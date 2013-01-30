中华英才网不眠夜：员工抗议 罗秉泉被“困”

【中国企业家】1月29日，中华英才网第二次被出售前的裁员开始。北京总部约50%员工被裁，并拿到了(N+3)*月薪的离职补偿。晚上，没有拿到补偿的200多名在职员工发起抗议，公司总部海航实业大厦的13层被占领，公司CEO罗秉泉和母公司Monster派来的高管被“困”其中。北京建外派出所的民警到现场维持秩序。
将近10个小时的对峙和谈判后，Monster CEO赛尔·伊安努兹(Sal·Iannuzzi)最终在临时电话会议中提出了建议性质的解决方案：有条件地向在职员工提供等同于离职员工的补偿金。但这一方案的最终能否落实，还有待至今未露面的神秘收购方与Monster在24小时后最终敲定。
这是一个不眠夜。2008年被收购后一直低调沉默的中华英才网，终于在二次出售前被撕开了一道口子。这道口子，为外界观察中华英才网的没落，提供了一些可供研究的细节。
新浪科技全程独家追踪中华英才网裁员始末：
抗议员工在13层走道等待CEO的出现
被“困”的CEO
昨日晚间7点左右，海航实业大厦13层，中华英才网总部，公司CEO罗秉泉(英文名ED)在沉默了约四个小时后，打开了自己的办公室门。罗秉泉看上去大概40岁，略显老态的他在两个魁梧大汉的“护送”下来到12层的会议室与员工谈判。满楼道的员工在骚动中给他让出了一条路，期间还能听见有人对罗发出“胆小鬼，要什么保镖啊”之类的呛声。
就在上午10点左右，中华英才网宣布执行公司出售前的裁员计划。包括销售、技术、人资和财务在内的约200多人被裁，并拿到了(N+3)*月薪的离职补偿(孕妇额外补偿24个月薪资)，裁员比例在54%左右。根据员工们的介绍，公司总监、总经理级别的管理层基本全部被裁。裁员宣布前，很多销售还在打电话催客户的年底结款。
让人意外的是，由于离职赔偿方案相对丰厚，被裁员工反而成了被羡慕的一方，200多名在职员工发起了集体抗议。
“被裁掉的人高高兴兴拿着赔偿金离职了，而我们呢?”——不止一位员工表达了这样的不满。在公布裁员决定时，管理层以收购协议限制为由没有公布收购方的信息，也没有提留任员工的补偿方案，“唯一告诉我们的就是，没有被裁的继续工作”。客服部一位殷姓的经理这样说道。她25人左右的客服部当天被裁掉了一半。
下午两点左右，这些员工开始在13层聚集，希望向罗秉泉和Monster派来执行裁员事宜的高管“讨一个说法”。13层的过道被围得水泄不通，而罗秉泉和Monster方面的两位高管各自“躲”进了办公室。接下来的四五个小时，是双方的僵持。期间，北京建外派出所的民警出现在现场维持秩序。
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