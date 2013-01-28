“三星时刻”：从卖水果到2000亿美元的崛起之战

【中国企业家】三星近年来所向披靡，征服了全球移动市场，在与苹果的竞争中屡有斩获，而这种成功的背后，则是三星对供应链、人才和技术的巨大投入，最终令其走向世界之巅。

《财富》杂志网络版今天撰文，揭示了三星从名不见经传的水果经销商，最终成为市值超2000亿美元的跨国企业集团的成功道路。文章称，三星近年来所向披靡，征服了全球移动市场，在与苹果的竞争中屡有斩获，而这种成功的背后，则是三星对供应链、人才和技术的巨大投入，最终令其走向世界之巅。

“三星时刻”

要想搞清楚三星如何跃升为美国第一大手机厂商，并成为苹果的“眼中钉”，还得从去年秋天的一场发布会说起。2012年9月中旬的一个早晨，苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)在旧金山举行的一个活动上，揭开了iPhone 5的神秘面纱。此时，在数百英里之外的洛杉矶沃尔夫冈-帕克(Wolfgang Puck)餐厅，三星营销部门的高管们正摒住呼吸，实时关注着外界对库克讲话的反应。

他们围坐在摆满笔记本电脑和电视屏幕的桌子周围，密切关注着任何一个新功能，监控博客和社交媒体网站上有关iPhone 5的最新评论。随着数据不断涌入，同样身在沃尔夫冈-帕克餐厅的三星广告部门的写手们，正试图从中挖掘有用信息。此时此刻，这家餐厅已经变成了一间作战室。

两个小时过去了，当库克走下台的时候，三星团队已经草拟了多份涉及印刷、数字和电视等媒体的广告文案。随着iPhone 5开始上市销售，三星在接下来的一周时间里，通过电视广告对苹果粉丝排队购买iPhone 5大加嘲讽。这段时长90秒钟的商业广告，最终成为2012年最热门的科技广告，在线观看人数突破7000万。

更为重要的是，在iPhone 5发布后的几个星期里，三星新一代旗舰智能手机Galaxy S III创造了新的销售记录。三星美国移动部门首席营销官托德·彭德尔顿(Todd Pendleton)说：“我们很清楚，这定会成为科技行业的一个重要时刻，消费者会高度关注。我们希望充分利用这一机遇，将它变成三星的时刻。”

探寻成功秘诀

三星无疑达到了这一目的，让自己成为万众瞩目的焦点。近年来，这家韩国公司所向披靡，征服了全球移动行业，连苹果的本土市场美国也未能幸免。去年，三星取代诺基亚，成为世界第一大手机厂商，全球市场份额达29%。此外，三星还是全球最大智能手机厂商，在美国市场与苹果的竞争趋于白热化。

大多数分析师虽认为，在美国本土智能手机市场的竞争中，苹果稍占上风，但也有一家市场研究机构ABI Research认为，三星在美智能手机出货量的占比已经达到33%，已经超越了占比为30%的苹果。美国移动运营商T-Mobile USA CEO约翰·莱杰尔(John Legere)说：“三星真是太火了。”

谈到三星成功的原因，不外乎是出色的市场推广、超强创新力和运营能力，以及用户对iPhone替代品的渴望。尽管三星并不是第一家开发Android手机的厂商，但却迅速从Android硬件厂商阵营中脱颖而出，推出了一款超薄、配置大屏幕的Android手机产品，它们具有令人眼前一亮的创新功能，如只要让两部手机轻轻接触，就能发送照片。

得益于对从屏幕到储存芯片等整个供应链的牢牢控制，三星可以快速行动起来，满足市场对其产品的需求增长，去年一年在全球售出超过2.15亿部智能手机。为了囤积三星设备，手机厂商不惜做出巨大让步，放弃签订独家销售协议的惯例;去年夏天，Verizon无线、T-Mobile、Sprint和AT&T达成协议，同时销售Galaxy S III。

阿喀琉斯之踵

当然，并非所有人都喜欢这家韩国公司。例如，苹果就以侵犯专利权为由，在多个国家对三星提起诉讼，未来几年两家公司恐怕会频频卷入专利大战。虽然三星在短短几年内，成为一家全球知名品牌，但它对无线生态系统没有太大的掌控力。这个生态系统由移动操作系统、应用商店和其他软件服务构成，智能手机能成就今日之辉煌，这些元素功不可没。

俗话说，祸兮福之所倚，福兮祸之所伏。正是那些让三星不断攀登新高峰的相同力量，如Android平台、应用，以及消费者对创新产品的渴望，也让它在众多Android硬件厂商面前暴露了“命门”。为了争夺世界第一的宝座，这些厂商正秣马厉兵。千万别妄想单凭苹果一己之力，就能轻松化解三星的攻势。莱杰尔在谈到这家韩国电子巨头时说：“我认为他们已经引起其他公司的注意。”

在去年《财富》杂志全球五百强企业榜单上，三星以1490亿美元的营收排名第二十位，但有谁会想到，这家创建于1938年的跨国企业集团，竟然是以销售鱼干、蔬菜和水果起家。在创始人李秉哲(Byung-Chull Lee)的领导下，三星最终将总部迁往首都首尔，开始涉足新的市场领域。