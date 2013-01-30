软银中国三剑客：未来十年挖金子+送水 寻下1个阿里

“如果说过去的十年是中国投资业的黄金十年，那么未来的十年恐怕是‘黄铜’十年——跳过原本该有的‘白银’年代。”说到目前的投资环境，软银中国创业投资有限公司(下称“软银中国”)的主管合伙人华平博士告诉《中国经济周刊》，“黄铜十年”仍属比较健康的成长期，尤其是对一些专注投资新兴产业的投资机构，依然会存在不错的机会。

作为一家老牌的VC(风险投资)，软银中国因为挖掘到了阿里巴巴、分众传媒等高达数十倍回报的项目而名声大震。如今，它又瞄上了天津海泰环保，一家把废弃的轮胎提炼成了可重复使用的铺路原料的公司，该原料质量相当于机场跑道的原料等级，而且比沥青每铺100公里路可减少4000吨原油的使用。在“伯乐”软银中国的“下一个阿里巴巴阵列”里，这样的“千里马”比比皆是。

一个原本不错的行业

2001年、2006年和2012年，是中国创业投资市场发展历史上三个重要的转折之年。中国风险投资从起步到本土企业崭露头角，再到2012年中国创业投资市场不断下滑，大浪淘沙，基本每五年就会形成一个新的市场格局。纵观这三个阶段的中国风险投资50强，仅有11家机构三次出现在榜单上，软银中国就是其中之一。

对曾经孵化过阿里巴巴、淘宝、分众传媒、迪安诊断、神雾、普利盛、万国数据等高成长公司的软银中国来说，现在他们掌握了更多的钱，要做的就是发现下一个阿里巴巴。

在华平看来，中国风险投资行业的竞争曲线走得过分陡峭—— 一个原本不错的行业，由于参与的企业蜂拥而上，使得调整期来得快、调整幅度大，利润水平也大幅下降。这种境况与美国互联网泡沫破裂时期的情形非常相似，很多投资机构都受伤无法退出，回报为负数的比比皆是。如果再融资出现问题，很多投资公司就此消失了。现在的美国，风险投资已经鲜有暴利，只有少数企业能得到健康的回报。

与一些业务快速膨胀又迅速萎缩的风险投资企业相比，软银中国在外界看来显得过于低调。其实，即使在被称为“VC/PE严冬”的2012年，软银中国也投了10多个项目，和往年的差别不大，没有放慢速度。

“有一点我们很自信，那就是我们投了很多好公司，所以对退出时间的敏感度没那么高，这就是好的公司和一般公司的差别。”虽然VC和PE(私募股权投资)面临IPO“堰塞湖”，“中概股”遭受阻击等诸多现实困境，但华平认为，好的公司即便目前不退出也会健康成长，今后更有价值;有些公司如现在不上市，可能没有后续资金支持，导致业绩下滑，将来就更难上市了。因此，最重要的还是投资策略要对，找到更有价值的公司。

投资“3+1”

在外界看来，软银中国战略的正确实施得益于它的投资“三剑客”。

软银中国的主管合伙人中，薛村禾和宋安澜拥有UT斯达康的共同创业经验，这家电信运营商曾创造过50亿美元市值。华平曾在麦肯锡及西门子等跨国公司工作。三人资深的行业背景，让软银中国赶上了互联网投资的第一拨浪潮，投下了阿里巴巴、淘宝、分众传媒等明星项目，一举奠定了他们在风险投资行业的地位。

2009年，同方股份有限公司前副总裁刘天民的加盟，又进一步加强了软银中国TMT(数字新媒体)领域的实力。

2012年，全球私募股权投资最热门的四大行业分别是消费品行业、医疗健康行业、商业服务业和工业制造业。由工业化、城市化、消费升级三大引擎所带动的产业发展容量，给风险投资公司提供了市场机会。

软银中国团队把三大增长引擎用一张形象的图来表达：三个老式的火车头正在冒烟行驶。“工业化发展需要大量的能源输入，与此同时就造成了环境问题。而城市化、消费升级必然会提升消费品、医疗卫生以及TMT等方面的需求，这四个元素一起构成了我们的投资主题。”软银中国主管合伙人宋安澜告诉《中国经济周刊》。

回归创投本质

同样的投资方向，软银中国的投资为何回报高?

与其他机构相比，软银中国在清洁能源方面的投资，是青睐拥有很高技术门槛的能源效率项目。他们没有用“新能源”来定义他们的投资方向。薛村禾的说法是，省下来的能源是最绿的，把浪费的东西拿回来再用是最好的。而且，能源效率在中国是很大的问题，中国的炼钢、发电等能源效率方面比发达国家要差20%~30%。

四川省达科特能源科技有限公司就是这样的公司，用高技术手段低成本、安全地将“低价值”废气(如坑口煤气、炼油厂的干气)抓回来，为社会、企业解决了几十亿立方气体污染和浪费的大问题(目前，绝大多数“废气”被“放空”排放或点“天灯”烧掉)，化废为宝，既符合国家政策导向又具有巨大的成长空间。

薛村禾认为，一个公司是否有巨大的机会，往往与是否能为社会解决难题连在一起，能为社会解决越难的问题，社会认可的价值就越大，社会就会给予越高的回报，市场的无形之手就会愈加表现得明显。

目前我国能耗的6%用在各式各样的压缩系统，能效只有60%左右。软银中国投的一家优化压缩系统能耗公司，帮助企业减少压缩系统15%~30%的能耗。某家公司用了这个系统，一天省出8万度电。薛村禾介绍说：“我们做过测算，如果用这个系统优化不同的行业，可提高20%左右的能效，这样省下来的电相当于整个北京市的用电量。”

在TMT行业，软银中国用美国开发西部时候“挖金子”和“送水”业务做比喻，来阐述其投资方向。“挖金子”指的是面向终端用户提供的内容，包括电商、网游、富媒体、垂直领域应用等内容。这方面，软银中国团队偏好的“金子”是内容集成商和平台，软银中国第一期基金投资的阿里巴巴、淘宝、分众传媒等投资回报率高达几十倍的项目无不与此有关。

“送水”服务则是软银中国当下更为关注的热点，主要是提供支付、物流、信用、搜索算法、显示技术等服务的公司。它们虽然没有直接经营电商、媒体等互联网内容，却是后者必不可少的支撑环节。

“在黄金十年，好似遍地是黄金，人们只要捡就行了，不需要有太多的技巧。现在技巧的重要性以及投资的专业性已是不言而喻的。”薛村禾表示，VC的生意模式是寻求“高回报”，要用自己特殊的眼光，找到“对的”公司，总体而言，就是那些既能为社会解决民生问题，同时市场足够大、壁垒足够高、可扩充性和可持续性足够好的企业。而强者愈强的“马太效应”也将在PE行业出现，专业化、品牌化的VC/PE受到市场认可，进而获得更多资金支持。投资前移，产业做深，这是创投应有的本分。