华为消费者终端业务整风：以商业成功为导向

虽然在2012年的最后一个季度“荣登”全球手机第三大厂商，但华为并没有为此感到过于兴奋。

在最近流出的新年致辞中，华为消费者BG(消费者终端业务)负责人余承东表示，2012年华为消费者BG实现经营贡献利润同比增长超过40%，盈利能力得到了明显改善，但预计销售收入约78亿美元，仅同比增长10%左右。而这一成绩并没有达到年初时定下的目标。

他表示，在行业洗牌期，谁盈利就意味着谁有机会主宰未来，一些业界公司的发展危机，某种原因正是忽视了“商业成功”的本质。

《第一财经日报》了解到，早在两个月前，华为消费者BG内部已经展开了第一次“深刻理解商业成功导向”的整风会议，强调把盈利和消费者等服务为导向的“商业成功”放在首位。

对于华为来说，过去一年中外界评价最多的就是进步很快。

在2011年，华为将旗下所有面向消费者的业务如手机、其他终端设备、互联网以及芯片业务(主要由华为控股的海思公司承担)整合在一起，组成了消费者BG。

“2012年，我们开启从传统B2B业务模式向B2B2C、B2C模式艰苦转变，从ODM白牌到OEM华为品牌，从功能机到智能机、从低端扩展到中高端，这几个转变，像在快速行驶的汽车上更换轮胎，其艰苦，非躬自入局者无法感受。”余承东说。

IDC分析师Kevin Restivo表示，虽然三星和苹果称霸市场，不过智能手机市场的高速发展表明挑战者还是有一定的机会，具有一定独特性的厂商通过低价产品可以快速取得市场份额，尤其是在新兴市场。“其中一个例子就是华为，它超过了LG成为手机厂商前五，并超越HTC成为智能手机厂商第三。”

依靠着以运营商为基础的“全球营销和供应链”体系，华为在国际化的轨道上冲进了快车道。但在渠道和品牌服务上，华为仍难与国际一线厂商抗衡。

华为内部一位管理人员在整风会议上指出，从业务特点来看，终端行业是一个风险相对高的行业，企业要敢于尝试，但落实到行动上应该有策划，不盲目扩张。

而另一名管理人员则表示，目前要处理好基础粮仓业务，未来增长业务的关系，投资节奏、价值评价要科学。“基于终端的现状来看，我们应该清醒地认识到商业上的成功是最关键的，而不是虚无缥缈地追求所谓的全球品牌。”

“我们产品版本经常变，基础的功能也没有做好，用起来会感觉比较跳跃。我们的价值导向应该是要把最基础的功能如电话、短信、联系人等做好做到极致，做得简单、易用、快捷、步骤少，设计人员应该多做减法。”余承东在内部会议上说。

余承东在新年致辞中强调，终端行业容易泡沫化，昙花一现者多，以商业成功为导向的整风抓住了业务的关键，将盈利和风险控制作为重要导向牵引考核。