元，但12306网站的用户体验却很一般，这也给了抢票软件以生存空间。

“从观测来看，12306网站今年还是采用集中式的服务器架构，并没有采取互联网的分布式架构。”这位互联网技术工程师告诉记者，2012年春节，大量的访问让集中式架构的12306网站陷入瘫痪，今年虽然增加了服务器，用户能够正常登录，但是这种架构本身仍然让服务器承压比较大。

与互联网不同的是，铁路系统往往参照政府行业，以安全、稳定为先，一般采用诸如IBM小型机的服务器，并且数据库往往不使用开源的，而是购买Oracle的数据库，一个数据库服务器的价格可能在20万美元。这一方面是硬件价格昂贵，造成建造网站的成本上升。另一方面，单个服务器的处理能力再强，亦有瓶颈，面对互联网的大流量并发，却无法通过扩展来分解压力。

比如，火车票会有很多的查询操作，如查时间、座位、铺位，一趟车次不行，再接着查另一次。而伴随着大量的查询操作，下单的时候需要对数据库操作。这意味着，用户每点一次查询，服务器就需要做出交互响应。而每秒种上亿次的请求，便很可能让网站崩溃。这些技术问题，12306网站目前并没有解决。

针对12306网站的技术问题，网友“大学001”成立了一个“12306ng.org”开源项目组，这里容纳了1.2万个技术工程师，从交互、票池等10个模式来给12306提供建议。这个项目组最大的宗旨是开源。

一位在12306NG开源项目组的互联网技术工程师表示，订票系统与电商的订单系统比较相似，它们都需要完成“占住库存”、“支付（可选）”、“扣除库存”的库存操作。并且，电商网站有很多个品类，而12306网站只有订票一种品类，在宽带、并发量、数据交互上，电商网站的经验更丰富一些，12306可以向电商网站学习。

而一位CDN行业的技术工程师告诉记者，此前，12306网站的技术人员曾与阿里巴巴的技术工程师有过交流，阿里也建议12306网站采用互联网公司常用的分布式IT。

“IT投入并不是一次性的，接下来，每年的运维、设备的更新都要花一大笔钱。”一位互联网技术工程师称，而由于12306网站的特殊性，花了大钱可能也没有效果。

开放方解难题

虽然，互联网售票的数量与去年相比没有太多变化，但是购票人数与单位用户对网站的访问量提升了不少。来自网宿科技WSA监测平台的数据显示，今年12306网站日均点击量峰值（日均请求数）超过100亿，点击量比去年增加3倍多。

一个好的变化是，今年，在较高访问量下，12306网站并没有瘫痪。网宿科技相关负责人告诉记者，今年，12306网站使用了网宿科技WSA全站加速方案。不仅可以对文字、图片等静态内容进行加速，而且还可以对订票、余票查询等动态交互式应用进行传输过程的加速。这让面对“洪水”的访问量，12306网站基本可以正常登录。

但严峻的是，短短两年时间，网络售票已经成为铁道部售票的重要窗口。据铁道部运输局相关负责人介绍，目前在各个售票渠道中，互联网占34%，电话订票占4.3%，车站窗口占38.6%，代售点占18.5%，自动售票机占4.6%。今年，网络购票提前20天，线下购票提前18天。那么，每到放票时，12306网站会首当其冲。

不仅如此，火车票是时间段放票制，在供远小于求的情况下，会产生大量的抢票行为。于是在放票那一刻，几百万，甚至上千万人同时去反复查询。2012年春节期间，铁路放票主要集中在8点、10点，15点这三个时间段。而今年，全国12306网站的放票时间分为10个时间段，虽然在一定程度缓冲了抢票带来的访问压力，但是终究治标不治本。

“今年是第二年使用网络订票，用户点击量就增长了三倍，明年的春节会增长得更多。”一位CDN（内容分发网络）行业的技术工程师认为，如果12306网站每年都采用购买硬件、不断扩容，那么IT投入将是一个无底洞，非常不经济。

一位负责航空电子售票的人士建议，“火车票应该与飞机票一样开放接口，让人们可以用更多的互联网手段来购票。”

此前，京东试水网销火车票被铁道部一纸命令叫停，携程铁友网，以及其他网络销售火车票等网站也一直处于“不死不活”的状态。除12306外，其他网站售票几无可能。

前述知名电商网站技术负责人提议，12306网站可以做出开放，让互联网网站对12306网站的查询服务进行分流。实际上，12306网站只需要收到预订成功火车票的相关数据交互便可，而这部分数据的传输可以延时来进行。

值得一提的是，12306网站平常的访问量都比较小，只是春节、国庆等节假日，点击量迅速激增。这位电商公司的技术负责人建议道，“未来，12306网站采用云租赁的模式来做，平常，12306网站只需要维持正常的运营就好，一旦到了春节、国庆等访问高峰，租用云服务便可完成。”