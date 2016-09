松下进化成“人”：从B2C到B2C和B2B并重

索尼11亿美元卖了美国总部大楼,夏普仍未决定选择鸿海还是高通作为其单一最大股东。同样身为日本电子大佬,松下该如何自救?

去年年中走马上任的新任社长津贺一宏已经给出了答案。在2013年美国国际消费电子展(CES)上,他长达半个小时的英文主题演讲将松下的定义从“电视机厂商”转向了“环保智能型制造企业”(Eco&Smart)。他甚至还请来了松下合作伙伴通用汽车等,以联合展示松下的多款新产品和解决方案。

松下能否从此真正“智能”?或者,松下的新战略能否帮助它扭亏为盈?其最新财报显示,松下2012财年预计亏损7650亿日元,约合85亿美元。这意味着这家即将在五年后迎来百年华诞的日本电子企业近五年来累计亏损达240亿美元。“松下推出新产品是必须的,但是产品全面开花、没有重点的变革难以持久。”罗兰贝格合伙人Yan-nig Gourmelon 说。另外一个让人们无法盲目乐观的理由是,津贺一宏自始至终没有提到新产品可能给松下带来的营收。

变革

“日本企业也许太过于依赖之前的技术优势了。但是它们已经不在正确的周期里(not in the right cy-cle)。先有韩国企业,现有中国企业已经大批量取代了他们在市场中的位置。”Yannig Gourmelon说。

三星和苹果的崛起被认为是日本电子企业没落的最大直接原因之一。效仿这两家领先企业、推出变革性的整体产品也曾经被认为是松下、夏普、索尼的出路。但是松下显然选择了另一条转型之路。这条路是否会引导松下“自救”成功,目前尚无定论。

“松下将从目前的B2C转型为B2C和B2B并重。”上述松下内部人士称。堪为例证的是,在推广松下平板电脑Touchpad时,津贺一宏提到,所有世界排名前五的智能手机厂商,包括苹果和三星,在终端上都用的是松下的技术。又比如,在推广松下LED产品的同时,津贺一宏提到了罗森——这家日本排名第二的连锁便利店,已经在节能领域与松下合作,计划在2013年6月时推出一万家“绿色便利店”。至于特斯拉汽车安装的松下电池、通用产品里“My Link”娱乐系统就更不用说了。听起来不可思议,但背负着巨额亏损的松下仍然无处不在。它只是“隐形”了而已。

津贺一宏在2013年美国国际消费电子展上,对松下的展示分为电视、家庭、汽车、商务、旅行和社区等六个部分,涉及松下智能交互式电视、家庭能源处理、汽车电池、移动AV、平板电脑、LED照明、航空电子等产品。比如,在松下的家庭能源解决方案中,它与IBM合作,将家电与云处理器连在一起,实现智能节能和能效管理;在松下汽车解决方案中,它为美国最著名的电动车生产商之一特斯拉(Tesla)提供电池,还给通用汽车装上了可以随时下载最新娱乐软件的“My Link”娱乐系统;在商务领域,松下开发出了具有20英寸屏幕的Touchpad。与微软的Surface类似,它可以通过云服务器将图纸修改等信息第一时间传回公司;而在松下社区解决方案中,其户外LED产品的节能效率被认为可以节约能源50%。此外,松下还开发了航空电子娱乐产品。

看起来令人眼花缭乱,让人无法确定这是否就是那个在过去五年中因亏损不断而被称为“日薄西山”的松下,然而松下并非一夜之间“进化成了人”。其大部分新产品如智能家电、LED照明等都是在原有产品上升级换代,它的电池产品也是早在上个世纪九十年代就已经应用到了UPS电源、应急灯、电动工具和电动自行车上。而且在过去几年,松下前任社长大坪文雄就已经在推进松下电器、松下电工与三洋电机的“三社合一”及品牌统一,并推动公司业务向新能源、系统解决方案方面拓展。