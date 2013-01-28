国美在线突围之路“大瘦身”：一次性裁员200人

以“狼性扩张”手法闻名的国美，这一次在电商业务上却走起了“瘦身”线路。

国美在线日前启动内部大裁员，涉及员工约200人，波及部门包括采销中心、技术中心、客服中心、物流中心与财务中心等。据悉，“瘦身”之后，两大电商平台将会统一到国美总部办公。

两个月前，国美在线、库巴网两兄弟刚刚实现了整合，新体系命名为“国美在线”。国美在线副总裁彭亮向南都表示，此次裁员是一种内部优化，自国美在线和库巴网整合之后，两边人员在岗位上不免有所重复，此次国美将主要对重复岗位进行精简。

两大电商平台整合瘦身

据悉，国美在线本次大裁员波及部门包括采销中心、技术中心、客服中心、物流中心与财务中心等，涉及员工约200人。其中，采销中心将有至少一半员工被裁员。而据透露，某部门目前主要被裁员工为库巴整合进来的员工，数量在20人左右，为了避免引起库巴员工不满，国美在线类似部门会略微象征性裁减2-3名。

“自国美在线和库巴网整合之后，两边人员在岗位上不免有所重复，此次国美将主要对重复岗位进行精简。”彭亮说，优胜劣汰是企业发展过程中必须经历的，此次裁员是一种内部优化。

彭否认采销人员裁撤过半，称此次岗位调整主要依据业务需求进行调整，采销没有突出要求，被裁员工按正常流程安置。

资料显示，截至2012年底，国美在线已经由最初的16名员工扩展至2200余人，库巴网亦有超过1200名员工。完成本次“精简”后，两大电商平台将会统一到国美总部办公。

国美电商摸索布局

这是继去年12月3日之后，国美旗下电商业务的又一个大动作。

2010年底，国美以4800万元购得库巴网80%的股权。但此时，阿里系已经是无可撼动的电商大佬，京东商城已成规模，老对手苏宁易购也已抢先一步上线。

2011年4月，国美电器网上商城正式全新改版上线，与库巴网并行，国美开始探索其“双品牌战略”之路。但投行的数据显示，国美旗下两家电子商务网站国美网上商城和库巴网2011年累计亏损4亿元，2012年上半年亦净亏损2 .6亿-2 .7亿元。彼时国美方面认为，亏损是由于“集团的电商业务仍处于业务整合期和投资培育期”。

2012年12月3日，国美网上商城和库巴网实现合并，整合后的新体系更名为“国美在线”。此时已经为国美全权拥有的库巴网专注于平台运营；国美在线则主要运行国美的自营业务，即将国美线下业务线上化，同时也不排除国美在线将以独立B 2C身份，进驻库巴网开放平台。

彭亮说，国美在线已上线国美团购频道及母婴频道，近期还将上线游戏频道，涉足网游领域。此外，库巴已有3000余家平台商陆续入驻。

突围之路坎坷

用国美总裁王俊洲的话来说，国美期望电商渠道将在两到三年内占集团业务20%-30%的销售额，并计划在2013年年底左右实现盈利。同时，要力争到2014年实现集团电子商务占中国网购市场规模15%的目标。

但是就其市场份额而言，国美电商突围之路亦是坎坷。根据第三方机构数据显示，天猫商城以47.6%的市场份额一家独大，随后是京东商城，其市场份额也有两位数，达到了20 .5%.苏宁易购、国美在线等后来者市占率都在5%以下。

尽管如此，国美们并不是完全没有优势。苏宁易购累计了超过2000万的会员规模，国美线下实体店会员、库巴网会员、国美电器网上商城会员总数也超过8000万。以供应链为例，年超千亿的采购规模使得大部分商品有绝对的价格优势；铺设全国一二三线城市大家电商品本地化物流配送及仓储基地，都是纯电商企业们的短板。

彭亮表示，国美在线不会停止扩张，今年校园招聘还会正常进行。