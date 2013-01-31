百度爱乐活为何纠结：不要辜负百度无穷无尽的流量

李彦宏可以把爱乐活替代有啊，也可以把另外一个什么来替代爱乐活，如果爱乐活仍然如此这般默默无闻，那么，百度能接受这种状况多久？

与传统企业可以长期潜伏、蓄势相比，互联网世界的成功或失败会更快被验证出来，而投资人与CEO也必须根据此做出下一阶段的决策——这是来自传统企业的领头人蔡虎必须清楚的一点。

一年多以前，百度对外宣布正式拆分爱乐活。爱乐活的前身是百度电商部门“有啊”。重造“有啊”来自于李彦宏对中间页平台的思考：不能售卖的流量在中间页平台上可以换一种变现方式；已经售卖的被低估的流量，通过这个平台将商业价值放大。当蔡虎从百度联盟总经理位置上接手百度电商事业部后，他很快向李彦宏提出拆分想法，希望以内部创业加外部投资的方式，在生活服务领域打造一个提供“靠谱”服务的网站。

爱乐活成立初期，有两个产品形态比较火，一个是Facebook的时间轴，一个是Printerest、美丽说火爆时候流行的瀑布流。爱乐活抓住这个时机，产品上做了在当时来说颇为领先的两件事，在页面上以瀑布流的方式展示内容，以及用户登录后进入“我的乐活”即可在时间轴上记录生活的点点滴滴。

爱乐活看上去并没错过什么——

本地生活服务兴起的时间窗口、百度的流量、紧随潮流的时髦产品，还有蔡虎鲜亮的职业背景（从清华研究生毕业后，在进入百度之前，蔡虎先后在施乐、德州仪器、美国硅谷图形、博士伦负责市场拓展和销售管理相关工作，对销售运营都有丰富经验）……更不用说两个外部投资者IDG与启明创投投入的5000万美元的雄厚资金——这对绝大部分创业团队来说是不可能企及的奢望。

但一年过去了，爱乐活好像并没有“乐活”起来。笔者从身边耳闻不少爱乐活的坏消息。最直接的一个传闻就是：爱乐活在大幅裁员了。

也许，传言可以被斥为谣言。但来看下外部公开的数据。

从流量来说，在Alexa上看到爱乐活目前的流量相对还比较小，爱乐活的流量不到奇艺上线一年后流量的5%，对比大众点评也不到10%，甚至不及更垂直的专业母婴网站宝宝树网站的20%。再看移动方面，爱乐活先后在手机上发布了七个应用，分别是乐活志、乐活分享、乐活美食攻略、乐活丽人攻略、经期助手、秀美甲和北京味道。爱乐活主推的乐活分享app在主流的应用市场中安卓市场中下载量仅为30多万。

对有百度这棵大树的支持、5000万美元的投资、范围包括美食、丽人、婚嫁、母婴、旅游、居家和文化等诸多行业的互联网产品来说，一年下来交的这样一份数据答卷显然有很大的提高空间。

问题在哪儿？

爱乐活犯了O2O的三大忌，一忌商家不知道来你这儿能得到什么，二忌用户不知道来你这儿能干什么，三忌你自己都不知道你自己想要什么。

1、美食、丽人、婚嫁、母婴、旅游、居家和文化的商家知道爱乐活能帮它们做什么吗？我们采访了北京一家知名照相馆的网络投放负责人，他说，目前他们关注三个平台，分别是女性门户55BBS、大众点评、以及百度搜索引擎，其它的价值都不大，在爱乐活他们也拥有帐号，但基本上体现不出价值。百度成功打造爱奇艺，但视频可以拼资金与流量，而对于O2O来说，资金显然没有对于线下领域的理解更重要。线下领域的短决策行业，如服饰、餐饮，以及长决策行业，如婚庆、家居，无论是用户的消费习惯还是线下的产业链，相互间都有非常大的差异。你若不能成为这个领域的专家，便成为打酱油的了。不存在大一统的O2O解决方案来解决所有商家的痛点。

2、怀着各种需求而来的用户知道上了爱乐活能帮到自己什么吗？对于O2O来说，互联网也不是关键点，线上的产品体验不是关键点，更多是给用户提供了哪些核心价值？瀑布流图片轰炸已经泛滥，那些令人目不暇接的图片，分类说细不够细，说清晰不够清晰，貌似只能增加做购买决策的难度。要挑衣服，用户马上想到美丽说；要找餐馆，用户马上想到大众点评；要做什么，你会想到爱乐活呢？爱乐活企图整合各种攻略在一个平台上，结果是没有给用户留下任何深刻印象。采访爱乐活的用户他们有什么感受时，出现频率最高的一个词是“大杂烩。

3、爱乐活自己在一个既定的方向上耕耘着吗？也看不出来。在更垂直的APP也没有找到自己的路。从发布时间来看，首先发布的是爱乐活 后来改为乐活分享（30多万），6月份发布经期助手（80多万），后半年逐步改变策略，发布更多的小客户端，10月份发布乐活志，11月发布乐活丽人攻略和乐活美食攻略，而秀美甲和北京味道是最近一个月发布的。唯一的亮点是工具经期助手，但显然这个小工具无法支撑爱乐活的O2O战略。

为什么爱乐活这么纠结呢？

我们试着来分析下。

一方面，出身百度的心魔。百度的大资源下面不能做太小，做太小没有意思。从爱乐活的页面分布来说丽人、婚嫁很明显是爱乐活首先想切入的领域，但其它又不舍得放；好像做O2O就不能不碰餐饮，居家这块挺大的似乎也值得一做；旅游适合做图片展示，于是旅游也上了。衣食住行文化都全了，挺好。全就是好吗？请注意，您现在做的已经不是搜索引擎了啊。

另一方面，定位问题。从信息层面来说，由于手机LBS的特殊性，拥有同一个“母后”的百度地图将成为爱乐活很大的竞争者，因此，如果还是停留在信息层面，爱乐活很明显没什么价值和意义。那么，对于爱乐活来说只能从社交和交易两个层面来切入，但无论哪个方面挑战都很巨大。且在这两方面上，并非百度基因所在，百度帮不上忙，还得靠爱乐活去摸索呢。

再一方面，团队基因。生活服务领域的O2O公司必须非常的接地气，必须清楚商家们每天最关心的是什么，如何为他们创造价值，只有真正解决了商家某方面的痛点，这个平台才有存在的意义。如某代驾应用的创始人，他在做这个应用之前就亲自去做了几个月的代驾，由此也就更明白代驾司机和乘客的需求分别是什么。爱乐活有擅于做战略的CEO，但左膀右臂里还需要有熟悉线下的人，而且是来自爱乐活所专注的那个领域。但爱乐活团队里似乎没有。

爱乐活，活的挺难。出路在哪里？

关于爱乐活的出路，在知乎上相关的讨论基本上可以分为三类意见，一是反正百度有钱，继续烧就是。二是没有发展。三是“专心在一个领域上做深做精。”

爱乐活已经在七个领域耕耘了一年，完全可以从中选出一个真正能做的领域来做出名堂。在这个领域里，从用户、商家和平台三个方面体现清晰的价值：

1、如何让用户享受到比之前更好的服务；

2、如何帮助商家通过展示内容获得更多的客流量；

3、用户的每次交易都能够让平台更健壮，形成正向循环。

虽说百度有钱，虽说李彦宏很想做好中间页，可谁愿意看着一个项目不温不火、持续烧钱？李彦宏可以把爱乐活替代有啊，也可以把另外一个什么来替代爱乐活，如果爱乐活仍然如此这般默默无闻，如有的网友说“我从来没有在知乎和非你莫属之外的地方看到过这个东东的信息”，那么，百度能接受这种状况多久？与传统企业可以长期潜伏、蓄势相比，互联网世界的成功或失败会更快被验证出来，而投资人与CEO也必须根据此做出下一阶段的决策——这是来自传统企业的领头人蔡虎必须清楚的一点。

愿爱乐活能继续乐活下去，不要辜负了百度那无穷无尽的流量。