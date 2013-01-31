国美在线裁员：年后裁主管 回应称严重失实

30日BiaNews消息，国美在线裁员已经涉及人数近400余人，90%以上为原库巴员工。截至今天已经是第三批裁员，年后第四批将裁经理级以上的员工。据被裁员工透露，一些被裁员工已通过政府相关部门出面协商解决。

针对此报道，国美在线方面回应称此消息严重失实。

国美在线裁员内幕

国美在线裁员之所以令员工不满，赔偿金是诱因。据国美在线内部人士称，工作满一年赔偿一个月薪酬，不满一年只给半个月。

2012年12月3日，国美宣布将旗下国美在线与库巴整合，库巴开始第一轮裁员。据库巴内部人士透露，库巴当时在石景山瑞达广场办公司占有8层办公位置。与美国在线整合后，只剩下不到半层的位置。“其中裁员了一批，国美在线合并了一批，自主离职了一批。以离职和裁员居多。”内部人士称。

截至30日，国美在线已经是第三批裁员，第一批裁员将2012届校招过来70%的大学生不予转正直接辞退，给了半个月到一个月的赔偿金。前三批主要涉及基层员工，据知年后第四批将裁经理级以上的员工。

与此同时，国美裁员全然不顾劳动合同和劳动法的约束，强制员工辞职，给出两种方案。一种是工作不满两年的赔偿1个月，工作超过2年的只给2个月赔偿金，然后签主动辞职的协议。另一种是没有任何赔偿，国美在线单方面解除劳动合同，协议如下：

从石景山商务委得到的消息称，库巴最终将撤出石景山。据悉，国美在线整体精简后，年后将统一搬到国美总部鹏润大厦办公。

回应称报道严重失实

据了解，本月25日，国美在线启动第一次裁员，据库巴已离职员工透露，库巴各地分公司已裁撤，仅剩下物流点。北京地区裁员正在进行中。“现在逐渐都在走，一个部门一个部门的走人。现在库巴在石景山瑞达办公地只剩下一个小组，由丁东华自己带。其余没被裁掉员工去中关村国美在线上班，被国美在线吸收。”内部人士称。

对此，国美在线发言人彭亮表示，公司并非裁员，正常的人员整合优化，“也不是库巴，是整个国美在线。”

国美在线在2011年5月上线后员工数量快速发展到2200人，而库巴网虽然去年下半年已经对人员进行了优化，员工数量从最高峰的接近2000人减少到目前的1200人，但是两大电商之前的办公地点，以及各业务部门设置存在重合的部分，所以其启动整合后为了降低成本必然要裁减部门重合的人员。

值得注意的是，与2012年销售规模分别达到600亿元和183亿元的京东商城和苏宁易购等竞争对手相比，国美在线2012年的收入预期只有50亿元左右，但是在没有自有物流人员的情况下其员工数量却有近3500人，而苏宁易购加上自有物流的人员数量也只有5000人，显然国美在线需要通过人员优化来控制成本。

另外，在2012年12月的调整方案中，库巴网将转作电商平台，这需要补充大量电商平台业务的专业人才，而原有的库巴员工除了部分调往国美在线充实自主B2C业务的人才外，自然有一部分将被淘汰。

不过外界传闻的国美在线2013年3月还将继续裁员的消息，彭亮予以否认，他告诉本报记者，“2013年是国美在线迅速发展的一年，随着国美在线综合化战略的进一步发展，国美电商业务还将向更多的新领域快速拓展，并在医疗产业、文化艺术、家居家纺和母婴教育等领域跻身领先地位，为此今年还将大规模招聘人才，并且针对2013年校园招聘的人才也将于7月份到岗。”

一切为转型做准备

2012年12月3日，国美集团宣布整合旗下国美电器(微博)网上商城和库巴网两大电商平台，整合后，国美电器网上商城将正式更名为“国美在线”，库巴将以独立品牌、独立网站、独立运营的模式专注于综合类电商平台的发展。

二者整合后，库巴定位开放平台，走的是轻资产道路。库巴鼎盛时期2000余人，单独做开放平台无需如此庞大的团队。而国美在线裁员，一方面是如官方所说的人员优化，另一方面或是公司控制成本迫不得已的决定。“国美现在自救是重点。不是电商战略问题，而是生存问题。生存大于发展。为了节约成本，裁员很正常。”某3C家电B2C创始人说。

与此同时，国美集团已明确新公司目标：2013年内实现年度盈利，跻身电商开放平台前三。然而要达到这一目标，对于在电商行业迟到的国美在线并不容易，不仅天猫、京东和易购的规模优势已经形成，而且腾讯电商等规模上也超越了国美在线，而国美在线要在天猫独大的情况做好电商平台难度很大，其排名在2000名左右的ALEXA流量排名也限制了其吸引平台供应商入驻的能力。

相比之下，国美已经落后竞争对手一步，因而面对势必加速转型步伐，造成阵痛在所难免。