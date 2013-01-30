90后的垂直B2C失败样本：小作坊创业的隐患 200万烧完倒闭

食品B2C品牌好吃乐hoslent.com

“你多大?”面对新浪科技的提问，吴幽在电话那头支支吾吾不肯说。作为一个没完成学业创业、野路子杀入垂直电商的90后创业者，吴幽很怕别人说他不靠谱，尤其是在他创办的食品B2C品牌好吃乐hoslent.com失败后，他希望寻找一份工作。

2011年10月，新浪科技曾收到一封来自吴幽的私信，内容是“一家投资上千万元的食品B2C即将上线，求关注报道”。虽然投资金额实际仅为200万元，但这个江苏徐州自有品牌食品B2C在2012年2月3日正式推出，主营坚果炒货、蜜饯、糖果等休闲食品。

事实上吴幽满怀激动杀入电商行业的时间点，正值电商最冷的寒冬，从2011年底开始，大批奢侈品类、团购类、食品生鲜类垂直电商倒闭，作为原创品牌代表的凡客也开始反思收缩，吴幽的“好吃乐”也未能逃过覆没。

今年1月14日，吴幽给新浪微博上活跃的电商人士龚文祥发去私信，宣告了好吃乐的倒闭，并表达了想找一份与电商有关工作的意愿。龚文祥转发了这条私信，并点评“失败电商CEO的经验最宝贵”。

那么这家定位休闲食品的B2C网站，究竟有什么经验和教训?

缘起

吴幽是江苏徐州人，2008年考入徐州中国矿业大学，专业是矿物加工。但吴幽不是一个对专业学习有兴趣的人，上大学开始就和几个同学一起在徐州做服装生意——给中小企业做制服。

当时他们推出了一个自己的服装品牌，找小作坊代工，通过当地的亲友同学关系找客户，当时业务包括科技园的员工制服、徐州机场空姐制服甚至大学生的毕业服装，第一年这个小团地赚了十几万，第二年销售额就达到200万元，净利润超过50万元，在当地小有名气。

吴幽大三的时候，徐州有个商人看上他们创业的品牌，出资70万元提出收购。而这样一场收购其实并没有太多法律程序，更多是地方人情：吴把客户资源都交给他，而吴的团队10年内不能再做类似的生意。

和吴一起创业的两个同学，并没有太长久的创业打算，他们觉得价格合适希望卖掉，而吴当时赚钱赚的有点“心虚”，甚至觉得这是一个皮包公司，三个人一合计就把公司卖了，两个共同创业的同学选择继续读书，但吴不想上学，而且想做“更大的事情”。

“我是从农村出来的，能赚这么多钱我特别膨胀，觉得自己很了不起，就想做更大的事情。”吴幽说。

由于生长环境离互联网很远，吴幽接触互联网很晚，还是他的一个朋友在蔓延至三四线城市的“千团大战”中融到资，才让他开始开始对电子商务感兴趣。就在他卖掉服装公司后不久，徐州一个做纸类生意的商人李天(化名)找到了他，希望做休闲食品的电子商务。

李天50多岁，纸类生意在环海经济区做的很大，他并不懂互联网，就是看到电商的迅猛发展，希望能够尝试一下。而选择做食品电商的原因也很简单，李天有亲戚在做休闲食品生意，有很好的供货渠道，而当时独立的休闲食品B2C很少，他认为做原创品牌会有机会。

本来对电商就有兴趣的吴幽很快被说服了，他看到徐州悄然兴起了一股休闲食品风，并判断两年之内徐州线下会有越来越多的休闲食品品牌店开业，“线下发展都这么迅速，线上发展的速度会更快。”

于是吴投入之前积累的十几万元，李天承诺总共投资超过200万元，双方在共同朋友的见证下简单约定，就开始准备做食品电商。他们同时组建了一个20多人的团队，包括4个技术、4个市场、4个采购、2个美工、1个摄影、1个客服、1个打杂，就这么开始创业了。

但是紧接着分歧出现。

首先是模式上。吴幽希望做一个休闲食品的电商品牌，然后进驻天猫等电商品牌做分销，因为他觉得目前的投资做垂直电商远远不够。但李天并不同意，他坚持要做垂直B2C，并且认为没必要进天猫，“我们要做食品中的凡客”。

这样一个分歧的解决结果是，资金改为由李天全额投资，吴幽仅仅是技术入股，最终这个“好吃乐”休闲食品品牌还是以独立B2C模式运行。

第二个分歧则是引入资金的问题。

“好吃乐”2012年初上线后，投放了一些广告位进行推广，另外在网站设计上采用具有冲击力的图片模式，吸引了不少用户，销售最高峰的2012年4月，每天都能够有200-300单左右。

不错的开局吸引了VC的目光，一些苏州创投开始主动约谈，但都被李天终止。“在李天的观念里，认为我们做的挺好的，为什么要让其他人进来分享利益，这还是因为传统观点很深。”吴幽回忆说，后来他们达成共识：就用200万元砸，砸成什么样是什么样。

困难

虽然前几个月销售额还不错，但运营“好吃乐”让吴幽感到越来越吃力。

第一是新用户的获取。高峰时期每天200-300单的销售额，推动力完全来自于广告联盟的投放，当广告投放停止后，用户量增加就会急剧放缓，每天订单量也不断下降。但是平均100元甚至越来越高获取一个新用户的成本，让吴幽感觉到吃不消。

他算了一笔账：一个月网站仓储、物流及人力各项开支大概是7万元，但市场推广费用就超过5万元，占比超过整体开支的40%。

第二是原创品牌供应链要求太高。当时给“好吃乐”供货的，最大的工厂规模3000多人，最小的就是家庭式的小作坊，供应链的标准很难统一。当时“好吃乐”设计了统一的食品包装袋，需要先送到各个工厂、包装好以后再进入在苏州租用的500平米仓库，中间环节非常多，对于一个特别小的公司来说节奏很难跟上。

第三是食品安全问题。去年四月，上海“来伊份”休闲食品质量连续被曝光不合格，也给“好吃乐”带来了负面影响，尤其相关部门要求“好吃乐”出具很多证明，过程非常麻烦，让吴幽头疼不已，并且开始加强食品安全方面的考虑。