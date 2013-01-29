小米盒子“死而复生” 是否被阉割成焦点

“小米最发烧的产品”（雷军形容）重生，小米科技创始人雷军略觉轻松。

1月28日，小米科技与CNTV旗下的未来电视宣布合作：未来三年将在互联网电视领域进行战略合作，小米盒子将接入CNTV播控平台，待行业主管部门正式批复后，小米盒子将在上海、杭州和长沙试点销售。

当天，本报记者测试小米盒子，小米盒子仍然只开通了多米音乐、豆瓣电台、宝开游戏的音乐、游戏服务，而该机顶盒最大的卖点：腾讯、PPTV、搜狐、华数、迅雷、凤凰网等网站的视频服务依然无法使用。

融合网执行总编辑吴纯勇接受本报记者采访时认为：小米盒子需要“行业主管部门正式批复后”才能正式开通。

小米盒子死而复生

去年11月23日，小米官方论坛宣布，暂停小米盒子上所有视频应用服务，进行升级，同时视频服务开通时间未定。原因则是没取得视频内容营运牌照。

当时有一些传言称，小米盒子无法迈过政策门尴尬，小米盒子已死，永无重生。

这离小米盒子正式发布的时候刚好一周。11月14日小米公司正式发布电视机顶盒小米盒子。小米盒子采用安卓4.0系统，最高支持1080P高清输出。功能与苹果AppleTV类似：通过这款产品，用户可以分享互联网上的各种内容，包括视频、图片、音乐，同时可将各种设备，比如手机、PAD、PC与电视互联。

AppleTV在美国完税后价格超过100美元。小米盒子继续延续高性价策略，公开售价399元。当时，竞争对手乐视网推出的乐视盒子售价则超过2000元。小米盒子的价格对市场具有非常大的冲击力。

小米当天没有宣布播控平台合作方。但本报记者采访获悉，当时小米科技选择与杭州华数合作，使用华数播控平台。目前拥有播控平台资质的机构有七家：CNTV、百视通、华数传媒、南方传媒、湖南电视台、中国国际广播电台、中央人民广播电台，全部是广电旗下企业。

当时的传言是华数对小米科技提前放消息心存不满。对于华数为何最终放弃与小米科技的合作，吴纯勇分析认为：终端集成了一些自己或第三方内容，播控平台会觉得无法实现可管可控。

本报记者采访获悉，YY在纳斯达克上市之后，雷军从美国回来之后的第一站即奔赴杭州，与华数谈判意图挽救小米盒子。此努力最终未有结果，小米科技才转而与CNTV合作。

对于CNTV与小米盒子的合作，外界的一致猜测是，小米会做很多妥协，特别是让出内容上的控制权，才会获得CNTV的认可，并继而满足广电部门的监管要求。

对于谈判的细节，双方没有透露任何细节。一个细节是，CNTV完全主导了此次发布会，且发布会时间不足20分钟。吴纯勇说“整个发布透着神秘”。

小米盒子是否被“阉割”成焦点

尽管双方已经正式宣布合作，但小米盒子仍然是个神秘的盒子。

首先是小米盒子上有哪些视频内容是个未知数。小米盒子之所以受人关注，是因为当时小米盒子中的视频内容集成了腾讯、PPTV、搜狐、华数、迅雷、凤凰网等7家视频机构的内容，可以让用户在电视上很方便地观看网络视频内容。

而本次改换门庭的小米盒子，是不是仍然可以看这些内容，吴纯勇认为“这得看小米科技、CNTV、版权提供方（视频网站）三方面会谈的结果”。他说：原则上只要三方认可，包括上述视频提供商的任何内容都可以在互联网机顶盒上播放。

所谓原则是，在符合政策监管的前提下，对内容可管可控。

除了视频内容外，小米盒子还提供音乐、网络游戏等服务，未来还可能会有在线阅读等其他服务。吴纯勇认为：现在电视上这些服务还没有多大的市场空间，只有当电视被重新定义之后，游戏、音乐、阅读等互联网服务才会有空间。

吴纯勇认为现在所谓的智能电视并没有重新定义传统电视：因为应用还是视频，重新定义的电视应该像互联网一样有各种服务，或许苹果iTV会实现这一梦想。

视频、音乐、游戏、阅读等互联网服务还不是小米的全部未来蓝图：盒子发布当天，小米还推出了一项独创技术“米联”，通过米联技术，小米手机、iPhone、iPad、iTouch中的照片、视频推送至小米盒子，移动终端与电视屏幕完全实时互动。

米联是一种“兼容的互联标准”方案。雷军透露，米联同时兼容苹果AirPlay、DLNA(包括微软、英特尔、索尼、联想等跨国巨头在内一起推出的技术标准)以及Google在Android 4.2上推出的Mirocast标准。这一技术有两个结果，一是各种标准的数字内容都能通过小米设备（小米手机、小米电视、小米盒子等）进行传输与播放，二是小米的设备可以与各种设备，包括windows、iOS、Android设备进行互联。