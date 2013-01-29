塞班已死：一个辉煌时代的黯然终结

诺基亚在2012年第四季度财报中确认，808 PureView是最后一款Symbian系统手机，塞班已经死亡。伴随着一代玩家的美好记忆，一个辉煌的时代就此终结。

北京时间1月24日晚间，诺基亚在2012年第四季度财报中确认，去年发布的808 PureView是最后一款Symbian(塞班)系统手机，这意味着，塞班系统已经死亡。

塞班，这个曾经辉煌无限的智能手机操作系统，终于走到了它的尽头。此时，有必要回忆一下这个陪伴无数手机玩家一起成长的手机操作系统。

初出茅庐

国内玩家接触到“塞班”这个名字，大约是从2002年的7650开始，至N-Gage或胖6(诺基亚6600)达到一次热潮。事实上，Symbian系统本身的历史要早的多。这要从一家名为Psion(宝意昂)的公司谈起。

Psion成立于1980年，创始人为David Potter，是一家欧洲公司，也是欧洲第一批PDA厂商。EPOC是Psion Software推出的操作系统，专门用于移动信息设备，包括掌上电脑。"EPOC”这个词是“Electronic Piece of Cheese”的缩写，意思就是“使用电子产品就好像吃奶酪一样简单”，从这也可以看出它与立志要把手机变成电脑的微软WindowsMobile有何不同。它是一个开放的操作系统，并在开始就加入了无线通信，与当时的Palm和WIndows CE相比，Symbian在在通信方面的有先天优势。或许在那时，就已经注定了它将为手机而生。

1998年6月，Psion联合诺基亚、爱立信、摩托罗拉和组建了Symbian公司。作为一个开放式平台，任何人都可以为支持Symbian的设备开发软件。为此Symbian推出了白金合作计划，ARM、Motorola、德州仪器等厂商相继加入。之后又有松下，西门子三星和联想等先后加入。

塞班联盟

1999年3月，Symbian推出了Symbian5.0操作系统，具有支持标准网络页面的浏览器，配合java语言的支持，使得Symbian可以运行小型的应用程序。不过采用此这个版本的机型很少。Symbian 6.0在5.0的基础上增加了GPRS、WAP1.2浏览器以及蓝牙支持，用户可以运行基于C++和J2ME开发的程序。Symbian 6.1与6.0相比，又增加了对USB的支持。

在Symbian5.0之后，真正投向市场的产品是2000年的爱立信R380，它被认为是Symbian第一款智能手机，采用EPOC Release 5.0u(Symbian OS 5.1)+ECK界面，被称为智能手机的鼻祖。

2000-2002年是一个手机巨变的时代。

彼时，基努李维斯拿着诺基亚7110在骇客帝国里惊艳亮相、网虫们在用56K猫拨号上网、学校里的屌丝和高富帅们分别用着3310和8310、彩屏手机崭露头角。

在2002年末，7650已经出现在了中国大陆，5000多元，彩屏，滑盖，30万像素摄像头。造型霸气，极度震撼。

诺基亚7650

随着这部手机的出现，“智能手机”这个字眼开始出现在人们生活中。从那时开始，塞班系统也开始和诺基亚紧紧绑在一起，以至于本文后面很多地方都不得不提到诺基亚。

Symbian为其旗下三种系统分别取了如诗般的代号，Pearl(珍珠)，Quartz(石英)和Crystal(水晶)。每个都采用Symbian核心代码，不同系列之间的区别主要在于用户接口和屏幕大小。分别用于智能手机或通讯器等设备。

诺基亚7650、6600和7610等都可划为Pearl系列的智能手机。需要注意的是，通常资料都将塞班版本号写在前面，用户界面写在后面。但直至今日，仍有人将塞班手机称为S60手机，但其实S60(即Series 60)不是手机系统，而是Symbian系统的一个用户界面。

在此后的一段时间，塞班手机仍在沉积，此时占领国内市场的，是诺基亚的非智能手机背剑武士6108和时尚7250。但塞班系统已经开枝散叶，并且势不可挡。

N-Gage

2003年十月，诺基亚N-Gage与6600相继问世，国内手机水货市场迎来了真正意义上的第一春。手机玩家们也迎来了一个大时代，N-Gage和胖6成了那个年头潮人们必备的装备，侧着打电话的N-Gage是范儿的代名词。2004年，百万像素的7610，形貌奇特的6630更将这股玩机热潮推向高峰。

由于Symbian系统并未提供一个类似“App Store”这样的东西，第三方商店也是很久之后都没人想起来的事。这种不方便，催生了dospy，3G365等国内一大批塞班论坛，无数玩家们每天在上面交流心得与软件。那时候移动互联网这个名词还没被发明出来，看帖/下载到PC/倒进手机/安装，这一系列流程成了玩家们每天的习惯。

另外还有几款不得不提的手机，包括2002年索尼爱立信出品的塞班UIQ手机P800;2003年出品键盘在机身两侧对称放置的西门子SX1。

这些厂商都没能在塞班手机之路上走的更远。后来事实证明，诺基亚当年的换壳战略是正确的，它用最短的时间造就了最多的产品，给匮乏的市场更多选择，获得额更多的市场占有率和利润。

称霸全球

2004年2月，Symbian OS 8.0问世。这个版本的塞班系统改进了远程接入控制系统功能，支持多种标准。

同年，Psion出售其持有的Symbian公司31.1%股份，经各方认购后，诺基亚占据了约47.9%的股份，爱立信15.6%，索尼爱立信13.1%，松下10.5%，三星4.5%，西门子8.4%。

到了这个时候，塞班联盟实际已经成了诺基亚一家掌控。这种联盟关系自然不能稳靠，众人的努力实际成就了诺基亚这个对手，塞班已经俨然是诺基亚的子公司一般。

诺基亚在2005年迎来了自己的黄金年代。

一家公司若能打造出一款街机已经算是成功，但若有3230，6680，N70三款街机，那毫无疑问将是称霸这个市场。

在2005年初，Symbian OS 9.1发布，这是塞班系统的巨大变化。它引入了新的系统安全机制，使用新型ARM处理器，而且使用EKA2内核，相对之前采用EKA1内核的机型有着众多的优越性，都是今后手机发展的方向。但正是因为这些改变，导致采用Symbian OS 9.1的手机均无法使用以前版本的应用程序，同样以前OS的机器也没法使用基于 Symbian OS 9.1 开发的程序，需要软件开发者重新编译。

2006年初，首款采用Symbian OS 9.1系统的手机3250发布，它的界面是Series 60第三版，自此Symbian OS 9.1系统又被广泛的称为S60 V3。

尽管“证书”这个东西为塞班手机带来了一点小小的麻烦，但这无法阻碍诺基亚E61、N73、N72、N93成为成为人们争相抢购的产品，今日中关村的手机商家们对那个年代的回忆就是：“诺基亚出什么火什么。”

2006年一季度，基于S60平台的产品销量占据了所有智能手机销量的54.1%，而基于Symbian操作系统其它平台的产品(Series80、Series90和UIQ等)占据了22%的市场份额。Windows Mobile、Palm、RIM和LINUX市场份额加在一起还没有S60一家多。

E61、N73、N72、N93等手机又一次制造了热潮。这股热潮延续了两年，我们仍要继续历数一下N82、N76、N95…… 从最结实的手机到最好的智能手机，诺基亚站在了世界之巅，秘籍是：拥抱最新科技，给人们更多不同选择，促使顾客重复购买。

没落开始

高处不胜寒，站在顶峰的诺基亚沉醉在胜利的喜悦中，却没注意自己的对手苹果已经开始行动。那时的iPhone功能少，应用缺，待机短，甚至被嘲笑抗摔性能远不及诺基亚手机。但乔布斯为智能手机打开了另一扇门：触控屏幕。

在2007年，E71仍是最好的智能手机，但诺基亚的想象力终于用尽，N95-8GB，N96这些产品是诺基亚没落的开始，尽管在此后诺基亚5800和它的一系列衍生品仍为诺基亚创造了大量财富，但苹果已经在走在通向王位的路上，在他旁边，更有一个绿色的机器人虎视耽耽。

2008年，诺基亚的首部触控手机5800面世，搭载的是Symbian OS 9.4，界面是S60第五版，俗称S60 V5，它解决了S60最大的弊端，所有界面为触控操作服务。但诺基亚似乎仍不甘心让经典的S60界面就此消失，因此S60 V5成了个由非触控变触控的系统及界面，使用体验远不及对手。

但这并没阻止N97的热卖，当时北京电视台一档节目甚至对N97一机难求的事做了报道。如果用一句话解释这部手机当年有多火，我们只能这么形容：“就像今天买iPhone要摇号一样。”

这一年，诺基亚收购了Symbian公司，Symbian成为诺基亚独占的系统。

塞班最后的日子

2009年LG、索尼爱立信等厂商宣布退出塞班平台，转投Android阵营。2010年，三星宣布退出Symbian班转向Android。

塞班仅剩诺基亚一家支持。两人都在挣扎，疲态尽显。

2010年MWC大会上，Symbian基金会宣布，将于下月完成Symbian^3系统的代码开发，当时新闻标题是：新的系统将是Symbian史上一次里程碑式的转变。

2010年下半年，诺基亚正式推出Symbian^3系统，俗称塞班3。相比当前的S60 V5，Symbian^3最大的改变都来自对手：全面支持电容屏幕，并首次在诺基亚手机上实现了多点触控功能，支持多幅待机桌面、Widget插件，集成SNS社交网站，支持2D/3D游戏加速。

首款Symbian^3系统的手机N8在2010年10月问世，只是诺基亚将宣传重点放在了那颗1200万像素的摄像头上;事实证明，Symbian^3不是里程碑，也没能拯救塞班和诺基亚，2011年6月22日，诺基亚将塞班承包给埃森哲。 诺基亚称，至2016年埃森哲公司将向诺基亚提供软件服务。

2011年8月24日诺基亚宣布，将放弃Symbian名称 ，下一版本操作系统将更名为诺基亚Belle，并且塞班Anna系统也同样会更改为诺基亚Anna，曾经辉煌的“塞班”这个名字就此与我们告别，在诺基亚将来推出的塞班系统手机中，不再出现“塞班”这个名字。

2012年2月27日，诺基亚在MWC移动世界大会上发布了4100万像素的塞班拍照手机808 PureView。一款像素数超过单反的手机，它是塞班为这世界带来的最后一次惊喜。记得几乎所有媒体对这款手机的评测结尾都是：拍照出色，系统拖了后腿。

老迈的Symbian再也跑不过Android和iOS，并终于在今天倒下了。

此时，正是2013年1月24日，诺基亚在2012年第四季度财报中确认，808 PureView是最后一款Symbian系统手机，塞班已经死亡。伴随着一代玩家的美好记忆，一个辉煌的时代就此终结。